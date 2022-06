Dia da Criança junta Institutoptico e Nariz Vermelho

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







O Institutoptico, grupo de ótica 100% português, celebra o Dia da Criança com uma campanha que se estende a todo o mês de junho, em parceria com a Associação Nariz Vermelho, num claro apoio a crianças que se encontram numa situação mais vulnerável. Esta associação, tem como missão levar alegria às crianças hospitalizadas, aos seus familiares e profissionais de saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma regular e com uma equipa de profissionais com formação específica.

A campanha do Institutoptico, intitulada "Vê Mais Sorrisos com o teu nariz", convida todos os portugueses a adquirirem um nariz vermelho, no valor de 2€, aos quais o Institutoptico juntará mais 1 €, sendo entregues ao Nariz Vermelho, 3€ por cada compra.





O Institutoptico tem cerca de 160 lojas espelhadas por todo o país pelo que esta campanha solidária tem uma abrangência nacional e um efeito mágico de multiplicar sorrisos entre as crianças que precisam de uma maior motivação num momento difícil das suas vidas.









Vera Velosa, Sócia-Gerente do Institutoptico lembra, a propósito do Dia da Criança que se celebra no dia 1 de junho, que o Institutoptico é uma ótica de família com uma vasta oferta de serviços dirigidos aos mais pequenos, para que a saúde ocular seja desde cedo monitorizada e acompanhada. Mais uma vez o espírito solidário está presente nas ações do Institutoptico, desta vez com "receitas de alegria" protagonizadas pelo trabalho de uma associação tão meritória e diferenciadora como a Associação Nariz Vermelho, para quem a alegria de viver e o positivismo são um dos fatores mais importantes para combater qualquer doença.

Neste Dia da Criança, junte-se ao Institutoptico para que mais crianças tenham um sorriso!

Sobre o Institutoptico





O Institutoptico é um grupo 100% nacional de óticas, constituído em 1989, por iniciativa de um conjunto de 50 óticos portugueses e conta com cerca de 160 óticas presentes em mais de 110 concelhos, que cobrem o Norte, Centro e Sul de Portugal Continental e Açores e mais de 800 postos de trabalho. Com 33 anos de existência e no top 5 dos principais Grupos de ótica, o Institutoptico diferencia-se por criar vantagens competitivas para todo o Grupo mantendo a independência de cada aderente.





O Institutoptico tem um serviço de excelência apoiado na proximidade com o cliente, no atendimento de qualidade e numa carteira de marcas e produtos diferenciados no mercado, nomeadamente as marcas Institutoptico: Cierzo Eyewear (armações e óculos de sol) e Iomax (produtos de contactologia e lentes oftálmicas); assim como a licença exclusiva para comercialização em Portugal INVU (óculos de sol ultra-polarizados).