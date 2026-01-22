Carnaval de Estarreja: tradição, folia e comunidade

Desde 1897, Estarreja vive um Carnaval único, onde desfiles, música e projetos comunitários transformam a cidade.
A foliar desde
1897, o Carnaval de Estarreja é hoje um dos mais antigos e representativos
eventos carnavalescos do país. Com raízes nas antigas Batalhas das Flores do
início do século XX, a festa evoluiu ao longo das décadas e afirma-se como uma
referência nacional, combinando tradição, inovação e um forte envolvimento da
comunidade local.
Todos os anos, a
cidade transforma-se num palco a céu aberto de cor, música e alegria, atraindo
dezenas de milhares de visitantes. Os desfiles de Carnaval Infantil e Adulto
envolvem cerca de três mil figurantes e refletem as diversas expressões
culturais que coexistem em Estarreja: o carnaval brasileiro das escolas de
samba, o carnaval da folia e da animação espontânea, o carnaval pensado para
famílias e crianças e o carnaval comunitário. Esta diversidade contribui para a
singularidade de um evento construído com a participação ativa de toda a
população.
O reposicionamento
estratégico iniciado em 2016 permitiu estruturar e qualificar o Carnaval de
Estarreja, reforçando a sua atratividade e impacto. Um dos marcos deste
percurso foi a inauguração, em 2018, do Sítio do Carnaval, no Parque Municipal
do Antuã, espaço que acolhe os grandes desfiles e corsos, oferecendo melhores
condições de visibilidade, segurança e conforto ao público. Em complemento, a
Praça Francisco Barbosa volta a assumir-se como Espaço Folia, onde a festa
prossegue noite dentro com concertos, DJs e animação contínua.
A programação
estende-se muito além dos corsos carnavalescos, integrando concertos,
espetáculos, ateliers criativos, visitas aos bastidores e projetos comunitários
que dão corpo à chamada “fábrica da fantasia”. Entre 7 e 17 de fevereiro, o
Carnaval da Fantasia apresenta propostas dirigidas a diferentes públicos, com
especial destaque para as famílias e os mais novos, através de sessões lúdicas
e educativas promovidas na Biblioteca Municipal.
A dimensão
comunitária ganha particular relevo com os projetos artísticos do LAC –
Laboratório de Aprendizagem Criativa. Em 2026, iniciativas como “Nuvens de
Flores”, que envolve seniores de IPSS e alunos da Escola Secundária de
Estarreja na ilustração de montras do centro urbano, e a Orquestra Improvável,
um espetáculo musical itinerante e participativo, reforçam o carácter
intergeracional e inclusivo do Carnaval.
Para a presidente
da Câmara Municipal de Estarreja, Isabel Simões Pinto, a aposta da autarquia na
qualificação do evento tem vindo a produzir resultados. A edição de 2026
contará com um orçamento de cerca de 700 mil euros e deverá gerar um retorno
económico estimado em 1 milhão de euros para o comércio local, segundo um
estudo realizado com base na edição do ano anterior.
Na apresentação
oficial do evento foram também anunciados os Reis do Carnaval 2026. Lilia
Marques, fundadora do grupo As Morenas, com apenas 18 anos, e João Paulo
Redinha, um dos fundadores do grupo Trepa Coqueiro em 1988 e seu
presidente durante 12 anos, receberam simbolicamente a tradicional “chave” do
Carnaval de Estarreja, assumindo o papel de embaixadores da festa. Programa
completo e venda de bilhetes pode consultar o site do Carnaval: https://carnavalestarreja.pt/
