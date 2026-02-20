O Coliseu Micaelense
transforma-se num verdadeiro mundo mágico, acolhendo um concerto imersivo
inspirado no universo de Harry Potter.
Concerto imersivo de Harry Potter no Coliseu Micaelense a 12 de abril
Desde o foyer até à sala de espetáculos, o público é
transportado para uma realidade paralela, onde a cenografia e os adereços
recriam a atmosfera de Hogwarts, convidando cada espectador a atravessar
simbolicamente a Plataforma 9¾.
Em palco, a Fundação Brasileira - Mosteiros conduz uma viagem
musical enriquecida por momentos de encenação e dança, inspirados em cenas
emblemáticas deste universo fantástico.
A experiência estende-se através de uma componente interativa
digital, reforçando a ligação entre música, narrativa e público.
Mais do que um concerto, este espetáculo proporciona uma
experiência artística imersiva e memorável para todas as idades.
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).