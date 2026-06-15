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Pescanova Entra em Campo no Mundial: Petiscos Práticos e Irresistíveis para Celebrar Cada Golo

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O Mundial de Futebol já arrancou e a febre dos grandes jogos já mexe com os adeptos de norte a sul do país. Com a competição em pleno andamento e as emoções ao rubro, a Pescanova apresenta as soluções perfeitas para partilhar com amigos e família à volta da televisão: petiscos rápidos, saudáveis e com o melhor sabor do mar, para garantir que ninguém perde um único segundo de jogo na cozinha.

O grande "campeão" das convocatórias de petiscos para este Mundial é o Miolo de Camarão Gigante Pescanova (calibre 15/30). Produzido a partir do melhor camarão selvagem, rigorosamente selecionado, este produto destaca-se pela sua textura firme e sabor inconfundível. Sendo uma excelente fonte de proteínas e com baixo teor de gordura, é o snack XXL ideal para quem procura uma opção equilibrada para petiscar sem culpas durante os 90 minutos. Além disso, oferece a máxima conveniência: já vem eviscerado para garantir maior pureza e cozinha-se em apenas um minuto num tacho.

Para inspirar os adeptos a prepararem a sua "tática" culinária para os próximos jogos, a Pescanova sugere duas receitas de partilha que prometem ser a estrela das tardes e noites de futebol:

BRUSCHETTAS DE CAMARÃO COM TOMATE, AZEITONAS E PESTO

Ingredientes:

Preparação:

1.     Descongele o miolo de camarão, passe por água fria corrente e reserve.

2.     Corte a baguete em fatias, regue com um ligeiro fio de azeite, torre ligeiramente e barre com molho pesto.

3.     Numa frigideira larga, aqueça 3 colheres de sopa de azeite, junte o alho picado e o miolo de camarão, tempere com sal e pimenta preta e salteie durante 1 a 2 minutos. Retire o camarão e reserve quente.

4.     Na mesma frigideira, ainda com o azeite, acrescente a cebola roxa picada e deixe amolecer. Junte o tomate bem picado e cozinhe em lume brando durante cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente as azeitonas picadas, o miolo de camarão salteado e o manjericão, envolva por 1 minuto e desligue o lume.

5.     Distribua a mistura de camarão, tomate e azeitonas pelas fatias de pão, salpique com pimenta preta e folhinhas de manjericão e sirva de imediato.

ESPETOS DE CAMARÃO COM FRUTA E DOIS MOLHOS

Ingredientes:

·        1 embalagem de Camarão Pescanova

·        Azeite q.b.

·        1 dente de alho

·        Sal e flor de sal q.b.

·        1 quarto de meloa

·        Manjericão e hortelã q.b.

·        100 g de tomate cereja

·        1/2 manga

·        Agriões e rúcula q.b.

·        1 rodela de abacaxi

·        1 c. de sopa de mel

·        5 c. de sopa de mostarda

·        200 ml de iogurte grego

·        1 c. de chá de caril

Preparação:

Para quem prefere uma alternativa ainda mais rápida para os golos de última hora, basta passar o Miolo de Camarão Gigante por água corrente e cozinhá-lo por 1 minuto.

Viva o Mundial sem preocupações na cozinha. Afinal, com a Pescanova, o bom sai sempre bem!

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