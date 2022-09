ISG com novo mestrado em Gestão de Empresas

O novo mestrado em Gestão de Empresas do ISG – Instituto Superior de Gestão, a iniciar a 27 de setembro de 2022, em horário pós-laboral, três vezes por semana, permite aos estudantes ter uma perspetiva de 360 graus de uma organização. No atual contexto dos mercados, a capacidade de adaptação a situações sempre novas é um fator crítico de sucesso. Por esta razão, torna-se fundamental entender todas as unidades funcionais da gestão, de acordo com as tendências mais recentes das ciências económicas e empresariais.

O ISG retoma em 2022/2023 a oferta do mestrado em gestão de empresas, depois de mais de uma década em que formou cerca de centena e meia de mestres em gestão. O novo formato do 2º ciclo em gestão de empresas, cobre as áreas fundamentais e mais modernas da gestão e o desenho do seu plano curricular teve por base o que de mais recente se pratica internacionalmente. Além do atual contexto dos mercados, o plano curricular cobre as áreas da gestão estratégica e também operacional nas áreas funcionais principais da gestão – finanças, marketing, pessoas e produção, bem como a gestão do conhecimento, do talento e as questões éticas e de responsabilidade social. Trata-se de um mestrado desenhado para detentores de licenciaturas nas áreas das ciências económicas e empresariais, mas igualmente acessível a detentores de graus académicos em diferentes áreas do conhecimento que queiram ganhar mais valias e competências nas áreas de gestão. O curso de 2º ciclo em Gestão de Empresas fornece conhecimentos técnicos e científicos nas tradicionais e também nas mais modernas áreas da gestão. Este Curso tem como principal objetivo a formação de ativos capazes de exercerem funções ao nível da gestão de empresas, designadamente ao nível estratégico e operacional, não descurando as questões tecnológicas. É objetivo fulcral, ainda, que os discentes adquiram e desenvolvam competências científicas e pensamento crítico ao nível da gestão e ciências empresariais. O Plano de Estudo foi estruturado tendo em conta uma base sólida de Gestão e Economia (onde o ISG é reconhecido, com um grau de empregabilidade de excelência) e conta com um qualificado corpo docente exclusivamente de doutorados, com sólida experiência académica, científica, mas também profissional, com estreita ligação ao mundo empresarial e que transportam as suas experiências para a sala de aula. O currículo foi desenhado de forma a criar valor, adaptando as unidades curriculares às necessidades do mercado e ao perfil do estudante, sendo possível a realização de unidades curriculares optativas, encontrando-se atualizado relativamente às mais recentes práticas da gestão empresarial e do seu contexto. Este mestrado tem como propósito o aprofundar e reciclar de conhecimentos de gestores e economistas, mas também fornecer elementos de estudo e análise para estudantes de áreas diferentes das ciências económicas e empresariais, tendo por base a prática nacional e internacional nesta área. A avaliação de conhecimentos tem por base a realização de trabalhos, case studies ou testes, consoante a natureza da unidade curricular. A diversidade de metodologias de avaliação permite desenvolver capacidades de adaptação e flexibilidade. Para o projeto educativo do ISG, focado no ensino das ciências económicas e empresariais, o mestrado em gestão de empresas é um curso fundamental da sua estratégia de oferta formativa. Os mestrandos podem optar no 2º ano do mestrado em realizar uma dissertação clássica, mais tradicional, vocacionada para a investigação, ou então pela realização de um estágio e defesa de um relatório final. Tal como em toda a oferta formativa do ISG, procuramos desenvolver as soft skills dos estudantes, tornando-os cidadãos mais criativos, comprometidos, comunicativos, conscientes e colaborativos, capazes de ser competitivos em qualquer área de mercado e em organizações de qualquer dimensão. Assim, o mestrado em Gestão de Empresas oferece as competências necessárias para compreender e inovar no competitivo mundo dos negócios.





Saiba mais em www.isg.pt

Entidade Organizadora





O ISG - Instituto Superior de Gestão (Business & Economics School), impõe-se desde 1978, como uma Escola de referência, no contexto do ensino da gestão em Portugal. Foi a primeira Business School surgida em Portugal e destaca-se pelo carácter inovador da sua formação multidisciplinar. Centra a sua actividade numa maior aproximação ao meio empresarial, através de parcerias com Empresas nacionais e estrangeiras, quer ao nível do ensino e da formação graduada e pós-graduada, quer ao nível da formação de executivos. No ISG considera-se que a ligação ao mercado empresarial, seja através da formação especializada, seja pela prestação de serviços nas áreas das ciências económicas e empresariais, representa uma mais-valia, que associa o know-how dos seus docentes e investigadores à realidade empresarial, mantendo o enfoque numa componente científica, que se aplica a outras formas de conhecimento, cada vez mais profissionalizantes e focalizadas nas ópticas da investigação científica, incluindo nos contextos da investigação científica aplicada.