NOVOS FOLARES DO CONTINENTE SÃO OS PROTAGONISTAS DA MESA DE PÁSCOA

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Desde as novas receitas exclusivas desenvolvidas em parceria com a prestigiada Pastelaria Suíça às propostas mais irreverentes, o Continente apresenta variedade para todos os gostos.

Folar da Páscoa é presença assídua nas mesas nesta altura do ano. Para assinalar este momento – e também surpreender – o Continente apresenta uma seleção de folares pensada para todos os gostos: das versões clássicas, que prometem ‘alimentar a tradição’, às propostas mais criativas e inesperadas.

Entre os destaques, encontram-se as receitas exclusivas desenvolvidas em parceria com a Pastelaria Suíça, uma referência histórica lisboeta que enaltece a tradição gastronómica do país. Ideal para quem procura dar um toque de novidade à mesa de Páscoa, o Folar Folhado de Canela, com massa mãe, sabor intenso a canela e um acabamento caramelizado, oferece um sabor quente e crocante, que se desfaz na boca a cada dentada. A esta opção inovadora, junta-se a versão tradicional, preparada com massa mãe e manteiga, resultando numa textura fofa e húmida, com o aroma reconfortante de erva doce.

Para os fãs de sabores inusitados, há também novidades a descobrir: Folar de Limão Yuzu e Ricotta, um bolo delicado e cítrico, com cobertura aromática que traz frescura e leveza a cada fatia; o Folar de Coco Crocante, com um recheio húmido que contrasta com a sua cobertura estaladiça; e o Folar de Goiabada e Queijo, uma combinação clássica reinventada com um contraste irresistível entre doce e salgado.

A esta seleção juntam-se ainda opções já conhecidas como Chocolate e Avelã, Canela e Açúcar Mascavado, Enchidos, Low Carb, entre outras, completando uma oferta variada para acompanhar as necessidades e os diferentes gostos de toda a gente à mesa nesta Páscoa.