Pescanova Entra em Campo no Mundial: Petiscos Práticos e Irresistíveis para Celebrar Cada Golo

O Mundial de Futebol já arrancou e a febre dos
grandes jogos já mexe com os adeptos de norte a sul do país. Com a competição
em pleno andamento e as emoções ao rubro, a Pescanova apresenta as soluções
perfeitas para partilhar com amigos e família à volta da televisão: petiscos
rápidos, saudáveis e com o melhor sabor do mar, para garantir que ninguém perde
um único segundo de jogo na cozinha.
O grande "campeão" das convocatórias de
petiscos para este Mundial é o Miolo de Camarão Gigante Pescanova (calibre
15/30). Produzido a partir do melhor camarão selvagem, rigorosamente
selecionado, este produto destaca-se pela sua textura firme e sabor
inconfundível. Sendo uma excelente fonte de proteínas e com baixo teor de
gordura, é o snack XXL ideal para quem procura uma opção equilibrada para
petiscar sem culpas durante os 90 minutos. Além disso, oferece a máxima
conveniência: já vem eviscerado para garantir maior pureza e cozinha-se em
apenas um minuto num tacho.
Para inspirar os adeptos a prepararem a sua
"tática" culinária para os próximos jogos, a Pescanova sugere duas
receitas de partilha que prometem ser a estrela das tardes e noites de futebol:
BRUSCHETTAS DE CAMARÃO COM TOMATE, AZEITONAS E PESTO
Ingredientes:
Preparação:
1. Descongele o miolo de camarão, passe por água fria
corrente e reserve.
2. Corte a baguete em fatias, regue com um ligeiro fio
de azeite, torre ligeiramente e barre com molho pesto.
3. Numa frigideira larga, aqueça 3 colheres de sopa de
azeite, junte o alho picado e o miolo de camarão, tempere com sal e pimenta
preta e salteie durante 1 a 2 minutos. Retire o camarão e reserve quente.
4. Na mesma frigideira, ainda com o azeite, acrescente
a cebola roxa picada e deixe amolecer. Junte o tomate bem picado e cozinhe em
lume brando durante cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente as
azeitonas picadas, o miolo de camarão salteado e o manjericão, envolva por 1
minuto e desligue o lume.
5. Distribua a mistura de camarão, tomate e azeitonas
pelas fatias de pão, salpique com pimenta preta e folhinhas de manjericão e
sirva de imediato.
ESPETOS DE CAMARÃO COM FRUTA E DOIS MOLHOS
Ingredientes:
·
1 embalagem de Camarão
Pescanova
·
Azeite q.b.
·
1 dente de alho
·
Sal e flor de sal q.b.
·
1 quarto de meloa
·
Manjericão e hortelã q.b.
·
100 g de tomate cereja
·
1/2 manga
·
Agriões e rúcula q.b.
·
1 rodela de abacaxi
·
1 c. de sopa de mel
·
5 c. de sopa de mostarda
·
200 ml de iogurte grego
·
1 c. de chá de caril
Preparação:
Para quem prefere uma alternativa ainda mais rápida para os
golos de última hora, basta passar o Miolo de Camarão Gigante por água corrente
e cozinhá-lo por 1 minuto.
Viva o Mundial sem preocupações na cozinha. Afinal, com a
Pescanova, o bom sai sempre bem!