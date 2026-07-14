Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, em Cozinheiro Improváveis Vila Galé

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O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, participou na iniciativa Cozinheiros Improváveis, do Grupo Vila Galé, onde preparou um menu composto por gaspacho rústico, pargo assado com aromáticas sobre cama de legumes e batatinha asada e, para finalizar, uma sopa de frutos vermelhos marinados em agave, com lima e crocante de suspiro.

"Eu adoro cozinhar para a família, grupos grandes, mas sempre num ambiente fechado, nunca cozinhei para tanta gente e num ambiente aberto", afirmou Miguel Pinto Luz.

"Decidi fazer um prato de verão, um peixe assado no forno, mas que começamos com um gaspacho frio, agradável, num tempo quente como temos e fechamos com uma sopa de frutos vermelhos, também fresca com suspiros, com um bocadinho de iogurte", acrescentou.

"O senhor ministro, que também é um grande cozinheiro, está ali não a fingir que está a cozinhar, mas está mesmo a cozinhar. Fazemos uma iniciativa destas por mês, agora em agosto não fazemos, retomamos depois com uma lista de outras pessoas", disse Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé.