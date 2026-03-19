Gebalis conclui reabilitação de edifícios municipais da Avenida de Ceuta e Rua Maria Pia

As obras levadas a cabo pela empresa municipal de Lisboa beneficiaram 745 moradores, num investimento superior a 4,8 milhões de euros
Lisboa, 18 de março de 2026: A Gebalis, empresa municipal responsável pela
gestão dos bairros municipais de Lisboa, concluiu as empreitadas de reabilitação e conservação dos edifícios
municipais da Avenida de Ceuta (Sul) e da Rua Maria Pia, duas intervenções
estruturantes do programa ‘Morar Melhor’, que reforçam o compromisso da empresa
municipal com a melhoria contínua das condições de habitabilidade e qualidade
de vida nos bairros de Lisboa. Com estas obras, a empresa avança mais um passo
decisivo na concretização do programa lançado com a Câmara Municipal de Lisboa em
2023, que prevê a reabilitação de edificado em 28 bairros municipais até 2026.
Na Avenida de Ceuta, no Bairro Vale de Alcântara, foram intervencionados
os oito edifícios correspondentes aos Lotes 1 a 8, abrangendo 205 frações e
cerca de 574 moradores, num investimento total de 3.105.939,84 euros. A
empreitada, executada ao longo de 12 meses, incidiu na conservação, reparação e
restauro dos edifícios existentes, com intervenções nos embasamentos, fachadas
e coberturas, bem como na substituição de caixilharias, estores, portas de
lote, caixas de correio, intercomunicadores e estendais. O objetivo central
passou por corrigir patologias acumuladas, melhorar o desempenho energético e
térmico dos edifícios e modernizar os seus sistemas, garantindo melhores
condições de salubridade, conforto e utilização para todos os residentes.
Também na Rua Maria Pia, nos Lotes 1 a 4, foi concluída a empreitada de
reabilitação e conservação que abrangeu 61 frações e beneficiou diretamente 171
habitantes, num investimento de 1.698.895,19 euros. Com um prazo de execução de
treze meses, a intervenção focou-se na recuperação das fachadas e coberturas,
bem como na substituição de caixilharias e estores. Tal como na Avenida de
Ceuta, o projeto procurou reforçar a eficiência energética, o conforto térmico e
a segurança, promovendo uma melhoria efetiva da habitabilidade e valorizando a
imagem urbana do conjunto edificado.
Para Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, “a conclusão destas empreitadas demonstra a
capacidade da Gebalis para concretizar, com rigor e responsabilidade, um
programa de reabilitação sem precedentes na cidade de Lisboa. Estas
intervenções não se limitam a transformar a aparência dos edifícios;
representam um investimento direto na qualidade de vida das famílias que aqui
vivem, garantindo melhores condições de conforto, segurança e eficiência
energética. É este o propósito do ‘Morar Melhor’: devolver dignidade ao
património municipal e criar bairros mais resilientes, mais modernos e mais
humanos.”
Com a finalização das obras na Avenida de Ceuta e na Rua Maria Pia, a
Gebalis reforça o ritmo de execução do programa ‘Morar Melhor’, que continua a
avançar em vários pontos da cidade, consolidando uma estratégia de reabilitação
profunda, sustentável e orientada para as necessidades reais das comunidades
residentes.