Grupo Brisa junta mais de uma centena de crianças no Jamor em dia dedicado à segurança rodoviária

O Grupo Brisa distinguiu hoje a turma 4 da Escola Básica Nº1 de Prado (Vila Verde), vencedora da edição 2026 do desafio “Cidade Segura”, uma iniciativa do programa educativo de segurança rodoviária que a empresa desenvolve há mais de duas décadas. Os prémios foram entregues no Parque Urbano do Jamor, num evento que juntou quase uma centena de crianças e professores de todo o país.

O projeto da turma 4 da EB Nº1 de Prado foi o grande vencedor desta edição. O vencedor recebeu um prémio no valor de 2.500 euros em Cartão Gil, atribuído pelo Grupo Brisa, para aplicação num projeto da escola. Esta turma desenvolveu um trabalho de observação, análise e representação do espaço urbano que rodeia a sua escola, partindo da identificação de desafios relacionados com a circulação rodoviária e pedonal. O trabalho culminou na construção de uma maqueta detalhada da sua comunidade, com a criação de soluções e propostas concretas para tornar os percursos mais seguros.

Integrado no projeto “Já Chegámos”, do programa educativo de segurança rodoviária do Grupo Brisa, o “Cidade Segura” desafia alunos de escolas a imaginarem e a construírem cidades mais seguras, sustentáveis e preparadas para uma mobilidade responsável. Ao longo do mês de abril, participaram diversos projetos escolares, dos quais foram selecionadas cinco turmas finalistas que apresentaram hoje os seus trabalhos no Jamor.

O evento reuniu uma centena de crianças e professores, numa manhã dedicada à segurança rodoviária, à criatividade e à aprendizagem através da experiência. As mascotes Brisinha e Íris deram as boas-vindas aos participantes, num ambiente pensado para aproximar os mais novos dos temas da mobilidade segura através de atividades lúdico-pedagógicas.

Depois das apresentações em palco das cinco cidades finalistas, os participantes tiveram oportunidade de explorar diferentes experiências educativas, entre as quais o “Super Quiz da Segurança”, o “Cantinho dos Cuidados”, o “Labirinto do Guardião da Estrada” e o “Grande Circuito dos Pilotos”, concebidas para reforçar, de forma prática e divertida, comportamentos seguros no contexto rodoviário.

Programa educativo chega agora a novas gerações

A edição de 2026 marca também uma nova etapa no programa educativo de segurança rodoviária do Grupo Brisa, que foi alargado a novas faixas etárias, passando a abranger crianças e jovens dos 6 aos 18+ anos.

Além do “Já Chegámos”, dirigido ao primeiro ciclo e o programa passa agora a integrar duas novas iniciativas:

Com este alargamento, o Grupo Brisa reforça o seu compromisso com a promoção de uma cultura de segurança rodoviária desde cedo, acompanhando diferentes etapas de crescimento e contribuindo para formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da mobilidade.