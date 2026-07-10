No mans Land

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

1. Identidade de Raiz, Fundadores e Propósito



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? Quem somos (Fundadores):

O evento conta com a assinatura e direção de produção da Água Benta. Os rostos principais e fundadores do projeto são os irmãos: Daniel Anselmo e Ricardo Anselmo. Movemo-nos sob o mote de “Com pouco fazer algo grande”, onde a força das ideias, da comunidade e a escolha do cenário certo superam qualquer orçamento milionário.

A Água Benta co-produziu as últimas duas edições do Palmela Beach Party, transformando num evento de referência, e a primeira edição do festival WINELANDS - Wine & Music Festival. Ao longo deste percurso de afirmação na indústria da música eletrônica, a nossa organização colaborou diretamente com alguns dos maiores nomes do circuito nacional e internacional, tais como DJ Vibe, Xinobi, Nox, Whitenoise, Dub Tiger, Poppy, Eduard e Nômade.

? O Nome do Festival (NØ MAN’S LAND):

Para nós, define a criação de um território neutro onde as barreiras sociais e o individualismo desaparecem para dar lugar à força do coletivo. É a afirmação de que aquele espaço não tem dono; pertence estritamente a cada um que nele decide entrar, dançar e partilhar a sua energia. É dessa premissa que deriva, o nosso lema central: "Where NØ MAN’S LAND is everyone's land" (Onde a terra de ninguém é a terra de todos).

Esta filosofia encontra o seu reflexo físico e prático na escolha do recinto. Ao sediar o festival na Adega Cooperativa de Palmela, a organização materializa o conceito de forma literal. Por ser uma cooperativa que pertence nativamente a centenas de viticultores e associados locais, o espaço é, por definição, a prova viva do lema: um local que não pertence a um único dono, mas que é gerado pelo esforço coletivo e pertence, na verdade, a todos. O ritual da música eletrónica contemporânea urbana vai, assim, ocupar um templo de trabalho comunitário e herança telúrica.

? Proposta de Valor

O panorama dos festivais em Portugal saturou-se de propostas massificadas, experiências plastificadas e bilheteiras artificialmente inflacionadas. O NØ MAN’S LAND nasce em 2026 como uma resposta direta a essa dormência urbana, afirmando-se como um evento que recusa seguir as regras do mainstream. Ao ocupar a Adega Cooperativa de Palmela, subvertemos um espaço de herança e trabalho comunitário para criar um território neutro de liberdade, onde a música eletrónica e a gastronomia premium se fundem. Não nascemos para ser mais um evento; nascemos para devolver a pista de dança à comunidade, com a qualidade que o público exige e o respeito que ele merece.

- O Talento Nacional como Escolha Premium: Não precisamos de importar cartazes genéricos para criar impacto ou relevância. O NØ MAN’S LAND afirma o orgulho, a força e a sofisticação do circuito underground nacional, entregando uma curadoria artística de topo com quem melhor conhece o terreno (liderado pelo iconito Djeff).

- Preços Justos (O Respeito pelo Público): Praticamos valores acessíveis que respeitam a comunidade, sem nunca desvalorizar a dimensão, a qualidade e o cariz exclusivo do evento. É a nossa resposta direta e inconformada ao mercado atual de entretenimento inflacionado e impessoal. Nota: algum cuidado para não desvalorizar o evento

- A Mística do Cenário Rústico: O NØ MAN’S LAND vive da envolvência telúrica e rústica, onde o aroma das barricas, o peso da tradição vinícola e a arquitetura clássica da adega servem de moldura para a música. É a fusão perfeita entre o passado rústico e o presente urbano, transformando um espaço de trabalho secular num templo de celebração e comunhão.

2. O Espaço: Adega de Palmela

1. A Verdade da Cooperativa: Por ser um espaço que pertence nativamente a centenas de associados locais, a Adega é o exemplo real, físico e prático da filosofia do nosso lema: o que é de "ninguém" é, na verdade, de todos.

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3. A Estética Industrial e Telúrica: Queremos promover o cruzamento da herança patrimonial vitivinícola (com os seus imponentes e massivos depósitos de cimento) com o ritual eletrónico contemporâneo. O impacto visual e estético do contraste do betão industrial com a sofisticação urbana é extraordinário.

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3. Experiência Gastronómica: Chef Chakall Concept

(ainda por anunciar)

? Como foi feito o convite: O convite ao conceituado e mediático Chef Chakall surgiu como um upgrade estratégico fundamental de Relações Públicas. Sabendo do perfil exigente da nossa audiência, queríamos distanciar-nos por completo do tradicional "fast-food" de festival. Desafiámos o Chef a se associar ao NML.

? O Conceito: O Chef Chakall aceitou o desafio e irá desenhar um conceito exclusivo de street food premium pensado especificamente para harmonizar com a envolvência ancestral da adega.

Nota: ainda está em avaliação promover experiência de jantar de assinatura do Chef Chakall nas caves da Adega .

4. Curadoria Artística e Alinhamento Comercial

O nosso alinhamento musical foi criteriosamente selecionado para refletir a identidade premium e hipnótica do evento, reunindo artistas com forte expressão digital e relevância no circuito da música eletrónica underground. Juntos, os artistas somam uma métrica agregada superior a

300.000 impactados diretos através das suas redes sociais:

5. Informações Práticas e Logística

? Data Oficial: 18 de Julho de 2026.

? Horário do Evento: 18h00 às 03h00 (Abertura de portas às 18h00 com o warm-up do residente e CEO - Ansellmø).

? Como Chegar (Adega de Palmela): O recinto goza de uma localização central e estratégica.

? De Carro: Acessos facilitados pelas autoestradas A2 e A12, seguindo as indicações para o centro de Palmela / Adega Cooperativa de Palmela (Nome antigo da Adega). Haverá uma zona de estacionamento dedicada nas imediações do recinto.

? De Transportes: A estação ferroviária da CP fica a escassos minutos do local, estabelecendo uma ligação rápida e sustentável para quem se desloca de Lisboa, Setúbal ou Linha do Sado.

Onde estacionar: Estacionamento oficial mesmo na entrada do evento.

6. Sugestão de Boilerplate Oficial (Para rodapé dos comunicados)

Sugerimos a inclusão do seguinte parágrafo padronizado no fecho de todas as vossas notas de imprensa:

Sobre o NØ MAN’S LAND:

Criado em 2026 com assinatura e produção da Água Benta — produtora responsável pelo Winelands e pelo Palmela Beach Party —, o NØ MAN’S LAND é um festival boutique que junta património, vinho, gastronomia e música eletrónica.

Sediado na histórica Adega de Palmela, o evento põe em prática o lema "Where NØ MAN’S LAND is everyone’s land", transformando um espaço que pertence a centenas de associados locais num território de liberdade e união. Com um cartaz focado no circuito underground nacional e encabeçado pelo internacional DJEFF, o festival conta ainda com uma proposta de street food premium do Chef Chakall e assume-se como o ponto de encontro ideal para um público maduro e exigente que procura uma experiência autêntica a um preço justo.z

Mais informações em: https://www.instagram.com/no.mans.land.pt/

7. Materiais de Comunicação Disponíveis

Disponibilizámos na nossa pasta partilhada os seguintes ficheiros essenciais para o vosso Press Kit:

? O logótipo oficial vetorizado e em alta resolução (NØ MAN’S LAND).

? Fotografias profissionais dos fundadores (Daniel Anselmo e Ricardo Anselmo).

? Imagens e vídeos de arquivo da produção.

? Fotografias aéreas e terrestres do complexo industrial e dos depósitos da Adega Cooperativa de Palmela para ilustrar as peças jornalísticas.

8. Plano de comunicação

? Anunciar Cartaz official - semana de 8/jun

? Anunciar DJ convidado Hugo Tabaco- semana de 8/jun

? Rock in Rio - vamos estar presentes no rock in rio, onde vamos explorar a confort zone do palco Digital Stage Bacana Play. Vamos fazer várias ativações, nomeadamente oferta de bilhetes e espaços VIP.

? O nosso foodcourt terá presença do Chakall

Daniel Anselmo & Ricardo Anselmo

Direção NØ MAN’S LAND / Água Benta