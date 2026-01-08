A Alcateia volta a reunir-se no próximo dia 10 de janeiro, num encontro dedicado ao crescimento empresarial, à partilha de conhecimento e ao networking estratégico entre empresários, líderes e decisores.
Conversas sobre crescimento empresarial Alcateia
O evento “Conversas sobre Crescimento Empresarial” terá lugar a partir das 09h00, no Hotel Roma, Avenida de Roma, em Lisboa, e pretende criar um espaço de reflexão e debate sobre os principais desafios e oportunidades do tecido empresarial português. Os participantes terão acesso direto a especialistas de referência nas áreas de processos, marketing, marcas, liderança e gestão, num ambiente orientado para conversas relevantes, aprendizagem prática e criação de valor.
Este encontro da Alcateia Investidores reúne empresários experientes e profissionais de topo, promovendo uma abordagem transversal ao crescimento sustentável dos negócios.
Agenda | Conversas sobre Crescimento Empresarial
10 de janeiro | 09h00
Hotel Roma; Avenida de Roma; Lisboa
09h00 – Sessão de Boas-Vindas
Alcateia Investidores
09h30 – Sessão de Abertura
Apresentação da Alcateia Investidores
Presidente da Alcateia; Marco Antunes
09h35 – Sessão Inaugural
O Papel do Crescimento Empresarial no Tecido Económico Português
Mário Costa; CEO da Believe Consulting
10h15 – Sessão de Q&A
10h35 – Coffee Break & Networking
11h15 – Mesa Redonda
Processos; Daniel Machado (Profit & Process)
Marketing; Milton Simões (Homem Finanças)
Marcas; Isabel Quintas (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal)
Liderança; Hugo Melo (Antigo Comandante de Submarino da Marinha Portuguesa)
Gestão; Aristotelis Tsorakidis (Partner da Winning Consulting)