FISCHER-Z REGRESSAM A PORTUGAL EM SETEMBRO

E CELEBRAM 50 ANOS DE CARREIRA COM CONCERTOS EM LISBOA E NO PORTO
Os
britânicos Fischer-Z regressam
a Portugal em 2026 para dois concertos muito especiais, integrados nas comemorações dos 50 anos de carreira da banda
liderada por John Watts. O reencontro com o público português está marcado para
4 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 5 de
setembro, na Casa da Música, no Porto.
Este
regresso tem um peso simbólico particular. Foi precisamente no Coliseu dos
Recreios que, em novembro de 1980, os Fischer-Z atuaram pela primeira vez em
Portugal (numa visita que passou também pelo Pavilhão do Académico, no Porto).
Quarenta e seis anos depois, a banda volta à sala lisboeta onde iniciou a sua
história com o público nacional, num gesto que une memória e celebração, antes
de rumar a norte para pisar, pela primeira vez, o palco da Casa da Música.
A noite de
Lisboa assume um significado ainda mais especial: será o maior concerto da banda em 2026 e coincide
com a edição do novo álbum, que tem lançamento marcado para o próprio dia 4 de setembro. A efeméride será assinalada
com momentos únicos em palco, preparados especificamente para esta data e, para
tornar a noite ainda mais memorável, o concerto de Lisboa será filmado,
permitindo que os fãs presentes sejam parte ativa da história inimitável da
banda.
Formados no
Reino Unido no final da década de 1970, os Fischer-Z afirmaram-se como uma
referência incontornável da new wave e do rock alternativo,
distinguindo-se pela combinação de melodias incisivas com letras de forte
consciência social e política — uma das marcas autorais de John Watts. Ao longo
de cinco décadas, a banda construiu um percurso internacional sólido, com temas
como “The Worker”, “So Long”, “Marliese” e “Room Service” a tornarem-se
clássicos que atravessaram gerações.
Os
concertos em Lisboa e no Porto, que contam com
o apoio da M80, serão muito mais do que dois
espetáculos: serão um ponto de encontro entre passado, presente e futuro,
celebrando 50 anos de música num regresso carregado de significado.