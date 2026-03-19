Gebalis conclui reabilitação de edifícios municipais da Avenida de Ceuta e Rua Maria Pia

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Lisboa, 18 de março de 2026: A Gebalis, empresa municipal responsável pela gestão dos bairros municipais de Lisboa, concluiu as empreitadas de reabilitação e conservação dos edifícios municipais da Avenida de Ceuta (Sul) e da Rua Maria Pia, duas intervenções estruturantes do programa ‘Morar Melhor’, que reforçam o compromisso da empresa municipal com a melhoria contínua das condições de habitabilidade e qualidade de vida nos bairros de Lisboa. Com estas obras, a empresa avança mais um passo decisivo na concretização do programa lançado com a Câmara Municipal de Lisboa em 2023, que prevê a reabilitação de edificado em 28 bairros municipais até 2026.

Na Avenida de Ceuta, no Bairro Vale de Alcântara, foram intervencionados os oito edifícios correspondentes aos Lotes 1 a 8, abrangendo 205 frações e cerca de 574 moradores, num investimento total de 3.105.939,84 euros. A empreitada, executada ao longo de 12 meses, incidiu na conservação, reparação e restauro dos edifícios existentes, com intervenções nos embasamentos, fachadas e coberturas, bem como na substituição de caixilharias, estores, portas de lote, caixas de correio, intercomunicadores e estendais. O objetivo central passou por corrigir patologias acumuladas, melhorar o desempenho energético e térmico dos edifícios e modernizar os seus sistemas, garantindo melhores condições de salubridade, conforto e utilização para todos os residentes.

Também na Rua Maria Pia, nos Lotes 1 a 4, foi concluída a empreitada de reabilitação e conservação que abrangeu 61 frações e beneficiou diretamente 171 habitantes, num investimento de 1.698.895,19 euros. Com um prazo de execução de treze meses, a intervenção focou-se na recuperação das fachadas e coberturas, bem como na substituição de caixilharias e estores. Tal como na Avenida de Ceuta, o projeto procurou reforçar a eficiência energética, o conforto térmico e a segurança, promovendo uma melhoria efetiva da habitabilidade e valorizando a imagem urbana do conjunto edificado.

Para Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, “a conclusão destas empreitadas demonstra a capacidade da Gebalis para concretizar, com rigor e responsabilidade, um programa de reabilitação sem precedentes na cidade de Lisboa. Estas intervenções não se limitam a transformar a aparência dos edifícios; representam um investimento direto na qualidade de vida das famílias que aqui vivem, garantindo melhores condições de conforto, segurança e eficiência energética. É este o propósito do ‘Morar Melhor’: devolver dignidade ao património municipal e criar bairros mais resilientes, mais modernos e mais humanos.”

Com a finalização das obras na Avenida de Ceuta e na Rua Maria Pia, a Gebalis reforça o ritmo de execução do programa ‘Morar Melhor’, que continua a avançar em vários pontos da cidade, consolidando uma estratégia de reabilitação profunda, sustentável e orientada para as necessidades reais das comunidades residentes.

Para mais informações, por favor contacte:

BURSON

Catarina Névoa | catarina.nevoa@bursonglobal.com | Tel.: (+351) 91 006 57 34