App da Ponto Verde, dedicada à reciclagem de embalagens, registou a maior adesão de sempre

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A campanha de Natal da Ponto Verde, que decorreu na sua aplicação digital, recorrendo a uma dinâmica de jogos, contou com cerca de 59 mil participantes, um crescimento de 33% face ao ano passado, o que significa o melhor resultado até ao momento. A app da Ponto Verde, dedicada à reciclagem de embalagens, regista mais de 170 mil jogadores únicos no total das campanhas especiais, desde o seu lançamento em 2023.



App Ponto Verde.jpeg

Esta aplicação, que está disponível ao longo de todo o ano, combina conteúdos educativos, dicas práticas, artigos, curiosidades e passatempos esporádicos para ensinar os cidadãos a reciclar embalagens de forma correta, simples e consciente no seu dia-a-dia.

Durante a campanha especial de Natal, época em que o consumo de embalagens tende a aumentar, a app da Ponto Verde integrou uma componente de jogos e desafios interativos, desafiando os utilizadores a testarem o seu conhecimento sobre reciclagem de embalagens. Os participantes acumularam pontos, o que determinou a atribuição de diferentes prémios, nomeadamente 150 cartões de supermercado com valores entre 200 euros (€) e 500 euros, 40 aspiradores robô e consolas de última geração.

Para mobilizar os cidadãos e estimular à participação, a Ponto Verde desenvolveu a campanha de comunicação com o mote “Neste Natal marca pontos para chegarmos ao ponto”, que contou com a criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais da LPM. Já a app da Ponto Verde é desenvolvida e operacionalizada pela WayNext.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, “os resultados desta campanha de Natal mostram um crescimento significativo face ao ano passado, o que nos deixa muito satisfeitos e confirmam que estamos no caminho certo. Ferramentas como a aplicação da Ponto Verde, que junta conhecimento a incentivos, ganham relevância junto dos cidadãos e levam-nos a estar mais próximo de temas tão importantes como a reciclagem de embalagens. Esta é uma causa comum, na qual todos temos de participar para que o País cumpra as metas com as quais está comprometido.”

A app Ponto Verde é gratuita e está disponível na Google Play e na App Store, mantendo-se ativa ao longo de todo o ano com conteúdos e iniciativas que promovem a correta separação e reciclagem de embalagens.

Mais informações em www.pontoverde.pt/acerta/.