Festa da Amizade - Sardinha Assada de Benavente, dias 25, 26 e 27 de junho

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A “Festa da Amizade - Sardinha Assada de Benavente” é, sem dúvida, uma das imagens de marca do Município de Benavente, uma das maiores festas populares de toda a Região ribatejana, onde se celebra a amizade à volta dos fogareiros com as sardinhas a assar e um copo de vinho tinto para brindar. As largadas de toiros, sempre aguardadas por milhares de pessoas, marcam claramente o evento, com especial destaque para a entrada de um toiro bravo com campinos e cabrestos pelas ruas da vila (EN118), envolvendo centenas de participantes: campinos, cavaleiros amadores e marialvas, proporcionando momentos de rara beleza e que suscitam emoções fortes. Num percurso de aproximadamente 1Km, em plena EN118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas.

O desfile etnográfico no sábado de manhã é de extraordinária beleza.

E é realmente contagiante ver a alegria nas ruas com a música espalhada por vários palcos, no sábado, o momento da distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho a todos os que se deslocam a Benavente para celebrar a amizade e que tentam viver de perto a passagem do toiro bravo.

Um Amigo convida outro amigo e celebramos a Amizade, nos dias 25, 26 e 27 de junho, em Benavente.

No Município de Benavente realizam-se várias festas tradicionais, de cariz popular, durante todo o Verão, de entre elas destacamos uma festa com 57 anos de história e que marca as gentes e o território do Município de Benavente e de toda a Região: a Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente.