Em Monsanto, com o apoio dos voluntários EPIS Anfiteatro Keil do Amaral vai ter a maior requalificação de sempre

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O Anfiteatro Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, vai ter no próximo dia 20 de maio, quarta-feira, às 09h30, a maior ação de requalificação da sua história, através de uma intervenção promovida pela EPIS – Empresários Pela Inclusão Social, que mobiliza mais de 400 voluntários de 17 empresas parceiras, professores e alunos para um conjunto alargado de trabalhos de recuperação, limpeza e valorização ambiental.



Logótipo da EPIS - Empresários Pela Inclusão Social 1

Nesta iniciativa integrada nas comemorações do Ano Internacional do Voluntariado 2026, os mais de 400 voluntários serão distribuídos por diferentes frentes para fazer a recuperação e limpeza de 26 bancos de jardim, 6 papeleiras e 20 mesas e respetivos bancos de piquenique, bem como a recuperação de 6 canteiros junto ao lago e o tratamento de 6 floreiras de grande dimensão.

A iniciativa inclui ainda a limpeza do lago e da zona envolvente, a desobstrução de caleiras e trabalhos de descasque e remoção de espécies invasoras, nomeadamente acácias e canas, numa operação de valorização ambiental de grande dimensão.

Esta ação pretende também reforçar a importância da participação cívica e do voluntariado como instrumentos de transformação concreta das comunidades urbanas e dos espaços públicos. O envolvimento de centenas de voluntários demonstra o impacto real que a mobilização coletiva pode ter na preservação ambiental, na valorização do património comum e na construção de uma sociedade mais participativa, responsável e inclusiva.

Local: Anfiteatro Keil do Amaral, Parque Florestal de Monsanto, Lisboa

Data: 20 de maio de 2026

Hora: 09h30

Confirmações e informações adicionais para a Comunicação Social:

Carla Bulhões :: Maria Correia | LPM Comunicação

Tlm. 961 541 482 :: 924 327 970

E-mail: carlabulhoes@lpmcom.pt :: carlabulhoes@lpmcom.pt

Sobre a EPIS

A EPIS – Empresários Pela Inclusão Social foi criada em 2006 por empresários e gestores portugueses, tendo escolhido a Educação como forma de concretização da sua missão principal de promoção da inclusão social em Portugal. Com este foco, tem desenvolvido os seus projetos de intervenção cívica na área do combate ao insucesso e ao abandono escolar, com particular atenção à capacitação de jovens em risco que frequentam o pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo de escolaridade e ensino secundário e à disseminação de boas práticas de gestão nas escolas.

A EPIS é, atualmente, o maior parceiro privado do Ministério da Educação e dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira no combate ao insucesso e abandono escolar. Desde a sua fundação, contou com mais de 681 empresas associadas e parceiras da sua atividade no terreno e os seus programas de promoção do sucesso escolar estiveram presentes em 84 concelhos de todo o país, em parceria com o Ministério da Educação, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, os Governos Regionais da Madeira e dos Açores, 42 Autarquias parceiras e 703 escolas de todo o país.