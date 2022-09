‘I Think I Made you Up’ inaugura Galeria Plato em Évora

Para diversas culturas ancestrais, o número 13 representava o poder femi­nino, por corresponder ao número de ciclos lunares, menstruais, existentes num ano. PLATO apresenta I Think I Make You Up. Esta primeira exposição reunirá obras de 13 mulheres artistas. Cada artista, através do seu trabalho, convidará o espectador a entrar na sua intimidade, nos seus mundos, reais ou imaginários. Ao serem colocados em diálogo, irá ser procurada uma ou mais possíveis cartografias desses mesmos mundos.