App da Ponto Verde, dedicada à reciclagem de embalagens, registou a maior adesão de sempre

59 mil portugueses participaram na campanha de Natal da Ponto Verde
A campanha de Natal da Ponto
Verde, que decorreu na sua aplicação digital, recorrendo a uma dinâmica de jogos,
contou com cerca de 59 mil participantes, um crescimento de 33% face ao ano
passado, o que significa o melhor resultado até ao momento. A app da Ponto
Verde, dedicada à reciclagem de embalagens, regista mais de 170 mil jogadores
únicos no total das campanhas especiais, desde o seu lançamento em 2023.
Esta aplicação, que está disponível ao
longo de todo o ano, combina conteúdos educativos, dicas práticas, artigos,
curiosidades e passatempos esporádicos para ensinar os cidadãos a reciclar
embalagens de forma correta, simples e consciente no seu dia-a-dia.
Durante a campanha especial de Natal, época
em que o consumo de embalagens tende a aumentar, a app da Ponto Verde integrou
uma componente de jogos e desafios interativos, desafiando os utilizadores a
testarem o seu conhecimento sobre reciclagem de embalagens. Os participantes
acumularam pontos, o que determinou a atribuição de diferentes prémios,
nomeadamente 150 cartões de supermercado com valores entre 200 euros (€) e 500
euros, 40 aspiradores robô e consolas de última geração.
Para mobilizar os cidadãos e estimular à
participação, a Ponto Verde desenvolveu a campanha de comunicação com o mote
“Neste Natal marca pontos para chegarmos ao ponto”, que contou com a
criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena
Media e comunicação e gestão de redes sociais da LPM. Já a app da Ponto Verde é
desenvolvida e operacionalizada pela WayNext.
Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de
Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, “os
resultados desta campanha de Natal mostram um crescimento significativo face ao
ano passado, o que nos deixa muito satisfeitos e confirmam que estamos no
caminho certo. Ferramentas como a aplicação da Ponto Verde, que junta
conhecimento a incentivos, ganham relevância junto dos cidadãos e levam-nos a
estar mais próximo de temas tão importantes como a reciclagem de embalagens.
Esta é uma causa comum, na qual todos temos de participar para que o País cumpra
as metas com as quais está comprometido.”
A app Ponto Verde é gratuita e está
disponível na Google Play e na App Store, mantendo-se ativa ao longo
de todo o ano com conteúdos e iniciativas que promovem a correta separação e
reciclagem de embalagens.
