Em “BAIÃO D’ OXIGÉNIO”, João Baião está de volta aos palcos com um espetáculo inovador, cheio de música, humor e energia contagiante! Desta vez, o público é convidado a espreitar os bastidores da criação artística, num divertido e inesperado processo de casting para encontrar os novos bailarinos do seu próximo grande projeto. Entre passos de dança e coreografias, João vai partilhando com os candidatos – e com o público – as suas ideias para o espetáculo que tem em mente. Cada ideia ganha vida no palco, transformando-se em quadros surpreendentes e hilariantes, como se o espetáculo já estivesse a acontecer.



Espetáculo "Baião d'Oxigénio" no Coliseu Micaelense a 25 e 26 de setembro

Do teatro musical à comédia, da dança contemporânea ao delírio mais improvável, esta é uma viagem única pela mente criativa de João Baião. Um espetáculo dentro do espetáculo, onde realidade e imaginação se misturam para criar momentos mágicos, cheios de emoção e gargalhadas. Prepare-se para uma noite inesquecível, com muita música, talento e a energia inconfundível de João Baião com a sua companheira de muitas aventuras teatrais a extraordinária atriz Cristina Oliveira, talentosos cantores e bailarinos. Um verdadeiro balão de oxigénio para a nossa vida!

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.

Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Plateia:

1ª Plateia VIP: 30,00€

1ª Plateia: 25,00€

2ª Plateia: 20,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 20,00€

2º Balcão Central: 20,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 15,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 15,00€

Camarotes Centrais (4 pessoas): 80,00€

Camarotes laterais visib. reduzida (3 pessoas): 45,00€

