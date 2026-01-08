Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Alcateia volta a reunir-se no próximo dia 10 de janeiro, num encontro dedicado ao crescimento empresarial, à partilha de conhecimento e ao networking estratégico entre empresários, líderes e decisores.



Conversas sobre crescimento empresarial Alcateia

O evento “Conversas sobre Crescimento Empresarial” terá lugar a partir das 09h00, no Hotel Roma, Avenida de Roma, em Lisboa, e pretende criar um espaço de reflexão e debate sobre os principais desafios e oportunidades do tecido empresarial português. Os participantes terão acesso direto a especialistas de referência nas áreas de processos, marketing, marcas, liderança e gestão, num ambiente orientado para conversas relevantes, aprendizagem prática e criação de valor.

Este encontro da Alcateia Investidores reúne empresários experientes e profissionais de topo, promovendo uma abordagem transversal ao crescimento sustentável dos negócios.

Agenda | Conversas sobre Crescimento Empresarial

10 de janeiro | 09h00

Hotel Roma; Avenida de Roma; Lisboa

09h00 – Sessão de Boas-Vindas

Alcateia Investidores

09h30 – Sessão de Abertura

Apresentação da Alcateia Investidores

Presidente da Alcateia; Marco Antunes

09h35 – Sessão Inaugural

O Papel do Crescimento Empresarial no Tecido Económico Português

Mário Costa; CEO da Believe Consulting

10h15 – Sessão de Q&A

10h35 – Coffee Break & Networking

11h15 – Mesa Redonda

Processos; Daniel Machado (Profit & Process)

Marketing; Milton Simões (Homem Finanças)

Marcas; Isabel Quintas (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal)

Liderança; Hugo Melo (Antigo Comandante de Submarino da Marinha Portuguesa)

Gestão; Aristotelis Tsorakidis (Partner da Winning Consulting)

12h45 – Sessão de Q&A

13h15 – Almoço Convívio

Últimas vagas disponíveis.

Garanta já o seu lugar; envie-nos uma mensagem privada através do IG @alcateiainvestidores