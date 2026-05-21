FISCHER-Z REGRESSAM A PORTUGAL EM SETEMBRO

Os britânicos Fischer-Z regressam a Portugal em 2026 para dois concertos muito especiais, integrados nas comemorações dos 50 anos de carreira da banda liderada por John Watts. O reencontro com o público português está marcado para 4 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 5 de setembro, na Casa da Música, no Porto.

Este regresso tem um peso simbólico particular. Foi precisamente no Coliseu dos Recreios que, em novembro de 1980, os Fischer-Z atuaram pela primeira vez em Portugal (numa visita que passou também pelo Pavilhão do Académico, no Porto). Quarenta e seis anos depois, a banda volta à sala lisboeta onde iniciou a sua história com o público nacional, num gesto que une memória e celebração, antes de rumar a norte para pisar, pela primeira vez, o palco da Casa da Música.

A noite de Lisboa assume um significado ainda mais especial: será o maior concerto da banda em 2026 e coincide com a edição do novo álbum, que tem lançamento marcado para o próprio dia 4 de setembro. A efeméride será assinalada com momentos únicos em palco, preparados especificamente para esta data e, para tornar a noite ainda mais memorável, o concerto de Lisboa será filmado, permitindo que os fãs presentes sejam parte ativa da história inimitável da banda.

Formados no Reino Unido no final da década de 1970, os Fischer-Z afirmaram-se como uma referência incontornável da new wave e do rock alternativo, distinguindo-se pela combinação de melodias incisivas com letras de forte consciência social e política — uma das marcas autorais de John Watts. Ao longo de cinco décadas, a banda construiu um percurso internacional sólido, com temas como “The Worker”, “So Long”, “Marliese” e “Room Service” a tornarem-se clássicos que atravessaram gerações.

Os concertos em Lisboa e no Porto, que contam com o apoio da M80, serão muito mais do que dois espetáculos: serão um ponto de encontro entre passado, presente e futuro, celebrando 50 anos de música num regresso carregado de significado.