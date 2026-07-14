Leica revela os finalistas do LOBA 2026

Os 12 projetos selecionados retratam conflitos, alterações climáticas e transformação social.
A Leica Camera AG anunciou os 12 finalistas da 46.ª edição do Leica
Oskar Barnack Award (LOBA), um dos mais prestigiados prémios
internacionais de fotografia documental. Selecionadas por um júri internacional
entre propostas apresentadas por mais de 130 especialistas de 48 países, as
séries distinguem-se pela forma como exploram a relação entre as pessoas e o
ambiente através de histórias com forte impacto social.
A shortlist reúne trabalhos desenvolvidos em diferentes
geografias, de Gaza ao Mar de Aral, da Jordânia a Mariupol, passando pelo
Egito, França, Rússia e Estados Unidos. Os projetos abordam temas como guerra,
alterações climáticas, escassez de água, migração, identidade, desigualdade
social e preservação cultural, demonstrando o poder da fotografia enquanto
ferramenta de documentação e reflexão.
A edição de 2026 marca ainda a estreia da LOBA Women
Grant, uma iniciativa criada para apoiar fotógrafas documentais. A
vencedora já foi escolhida pelo júri e será anunciada durante a cerimónia de
entrega dos prémios, a 8 de outubro, na sede da Leica, em Wetzlar, Alemanha,
onde serão também revelados os vencedores das categorias Principal e Newcomer.
Após a cerimónia, as séries finalistas integrarão uma
exposição no Ernst Leitz Museum e seguirão depois para várias Leica Galleries e
festivais internacionais de fotografia. Desde 1980, o Leica Oskar Barnack Award
distingue autores que utilizam a fotografia para interpretar as transformações
da sociedade e do mundo contemporâneo. O vencedor recebe um prémio de 40 mil
euros e equipamento Leica no valor de 10 mil euros; o Newcomer Award atribui 10
mil euros e uma Leica Q3.