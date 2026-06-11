Grupo Brisa junta mais de uma centena de crianças no Jamor em dia dedicado à segurança rodoviária

Turma da Escola Básica Nº1 de Prado, em Vila Verde, vence desafio “Cidade Segura”
O Grupo Brisa distinguiu hoje a turma 4 da Escola Básica Nº1 de Prado
(Vila Verde), vencedora da edição 2026 do desafio “Cidade Segura”, uma
iniciativa do programa educativo de segurança rodoviária que a empresa
desenvolve há mais de duas décadas. Os prémios foram entregues no Parque Urbano
do Jamor, num evento que juntou quase uma centena de crianças e professores de
todo o país.
O projeto da turma 4 da EB Nº1 de Prado foi o grande vencedor desta
edição. O vencedor recebeu um prémio no valor de 2.500 euros em Cartão Gil,
atribuído pelo Grupo Brisa, para aplicação num projeto da escola. Esta turma
desenvolveu um trabalho de observação, análise e representação do espaço urbano
que rodeia a sua escola, partindo da identificação de desafios relacionados com
a circulação rodoviária e pedonal. O trabalho culminou na construção de uma
maqueta detalhada da sua comunidade, com a criação de soluções e propostas
concretas para tornar os percursos mais seguros.
Integrado no projeto “Já Chegámos”, do programa educativo de segurança
rodoviária do Grupo Brisa, o “Cidade Segura” desafia alunos de escolas a
imaginarem e a construírem cidades mais seguras, sustentáveis e preparadas para
uma mobilidade responsável. Ao longo do mês de abril, participaram diversos
projetos escolares, dos quais foram selecionadas cinco turmas finalistas que
apresentaram hoje os seus trabalhos no Jamor.
O evento reuniu uma centena de crianças e professores, numa manhã
dedicada à segurança rodoviária, à criatividade e à aprendizagem através da
experiência. As mascotes Brisinha e Íris deram as boas-vindas aos
participantes, num ambiente pensado para aproximar os mais novos dos temas da
mobilidade segura através de atividades lúdico-pedagógicas.
Depois das apresentações em palco das cinco cidades finalistas, os
participantes tiveram oportunidade de explorar diferentes experiências
educativas, entre as quais o “Super Quiz da Segurança”, o “Cantinho dos
Cuidados”, o “Labirinto do Guardião da Estrada” e o “Grande Circuito dos
Pilotos”, concebidas para reforçar, de forma prática e divertida,
comportamentos seguros no contexto rodoviário.
Programa educativo chega agora a novas gerações
A edição de 2026 marca também uma nova etapa no programa educativo de
segurança rodoviária do Grupo Brisa, que foi alargado a novas faixas etárias,
passando a abranger crianças e jovens dos 6 aos 18+ anos.
Além do “Já Chegámos”, dirigido ao primeiro ciclo e o programa passa
agora a integrar duas novas iniciativas:
Com este alargamento, o Grupo Brisa reforça o seu compromisso com a
promoção de uma cultura de segurança rodoviária desde cedo, acompanhando
diferentes etapas de crescimento e contribuindo para formar cidadãos mais
conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da mobilidade.
Grupo Brisa junta mais de uma centena de crianças no Jamor em dia dedicado à segurança rodoviária