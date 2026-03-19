Grupo O Valor do Tempo anuncia colaboração com Fátima Lopes para celebrar o saber-fazer português

Uma aliança para colocar no centro da narrativa os artesãos, os ofícios e o património nacional feito à mão
Fátima Lopes, uma das
vozes mais reconhecidas e acarinhadas da televisão nacional, é o novo rosto do
Grupo O Valor do Tempo, numa parceria que tem como propósito dar mais
visibilidade ao património cultural português e aos ofícios que continuam a
manter viva a tradição do feito à mão.
Fátima Lopes promove o artesanato e património português
Com uma carreira de mais
de três décadas na televisão, Fátima Lopes tornou-se uma das figuras mais
respeitadas da comunicação em Portugal. Estreou-se na SIC em 1994 e apresentou
alguns dos programas mais marcantes da televisão portuguesa, conduzindo ao longo
dos anos formatos de grande proximidade com o público e histórias reais de
vida, num percurso que a transformou numa referência da comunicação empática e
humanista.
Ao longo do seu percurso,
tem assumido um papel ativo na valorização das pessoas e das suas histórias,
numa relação estreita com artesãos e ofícios antigos. É precisamente essa visão centrada nas
pessoas, na autenticidade e no respeito pelas raízes, que aproxima Fátima Lopes
do Grupo O Valor do Tempo.
Criado com a missão de
preservar e valorizar o património cultural português, o Grupo O Valor do Tempo
tem desenvolvido projetos que dão palco aos saberes tradicionais do país, aos
ofícios que tradicionalmente ficam na sombra, aos artesãos e aos produtos que
carregam consigo séculos de história, seja através do pão, do queijo Serra da
Estrela DOP, das conservas, da filigrana ou da doçaria conventual.
A colaboração agora
anunciada nasce deste território comum: a defesa de uma cultura viva, feita de
memória, identidade portuguesa e trabalho manual.
Para Fátima Lopes, esta
parceria representa uma continuação natural do seu percurso: dar voz às pessoas
que constroem Portugal todos os dias, muitas vezes longe dos holofotes, mas
cuja dedicação mantém viva a autenticidade do país.
Para o Grupo O Valor do
Tempo, contar com uma comunicadora que tem feito da escuta, da proximidade e da
valorização das histórias humanas o centro do seu trabalho é uma forma de
ampliar a missão que guia as suas marcas: recordar que aquilo que é feito à mão
carrega sempre tempo, conhecimento e alma, algo que nenhuma máquina consegue
reproduzir.
Esta colaboração dará
origem a diferentes iniciativas que irão aproximar o público do universo do
património cultural português, celebrando o trabalho de artesãos, produtores e
criadores que continuam a preservar técnicas e tradições que fazem parte da identidade
coletiva do país.