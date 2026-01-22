Carnaval de Estarreja: tradição, folia e comunidade

A foliar desde 1897, o Carnaval de Estarreja é hoje um dos mais antigos e representativos eventos carnavalescos do país. Com raízes nas antigas Batalhas das Flores do início do século XX, a festa evoluiu ao longo das décadas e afirma-se como uma referência nacional, combinando tradição, inovação e um forte envolvimento da comunidade local.

Todos os anos, a cidade transforma-se num palco a céu aberto de cor, música e alegria, atraindo dezenas de milhares de visitantes. Os desfiles de Carnaval Infantil e Adulto envolvem cerca de três mil figurantes e refletem as diversas expressões culturais que coexistem em Estarreja: o carnaval brasileiro das escolas de samba, o carnaval da folia e da animação espontânea, o carnaval pensado para famílias e crianças e o carnaval comunitário. Esta diversidade contribui para a singularidade de um evento construído com a participação ativa de toda a população.

O reposicionamento estratégico iniciado em 2016 permitiu estruturar e qualificar o Carnaval de Estarreja, reforçando a sua atratividade e impacto. Um dos marcos deste percurso foi a inauguração, em 2018, do Sítio do Carnaval, no Parque Municipal do Antuã, espaço que acolhe os grandes desfiles e corsos, oferecendo melhores condições de visibilidade, segurança e conforto ao público. Em complemento, a Praça Francisco Barbosa volta a assumir-se como Espaço Folia, onde a festa prossegue noite dentro com concertos, DJs e animação contínua.

A programação estende-se muito além dos corsos carnavalescos, integrando concertos, espetáculos, ateliers criativos, visitas aos bastidores e projetos comunitários que dão corpo à chamada “fábrica da fantasia”. Entre 7 e 17 de fevereiro, o Carnaval da Fantasia apresenta propostas dirigidas a diferentes públicos, com especial destaque para as famílias e os mais novos, através de sessões lúdicas e educativas promovidas na Biblioteca Municipal.

A dimensão comunitária ganha particular relevo com os projetos artísticos do LAC – Laboratório de Aprendizagem Criativa. Em 2026, iniciativas como “Nuvens de Flores”, que envolve seniores de IPSS e alunos da Escola Secundária de Estarreja na ilustração de montras do centro urbano, e a Orquestra Improvável, um espetáculo musical itinerante e participativo, reforçam o carácter intergeracional e inclusivo do Carnaval.

Para a presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Isabel Simões Pinto, a aposta da autarquia na qualificação do evento tem vindo a produzir resultados. A edição de 2026 contará com um orçamento de cerca de 700 mil euros e deverá gerar um retorno económico estimado em 1 milhão de euros para o comércio local, segundo um estudo realizado com base na edição do ano anterior.

Na apresentação oficial do evento foram também anunciados os Reis do Carnaval 2026. Lilia Marques, fundadora do grupo As Morenas, com apenas 18 anos, e João Paulo Redinha, um dos fundadores do grupo Trepa Coqueiro em 1988 e seu presidente durante 12 anos, receberam simbolicamente a tradicional “chave” do Carnaval de Estarreja, assumindo o papel de embaixadores da festa. Programa completo e venda de bilhetes pode consultar o site do Carnaval: https://carnavalestarreja.pt/