O Coliseu Micaelense transforma-se num verdadeiro mundo mágico, acolhendo um concerto imersivo inspirado no universo de Harry Potter.



Concerto imersivo de Harry Potter no Coliseu Micaelense a 12 de abril

Desde o foyer até à sala de espetáculos, o público é transportado para uma realidade paralela, onde a cenografia e os adereços recriam a atmosfera de Hogwarts, convidando cada espectador a atravessar simbolicamente a Plataforma 9¾.

Em palco, a Fundação Brasileira - Mosteiros conduz uma viagem musical enriquecida por momentos de encenação e dança, inspirados em cenas emblemáticas deste universo fantástico.

A experiência estende-se através de uma componente interativa digital, reforçando a ligação entre música, narrativa e público.

Mais do que um concerto, este espetáculo proporciona uma experiência artística imersiva e memorável para todas as idades.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 14,00€

2ª Plateia: 14,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 12,00€

2º Balcão Central: 12,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€