“Made in Sintra” certifica produtores e produtos locais

Sintra vai valorizar os seus produtores e produtos locais e endógenos através da criação da marca "MADE In SINTRA", numa iniciativa que une a Câmara Municipal e a Associação empresarial local e que aposta na certificação e atribuição de selos de qualidade.

Este projeto inédito é uma estratégia que contribui para a dinamização, produção, transformação e comercialização dos produtos regionais, mobilizando agentes económicos de Sintra na defesa do que é produzido no concelho.





MADE In SINTRA é uma marca de divulgação dos produtores e dos produtos locais, únicos no país e no mundo, que reúne as queijadas, os travesseiros e doçaria existentes por todo o concelho, os vinhos, o leitão dos Negrais, o queijo fresco, o pão, a framboesa, os cogumelos, a cerveja artesanal, o gin, o mel, o azulejo, o mármore e o artesanato, entre outros.





Para Basílio Horta, esta parceria na defesa de Sintra é mais um passo para "reforçar a dinâmica e resiliência económica do segundo maior concelho de Portugal". O presidente da Câmara de Sintra lembra que a união entre "o tecido produtivo, empresarial e económico" permite não só colocar Sintra como um símbolo de qualidade das suas pessoas e dos seus agentes, como levar os seus produtos a todo o mundo. "O concelho de Sintra, com os seus cerca de 400 mil habitantes e 320 Kmde território, é hoje um dos motores do desenvolvimento sustentável que o país precisa", sublinha Basílio Horta.

Paulo Veríssimo, responsável pelo projeto "MADE in SINTRA", no âmbito da AESintra – Associação Empresarial do concelho de Sintra defende que "o segredo não é, nem nunca foi a alma do negócio. O segredo está na partilha do conhecimento e das experiências, nas sinergias, no foco e no sentido de oportunidade. O MADE In SINTRA é o nosso segredo. Esta marca é o chapéu de divulgação dos produtos locais de uma região que tão bem expressam a nossa cultura e os nossos saberes ancestrais".





O arranque da campanha para a união de produtores e empresários de Sintra acontece no início de 2022 e junta, entre outros nomes locais e nacionais, os músicos Luís Represas e Mónica Sintra, Francis Obikwelu – recordista nacional e medalha olímpica, Frederico Gil – tenista do ATP, Filipa Cavalleri - atleta olímpica do judo, Marco Fortes – atleta olímpico do lançamento do peso, Bruno Coelho - campeão da Europa e do mundo de futsal, como embaixadores da marca e na defesa da qualidade em detrimento da quantidade, a unicidade em contraposição às massas, onde o artesanal supera o industrial e onde a tradição pede para ser retomada e valorizada.









Este projeto está aberto a todos os produtores e empresários de Sintra que se queiram inscrever através da plataforma www.madeinsintra.pt ou do email geral@madeinsintra.pt

A união entre agentes económicos de Sintra é mais um passo para a valorização do concelho e uma oportunidade para o reforço de parcerias num período pós pandemia, fomentando e incentivando o consumo dos produtos locais, por forma a que os pequenos produtores e empresas escoem os seus produtos únicos.





A marca Sintra, os seus produtos e paisagens são não só uma referência reconhecida a nível nacional como além-fronteiras e, através desta parceria que une a autarquia e a associação empresarial são valorizadas as tradições e as suas pessoas, os seus produtos, acrescentando-se também valor à economia local.