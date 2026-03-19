Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Gebalis conclui reabilitação de edifícios municipais da Avenida de Ceuta e Rua Maria Pia

12:10
As mais lidas

As obras levadas a cabo pela empresa municipal de Lisboa beneficiaram 745 moradores, num investimento superior a 4,8 milhões de euros

Lisboa, 18 de março de 2026: A Gebalis, empresa municipal responsável pela gestão dos bairros municipais de Lisboa, concluiu as empreitadas de reabilitação e conservação dos edifícios municipais da Avenida de Ceuta (Sul) e da Rua Maria Pia, duas intervenções estruturantes do programa ‘Morar Melhor’, que reforçam o compromisso da empresa municipal com a melhoria contínua das condições de habitabilidade e qualidade de vida nos bairros de Lisboa. Com estas obras, a empresa avança mais um passo decisivo na concretização do programa lançado com a Câmara Municipal de Lisboa em 2023, que prevê a reabilitação de edificado em 28 bairros municipais até 2026.

Prédios de apartamentos modernos com estacionamento
Vista aérea de edifícios coloridos em Lisboa, com tráfego na rua e lixo visível
Vista aérea de edifícios coloridos em Lisboa, com destaque para o bairro social da Boavista
Prédios de apartamentos modernos com estacionamento
Vista aérea de edifícios coloridos em Lisboa, com tráfego na rua e lixo visível
Vista aérea de edifícios coloridos em Lisboa, com destaque para o bairro social da Boavista

Na Avenida de Ceuta, no Bairro Vale de Alcântara, foram intervencionados os oito edifícios correspondentes aos Lotes 1 a 8, abrangendo 205 frações e cerca de 574 moradores, num investimento total de 3.105.939,84 euros. A empreitada, executada ao longo de 12 meses, incidiu na conservação, reparação e restauro dos edifícios existentes, com intervenções nos embasamentos, fachadas e coberturas, bem como na substituição de caixilharias, estores, portas de lote, caixas de correio, intercomunicadores e estendais. O objetivo central passou por corrigir patologias acumuladas, melhorar o desempenho energético e térmico dos edifícios e modernizar os seus sistemas, garantindo melhores condições de salubridade, conforto e utilização para todos os residentes.

Também na Rua Maria Pia, nos Lotes 1 a 4, foi concluída a empreitada de reabilitação e conservação que abrangeu 61 frações e beneficiou diretamente 171 habitantes, num investimento de 1.698.895,19 euros. Com um prazo de execução de treze meses, a intervenção focou-se na recuperação das fachadas e coberturas, bem como na substituição de caixilharias e estores. Tal como na Avenida de Ceuta, o projeto procurou reforçar a eficiência energética, o conforto térmico e a segurança, promovendo uma melhoria efetiva da habitabilidade e valorizando a imagem urbana do conjunto edificado.

Para Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, “a conclusão destas empreitadas demonstra a capacidade da Gebalis para concretizar, com rigor e responsabilidade, um programa de reabilitação sem precedentes na cidade de Lisboa. Estas intervenções não se limitam a transformar a aparência dos edifícios; representam um investimento direto na qualidade de vida das famílias que aqui vivem, garantindo melhores condições de conforto, segurança e eficiência energética. É este o propósito do ‘Morar Melhor’: devolver dignidade ao património municipal e criar bairros mais resilientes, mais modernos e mais humanos.”

Com a finalização das obras na Avenida de Ceuta e na Rua Maria Pia, a Gebalis reforça o ritmo de execução do programa ‘Morar Melhor’, que continua a avançar em vários pontos da cidade, consolidando uma estratégia de reabilitação profunda, sustentável e orientada para as necessidades reais das comunidades residentes.

Para mais informações, por favor contacte:

BURSON

Catarina Névoa | catarina.nevoa@bursonglobal.com | Tel.: (+351) 91 006 57 34

Tópicos eficiência energética Empresa Falta de condições Investimentos Lisboa Câmara Municipal de Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Gebalis conclui reabilitação de edifícios municipais da Avenida de Ceuta e Rua Maria Pia