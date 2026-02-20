Em “BAIÃO D’ OXIGÉNIO”, João Baião está de
volta aos palcos com um espetáculo inovador, cheio de música, humor e energia
contagiante! Desta vez, o público é convidado a espreitar os bastidores da
criação artística, num divertido e inesperado processo de casting para
encontrar os novos bailarinos do seu próximo grande projeto. Entre passos de
dança e coreografias, João vai
partilhando com os candidatos – e com o público – as suas ideias para o
espetáculo que tem em mente. Cada ideia ganha vida no palco, transformando-se
em quadros surpreendentes e hilariantes, como se o espetáculo já estivesse a
acontecer.
Espetáculo "Baião d'Oxigénio" no Coliseu Micaelense a 25 e 26 de setembro
Do teatro musical à comédia, da dança contemporânea ao delírio
mais improvável, esta é uma viagem única pela mente criativa de João Baião. Um espetáculo dentro do
espetáculo, onde realidade e imaginação se misturam para criar momentos
mágicos, cheios de emoção e gargalhadas. Prepare-se para uma noite
inesquecível, com muita música, talento e a energia inconfundível de João Baião com a sua companheira de
muitas aventuras teatrais a extraordinária atriz Cristina
Oliveira, talentosos cantores e bailarinos. Um verdadeiro balão de oxigénio
para a nossa vida!
Informações
Adicionais
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas
com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).