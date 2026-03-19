Grupo O Valor do Tempo anuncia colaboração com Fátima Lopes para celebrar o saber-fazer português

Uma aliança para colocar no centro da narrativa os artesãos, os ofícios e o património nacional feito à mão

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Fátima Lopes, uma das vozes mais reconhecidas e acarinhadas da televisão nacional, é o novo rosto do Grupo O Valor do Tempo, numa parceria que tem como propósito dar mais visibilidade ao património cultural português e aos ofícios que continuam a manter viva a tradição do feito à mão.



Fátima Lopes promove o artesanato e património português

Com uma carreira de mais de três décadas na televisão, Fátima Lopes tornou-se uma das figuras mais respeitadas da comunicação em Portugal. Estreou-se na SIC em 1994 e apresentou alguns dos programas mais marcantes da televisão portuguesa, conduzindo ao longo dos anos formatos de grande proximidade com o público e histórias reais de vida, num percurso que a transformou numa referência da comunicação empática e humanista.

Ao longo do seu percurso, tem assumido um papel ativo na valorização das pessoas e das suas histórias, numa relação estreita com artesãos e ofícios antigos. É precisamente essa visão centrada nas pessoas, na autenticidade e no respeito pelas raízes, que aproxima Fátima Lopes do Grupo O Valor do Tempo.

Criado com a missão de preservar e valorizar o património cultural português, o Grupo O Valor do Tempo tem desenvolvido projetos que dão palco aos saberes tradicionais do país, aos ofícios que tradicionalmente ficam na sombra, aos artesãos e aos produtos que carregam consigo séculos de história, seja através do pão, do queijo Serra da Estrela DOP, das conservas, da filigrana ou da doçaria conventual.

A colaboração agora anunciada nasce deste território comum: a defesa de uma cultura viva, feita de memória, identidade portuguesa e trabalho manual.

Para Fátima Lopes, esta parceria representa uma continuação natural do seu percurso: dar voz às pessoas que constroem Portugal todos os dias, muitas vezes longe dos holofotes, mas cuja dedicação mantém viva a autenticidade do país.

Para o Grupo O Valor do Tempo, contar com uma comunicadora que tem feito da escuta, da proximidade e da valorização das histórias humanas o centro do seu trabalho é uma forma de ampliar a missão que guia as suas marcas: recordar que aquilo que é feito à mão carrega sempre tempo, conhecimento e alma, algo que nenhuma máquina consegue reproduzir.

Esta colaboração dará origem a diferentes iniciativas que irão aproximar o público do universo do património cultural português, celebrando o trabalho de artesãos, produtores e criadores que continuam a preservar técnicas e tradições que fazem parte da identidade coletiva do país.

www.ovalordotempo.pt