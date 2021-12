Institutoptico dá 10 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail











O Institutoptico, grupo de ótica 100% português, assinala hoje o seu apoio à Rede de Emergência Alimentar com a entrega de 10 toneladas de alimentos no valor de 12.500€. Com esta doação é possível beneficiar famílias carenciadas com 25 mil refeições, em resultado da campanha levada a cabo pelo Institutoptico entre os dias 29 de novembro e 24 de dezembro. A verba angariada pela rede de óticas resulta da doação de 1€ por fatura emitida, a que se juntaram doações diretas por parte de clientes.A cerimónia de entrega decorreu hoje, dia 30 de dezembro na sede da Rede de Emergência Alimentar, na presença da sua presidente, Isabel Jonet, de Luís Góis, Gerente do Institutoptico e João Cerveira, Director-geral do Institutotico. Luís Góis, congratula-se com o facto da campanha - "Juntos, vamos ajudar muitas famílias aterem um Natal mais feliz" - ter sido muito bem-sucedida na missão que se propunha. "Enquanto ótica de família, para nós tem um significado especial poder fazer algo de concreto para minorar as carências de famílias que precisam de mais ajuda. Para que tal fosse possível, deixo aqui um caloroso agradecimento a todas as óticas da nossa rede que se disponibilizaram à recolha de donativos, e aos portugueses que elegeram o Institutoptico para cuidar da sua saúde ocular ao mesmo tempo reforçando a iniciativa com as suas doações diretas. Um agradecimento muito especial também a Isabel Jonet, parceira essencial desta campanha solidária e que muito admiramos pessoalmente pelasua entrega e dedicação à missão de luta contra a fome em Portugal".

Na cerimónia de entrega de alimentos, Isabel Jonet felicita o facto do Institutoptico ter uma orientação de responsabilidade social muito ativa, lembrando que "é já o segundo ano consecutivo que a Rede de Emergência Alimentar pode contar com esta preciosa ajuda". "Num ano em que muitas famílias continuam a sentir carências no seu dia-a-dia,as quais têm sido agravadas com os efeitos da pandemia, poder ter parceiros com esta preocupação social que nos façam chegar aquilo que é mais preciso, para cumprirmos a nossa missão é essencial. Porque há pessoas que dependem de nós para ter uma refeição condigna".





O Institutoptico é uma grande família de óticas, com mais de 170 lojas de norte a sul do país. Luís Góis, acrescenta que "com esta grande mobilização a nível nacional a campanha traduziu se numa grande família a ajudar várias famílias num momento de grande vulnerabilidade, dando a todos os associados da nossa rede a oportunidade de ajudar e a satisfação de fechar o ano com um sentimento muito positivo de missão cumprida".

Sobre o Institutoptico





O Institutoptico é um Grupo 100% nacional de óticas, constituído em 1989, por iniciativa de um conjunto de 50 óticos portugueses e conta atualmente com mais de 170 óticas presentes em mais de 110 concelhos, que cobrem o Norte, Centro e Sul de Portugal Continental e Açores e mais de 800 postos de trabalho. Com 32 anos de existência e no top 5 dos principais Grupos de ótica, o Institutoptico diferencia-se por criar vantagens competitivas para todo o Grupo mantendo a independência de cada aderente.





O Institutoptico aposta num serviço de excelência apoiado na proximidade com o cliente, no atendimento de qualidade e numa carteira de marcas e produtos diferenciados no mercado, nomeadamente as marcas Institutoptico: Cierzo Eyewear e Opticare; assim como a licença exclusiva para comercialização em Portugal da marca Stefanel e INVU .