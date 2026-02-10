MISSÃO CONTINENTE E FUNDAÇÃO GALP

LANÇAM CAMPANHA NACIONAL PARA APOIAR VÍTIMAS DAS TEMPESTADES
As
duas organizações vão equiparar o valor doado através da compra de vales nas
lojas Continente e, brevemente, nas lojas Galp aderentes.
Campanha nacional de apoio às vítimas das tempestades, com Missão Continente e Fundação GalpRadar
10 de fevereiro de 2026 — A Missão Continente e a Fundação
Galp
lançaram uma campanha nacional de angariação de fundos, que reverterão
integralmente a favor da Rede de Emergência Solidária, com o objetivo de
apoiar as comunidades afetadas pelas tempestades que atingiram recentemente o
país.
Até dia 22 de fevereiro, os clientes Continente e Galp
poderão contribuir através da compra de vales solidários de 1 € ou de 5 €,
disponíveis em todas as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Continente Online e, brevemente, em
lojas Galp aderentes.
Por cada euro doado, a Missão Continente e a Fundação
Galp entregam valor igual (match donation), até um milhão de euros.
Este modelo de donativo duplica o impacto de cada
contribuição, reforçando de forma imediata o apoio às instituições sociais que
estão no terreno a dar resposta a milhares de pessoas que perderam bens
essenciais, rendimentos e estabilidade.
Para Isabel
Jonet, Presidente da ENTRAJUDA e da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares
Contra a Fome, “num momento de emergência como o que vivemos, conhecer as
necessidades reais de quem no terreno está a prestar ajuda, unir e congregar os
apoios é fundamental para encaminhar corretamente a solidariedade, os donativos,
e evitar sobreposições e algum desperdício. Começámos por fazer um levantamento
de necessidades e agora podemos dar uma resposta célere às Instituições
sociais, contornando a dificuldade logística e permitindo que escolham os bens
de que realmente precisam, seja para uso na própria instituição, seja para
apoiar as famílias que vivem necessidades concretas em cada região afetada. A
responsabilidade social da Missão Continente e da Fundação GALP fica uma vez
mais bem patente na forma imediata e estruturada com que aderiram à Rede de
Emergência Solidária.”
Esta campanha
também inclui o apoio direto, que pode ser realizado através de transferência
bancária para uma conta dedicada da ENTRAJUDA - Rede de Emergência Solidária - IBAN PT50 0010 0000
5519 1220 0015 9 - ou através de MB Way para 91 631 37 32.