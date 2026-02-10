As duas organizações vão equiparar o valor doado através da compra de vales nas lojas Continente e, brevemente, nas lojas Galp aderentes.



Campanha nacional de apoio às vítimas das tempestades, com Missão Continente e Fundação Galp Radar

10 de fevereiro de 2026 — A Missão Continente e a Fundação Galp lançaram uma campanha nacional de angariação de fundos, que reverterão integralmente a favor da Rede de Emergência Solidária, com o objetivo de apoiar as comunidades afetadas pelas tempestades que atingiram recentemente o país.

Até dia 22 de fevereiro, os clientes Continente e Galp poderão contribuir através da compra de vales solidários de 1 € ou de 5 €, disponíveis em todas as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Continente Online e, brevemente, em lojas Galp aderentes.

Por cada euro doado, a Missão Continente e a Fundação Galp entregam valor igual (match donation), até um milhão de euros.

Este modelo de donativo duplica o impacto de cada contribuição, reforçando de forma imediata o apoio às instituições sociais que estão no terreno a dar resposta a milhares de pessoas que perderam bens essenciais, rendimentos e estabilidade.

Para Isabel Jonet, Presidente da ENTRAJUDA e da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, “num momento de emergência como o que vivemos, conhecer as necessidades reais de quem no terreno está a prestar ajuda, unir e congregar os apoios é fundamental para encaminhar corretamente a solidariedade, os donativos, e evitar sobreposições e algum desperdício. Começámos por fazer um levantamento de necessidades e agora podemos dar uma resposta célere às Instituições sociais, contornando a dificuldade logística e permitindo que escolham os bens de que realmente precisam, seja para uso na própria instituição, seja para apoiar as famílias que vivem necessidades concretas em cada região afetada. A responsabilidade social da Missão Continente e da Fundação GALP fica uma vez mais bem patente na forma imediata e estruturada com que aderiram à Rede de Emergência Solidária.”

Esta campanha também inclui o apoio direto, que pode ser realizado através de transferência bancária para uma conta dedicada da ENTRAJUDA - Rede de Emergência Solidária - IBAN PT50 0010 0000 5519 1220 0015 9 - ou através de MB Way para 91 631 37 32.

Esta iniciativa, realizada em articulação com a ENTRAJUDA e a Federação dos Bancos Alimentares, reforça o plano de resposta de emergência que a Missão Continente tem ativo junto das comunidades, desde 28 de janeiro.

Mais informação em Missão Continente ou em Fundação Galp.