Desde as novas receitas exclusivas desenvolvidas em parceria com
a prestigiada Pastelaria Suíça às propostas mais irreverentes, o Continente
apresenta variedade para todos os gostos.
Folar da Páscoa é presença assídua nas mesas nesta altura do
ano. Para assinalar este momento – e também surpreender – o Continente
apresenta uma seleção de folares pensada para todos os gostos: das versões
clássicas, que prometem ‘alimentar a tradição’, às propostas mais criativas e
inesperadas.
Entre os destaques, encontram-se as receitas exclusivas
desenvolvidas em parceria com a Pastelaria Suíça, uma referência histórica
lisboeta que enaltece a tradição gastronómica do país. Ideal para quem procura
dar um toque de novidade à mesa de Páscoa, o Folar Folhado de Canela,
com massa mãe, sabor intenso a canela e um acabamento caramelizado, oferece um
sabor quente e crocante, que se desfaz na boca a cada dentada. A esta opção
inovadora, junta-se a versão tradicional, preparada com massa mãe e
manteiga, resultando numa textura fofa e húmida, com o aroma reconfortante de
erva doce.
Para os fãs de sabores inusitados, há também novidades a
descobrir: Folar de Limão Yuzu e Ricotta, um bolo delicado e cítrico,
com cobertura aromática que traz frescura e leveza a cada fatia; o Folar de
Coco Crocante, com um recheio húmido que contrasta com a sua cobertura
estaladiça; e o Folar de Goiabada e Queijo, uma combinação clássica
reinventada com um contraste irresistível entre doce e salgado.
A esta seleção juntam-se ainda opções já conhecidas como Chocolate
e Avelã, Canela e Açúcar Mascavado, Enchidos,Low Carb,
entre outras, completando uma oferta variada para acompanhar as necessidades e
os diferentes gostos de toda a gente à mesa nesta Páscoa.
NOVOS FOLARES DO CONTINENTE SÃO OS PROTAGONISTAS DA MESA DE PÁSCOA