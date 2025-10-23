Os sabores do Local chegaram ao Amoreiras Shopping Center

Com a abertura deste novo espaço, a procura de uma alimentação saudável e equilibrada ganha um novo endereço em Lisboa. Ao Local – Your Healthy Kitchen em Cascais, Santos, Avenida e Alvalade, junta-se agora as Amoreiras.

Localizado na zona de restauração do piso 0 e com 12 lugares exclusivos sentados, o novo Local chega ao prestigiante Amoreiras Shopping Center, com a mesma missão de sempre: o de unir sabor, saúde e prazer à mesa, com a oferta de pratos leves, nutritivos e repletos de sabor.

Com opções de alimentação saudável para qualquer momento do dia, e uma oferta que inclui alguns dos clássicos do Local, desde entradas, pratos plant based / vegetarianos, pratos de peixe e ainda pratos com aves do campo, chega assim às Amoreiras, uma excelente opção para a comunidade do Local, e para quem procura novos sabores, assentes na qualidade e sazonalidade dos ingredientes.

Para take-away, estão disponíveis opções práticas e rápidas, sendo os Pokes do Local uma excelente solução para uma refeição deliciosa e nutritiva para desfrutar no local de trabalho ou levar para casa. Basta escolher entre os existentes na carta ou construir o seu Poke, ao seu gosto, no momento.

Um início de dia nutritivo é fundamental e para tal, os pequenos-almoços do Local estão disponíveis entre as 09h e as 12h, com várias sugestões, desde Torradas com Pão de Fermentação Lenta, a Bowls e Panquecas. Tudo a pensar num boost matinal irresistível.

Para celebrar a abertura, o Local apresenta uma campanha especial: durante o mês de outubro, os clientes fidelizados têm direito a um desconto de 20%.

Para Maria Gray, fundadora do Local, “a abertura do Local Amoreiras é um momento especial, um marco na nossa jornada. Acreditamos que a escolha deste centro comercial foi estratégica, dada a sua visibilidade e a energia vibrante que o transformou num espaço icónico de Lisboa. Quero agradecer à equipa que tornou isto possível, aos nossos parceiros e, claro, aos nossos clientes, que são a nossa maior inspiração!”

Uma visita ao novo espaço Local, nas Amoreiras, é uma experiência inesquecível, para todos os momentos e todas as dietas alimentares.

https://localkitchen.pt/

https://www.instagram.com/localyourhealthykitchen/

https://www.facebook.com/localyourhealthykitchen

https://www.tiktok.com/@localyourhealthykitchen