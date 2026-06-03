ANA TRIGO MORAIS É A DIRETORA CONVIDADA DA EDIÇÃO DE JUNHO DEDICADA À CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

A Revista CAIS, publicação mensal da Associação CAIS, que tem o objetivo de ser um instrumento de dignificação, capacitação, empoderamento, rendimento financeiro e autonomia para pessoas em situação de pobreza extrema e exclusão social, conta com a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, como Diretora Convidada e capa do mês de junho. A colaboração com a Associação CAIS reflete o propósito da Sociedade Ponto Verde de democratizar a consciência ecológica, assente na premissa de que a sustentabilidade ambiental, impulsionada por gestos diários como a correta separação de embalagens para reciclagem, e a inclusão social, caminham de mãos dadas.



Radar

A Revista CAIS conta, mensalmente, com um Diretor Convidado - que escolhe alguns dos temas a tratar e é imagem de capa –, colocando assim cada edição nas mãos de cidadãos comuns que se notabilizaram. Para esta edição, em torno do tema da Consciência Ambiental, Ana Trigo Morais escolheu explorar onde nasce a consciência ambiental para a sua reportagem, que conta com testemunhos de especialistas e agentes no terreno, explorando o papel da família, escola e comunidade na educação ambiental. Convidou, ainda, nomes como João Joanaz de Melo, Paula Mendes, João Paulo Almeida e Diogo Simões Pereira para refletirem sobre a forma como a sustentabilidade surge e se transforma em ação.

Na rubrica “1 Tema, 2 Pontos de vista”, Ana Trigo Morais convida os leitores a refletir sobre o tema: “A arte como via de transformação e reciclagem de resíduos”, contando com as opiniões de Ana MESQuita e Guta Moura Guedes. É ainda de destacar a Narrativa Fotográfica, que apresenta o trabalho de Afonso Azevedo Neves, acerca de “Resíduos urbanos, consciência cívica e reciclagem de embalagens”, e também a rubrica “Viagem Transformadora”, na qual Ana Trigo Morais relata a sua visita à Ilha do Pico, no arquipélago dos Açores.

No editorial, que dá o mote desta edição, a CEO da Sociedade Ponto Verde, afirma “O bem-estar não deve ser um privilégio fechado entre quatro paredes, mas um direito que se exerce fora de portas. A qualidade de vida começa na rua: é no cuidado com o nosso bairro e na higiene dos espaços comuns que encontramos os alicerces para uma existência digna e saudável. Longe de ser terra de ninguém, o espaço público é, na verdade, a nossa sala de estar coletiva, o palco onde a vida em comunidade ganha forma. E a questão que se impõe é tão simples como urgente: como estamos a tratar esta casa que a todos pertence?”.

As revistas podem ser adquiridas pelo valor de 2€, junto dos vendedores CAIS até ao final mês. 70% do valor das receitas reverte para os vendedores da associação.

Sobre a CAIS

Fundada em 1994, a CAIS é uma Associação de Solidariedade Social sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública. Tem como objetivo principal contribuir para a melhoria das condições de vida dos cidadãos em risco de exclusão social, pela dignificação humana, capacitação e empregabilidade. A Associação CAIS promove um programa de capacitação e empregabilidade, formando e integrando pessoas em contexto laboral através da capacitação, empowerment, autonomização, formação e ampliação de competências pessoais, sociais e profissionais. https://www.cais.pt/

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade. https://www.pontoverde.pt/