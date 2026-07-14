Leica revela os finalistas do LOBA 2026

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A Leica Camera AG anunciou os 12 finalistas da 46.ª edição do Leica Oskar Barnack Award (LOBA), um dos mais prestigiados prémios internacionais de fotografia documental. Selecionadas por um júri internacional entre propostas apresentadas por mais de 130 especialistas de 48 países, as séries distinguem-se pela forma como exploram a relação entre as pessoas e o ambiente através de histórias com forte impacto social.

A shortlist reúne trabalhos desenvolvidos em diferentes geografias, de Gaza ao Mar de Aral, da Jordânia a Mariupol, passando pelo Egito, França, Rússia e Estados Unidos. Os projetos abordam temas como guerra, alterações climáticas, escassez de água, migração, identidade, desigualdade social e preservação cultural, demonstrando o poder da fotografia enquanto ferramenta de documentação e reflexão.

A edição de 2026 marca ainda a estreia da LOBA Women Grant, uma iniciativa criada para apoiar fotógrafas documentais. A vencedora já foi escolhida pelo júri e será anunciada durante a cerimónia de entrega dos prémios, a 8 de outubro, na sede da Leica, em Wetzlar, Alemanha, onde serão também revelados os vencedores das categorias Principal e Newcomer.

Após a cerimónia, as séries finalistas integrarão uma exposição no Ernst Leitz Museum e seguirão depois para várias Leica Galleries e festivais internacionais de fotografia. Desde 1980, o Leica Oskar Barnack Award distingue autores que utilizam a fotografia para interpretar as transformações da sociedade e do mundo contemporâneo. O vencedor recebe um prémio de 40 mil euros e equipamento Leica no valor de 10 mil euros; o Newcomer Award atribui 10 mil euros e uma Leica Q3.