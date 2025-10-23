Os sabores do Local chegaram ao Amoreiras Shopping Center

Campanha de abertura oferece 20% de desconto a clientes fidelizados
Com a abertura deste novo espaço, a procura de uma
alimentação saudável e equilibrada ganha um novo endereço em Lisboa. Ao Local –
Your Healthy Kitchen em Cascais, Santos, Avenida e Alvalade, junta-se agora as
Amoreiras.
Localizado na zona de restauração do piso 0 e com 12
lugares exclusivos sentados, o novo Local chega ao prestigiante Amoreiras
Shopping Center, com a mesma missão de sempre: o de unir sabor, saúde e prazer
à mesa, com a oferta de pratos leves, nutritivos e repletos de sabor.
Com opções de alimentação saudável para qualquer
momento do dia, e uma oferta que inclui alguns dos clássicos do Local, desde
entradas, pratos plant based / vegetarianos, pratos de peixe e ainda pratos com
aves do campo, chega assim às Amoreiras, uma excelente opção para a comunidade
do Local, e para quem procura novos sabores, assentes na qualidade e
sazonalidade dos ingredientes.
Para take-away, estão disponíveis opções práticas e
rápidas, sendo os Pokes do Local uma excelente solução para uma refeição
deliciosa e nutritiva para desfrutar no local de trabalho ou levar para casa.
Basta escolher entre os existentes na carta ou construir o seu Poke, ao seu
gosto, no momento.
Um início de dia nutritivo é fundamental e para tal,
os pequenos-almoços do Local estão disponíveis entre as 09h e as 12h, com
várias sugestões, desde Torradas com Pão de Fermentação Lenta, a Bowls e
Panquecas. Tudo a pensar num boost matinal irresistível.
Para celebrar a abertura, o Local apresenta uma
campanha especial: durante o mês de outubro, os clientes fidelizados têm
direito a um desconto de 20%.
Para Maria Gray, fundadora do Local, “a abertura do
Local Amoreiras é um momento especial, um marco na nossa jornada. Acreditamos
que a escolha deste centro comercial foi estratégica, dada a sua visibilidade e
a energia vibrante que o transformou num espaço icónico de Lisboa. Quero
agradecer à equipa que tornou isto possível, aos nossos parceiros e, claro, aos
nossos clientes, que são a nossa maior inspiração!”
Uma visita ao novo espaço Local, nas Amoreiras, é uma
experiência inesquecível, para todos os momentos e todas as dietas alimentares.