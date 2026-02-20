Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

HARRY POTTER - CONCERTO IMERSIVO

12:08
As mais lidas

O Coliseu Micaelense transforma-se num verdadeiro mundo mágico, acolhendo um concerto imersivo inspirado no universo de Harry Potter.

Concerto imersivo de Harry Potter no Coliseu Micaelense a 12 de abril
Concerto imersivo de Harry Potter no Coliseu Micaelense a 12 de abril

Desde o foyer até à sala de espetáculos, o público é transportado para uma realidade paralela, onde a cenografia e os adereços recriam a atmosfera de Hogwarts, convidando cada espectador a atravessar simbolicamente a Plataforma 9¾.

Em palco, a Fundação Brasileira - Mosteiros conduz uma viagem musical enriquecida por momentos de encenação e dança, inspirados em cenas emblemáticas deste universo fantástico.

A experiência estende-se através de uma componente interativa digital, reforçando a ligação entre música, narrativa e público.

Mais do que um concerto, este espetáculo proporciona uma experiência artística imersiva e memorável para todas as idades.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.  Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 14,00€

2ª Plateia: 14,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 12,00€

2º Balcão Central: 12,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€

Tópicos Espetáculo harry Concertos Concerto Ilha de São Miguel
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

HARRY POTTER - CONCERTO IMERSIVO