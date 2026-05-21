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Patrick Stilwell integra júri da 30ª edição dos Effie Awards Europe 2026

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Lisboa, 20 de Maio 2026  — Patrick Stilwell, Managing Director da Dentsu Creative Portugal, foi selecionado como jurado da 30ª edição dos prestigiados Effie Awards Europe 2026, reforçando a presença e relevância nacional no panorama europeu de marketing e comunicação.

 

Celebrando três décadas de excelência na eficácia do marketing, a European Association of Communications Agencies (EACA) e os Effie Awards Europe anunciaram o painel de jurados para a edição de 2026. O júri reúne algumas das principais vozes da indústria, responsáveis por avaliar campanhas que comprovam resultados concretos, estabelecem novos benchmarks e refletem o futuro do marketing na Europa.

 

Patrick Stilwell participará na fase Multi-market Round 2, contribuindo com a sua experiência na análise de campanhas com impacto em múltiplos mercados.

 

A edição deste ano será co-presidida por:

 

A abertura oficial para submissão de candidaturas está marcada para 3 de junho de 2026, convidando profissionais e empresas a apresentar os trabalhos que melhor representam a eficácia no marketing atual.

 

Os vencedores serão anunciados durante a Gala dos Effie Awards Europe, que terá lugar a 3 de dezembro de 2026 em Bruxelas, numa celebração que reconhece criatividade, eficácia e impacto duradouro na indústria.

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