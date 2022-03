eXp World Holdings anuncia receita recorde de 3.8 mil milhões de euros em 2021

2021 foi o ano de maior receita na história da empresa motivado pelo crescimento de 72% no número de agentes. A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), a empresa holding da eXp Realty®, Virbela e SUCCESS® Enterprises, anunciou os resultados finais do último trimestre de 2021 e do ano que terminou a 31 de dezembro, com valores recorde quando comparados com o mesmo período do ano anterior.

A receita aumentou 110% para 3.8 mil milhões de dólares em 2021 e cresceu 77% para 1.1 mil milhões no último trimestre de 2021.

O lucro bruto cresceu 85% para 269 milhões dólares em 2021 e aumentou 65% para 83.1 milhões de dólares no último trimestre de 2021.

O resultado líquido aumentou 162% para 81.2 milhões de dólares em 2021 e cresceu 101% para 15.5 milhões de dólares no último trimestre de 2021.

A Empresa pagou um dividendo em dinheiro no quarto trimestre de 2021 de 0,04 dólares por ação ordinária à data de 15 de novembro de 2021. A 17 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Empresa declarou um dividendo em dinheiro de 0,04 por ação ordinária para o primeiro trimestre de 2022 que deverá ser pago a 31 de março de 2022, aos acionistas registrados até 11 de março de 2022.

"2021 foi mais um ano de extremo crescimento para a eXp, graças ao nosso foco em inovação que nos permitiu aumentar a rede em quase 30.000 novos agentes em todos os continentes", refere Glenn Sanford, Fundador, Presidente e CEO da eXp World Holdings.

"À medida que os profissionais percebem as vantagens da tecnologia ao serviço da produtividade, a eXp tem uma vantagem competitiva graças à plataforma cloud based. Com este modelo de negócio conseguimos atrair agentes que valorizam a liberdade, os benefícios monetários e o trabalho em comunidade"

"No ano passado, melhorámos muito o nosso conjunto de produtos e serviços, ao mesmo tempo que nos preparamos para lançar o SUCCESS Lending. Uma solução de hipotecas sinérgica que visa fornecer maior eficiência e comunicação mais clara entre os agentes e os seus clientes. Para aprofundar o nosso compromisso em desenvolver e inspirar a nossa comunidade lançámos também o SUCCESS Coaching. Um novo negócio que oferece uma abordagem orientada e resultados para o desenvolvimento pessoal. Olhando para o futuro, acreditamos que há uma oportunidade significativa para conquistar a participação do mercado no setor imobiliário e nas indústrias adjacentes, à medida que as pessoas e as empresas se adaptam a um futuro digital. Estamos focados em promover a colaboração e construir uma rede incomparável de profissionais em todo o mundo", concluiu Sanford.

"Em 2021, alcançámos uma receita recorde de 3.8 mil milhões de dólares e apostámos em fazer crescer a nossa comunidade global de agentes imobiliários", disse Jeff Whiteside, CFO e diretor de colaboração da eXp World Holdings. "Continuamos a aumentar ano após ano o volume de transações e isto prova que o modelo da eXp é vantajoso para os agentes e que reforça a nossa vantagem competitiva. Pretendemos continuar a crescer e, para isso, vamos continuar a reinvestir sempre que possível, de modo a melhorar os nossos negócios com produtos, serviços e tecnologias que aprimoram ainda mais a plataforma da eXp."

Destaques operacionais do quarto trimestre e do ano de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado:





Agentes na plataforma eXp Realty aumentaram 72% para 71.137 a 31 de dezembro de 2021.





As transações imobiliárias concluídas aumentaram 86% para 444.367 em 2021 e 52% para 125.029 no quarto trimestre de 2021.





O volume de transações imobiliárias aumentou 116% para 156,1 mil milhões de dólares em 2021 e aumentou 82% para 44,9 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2021.





A eXp Realty expandiu para nove novos locais internacionais em 2021, incluindo Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá e Alemanha.









Em fevereiro de 2022, a empresa foi lançada com sucesso na República Dominicana e anunciou planos para estabelecer operações na Grécia e na Nova Zelândia ainda no primeiro trimestre de 2022.

A eXp Realty encerrou o ano de 2021 com um Net Promoter Score global de 71, uma medida de satisfação do agente como parte do foco intenso da empresa em melhorar a experiência do agente.