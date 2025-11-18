DeHouse abre novo espaço de coworking no WOW, em Gaia

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A DeHouse, empresa especializada na gestão integral de espaços de coworking, anuncia a abertura do DeHouse WOW, um novo espaço de coworking e escritórios flexíveis integrado no WOW, o quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia.

Localizado num dos polos culturais mais dinâmicos da região, o DeHouse WOW oferece vistas privilegiadas sobre o Rio Douro e o centro histórico do Porto, bem como boas acessibilidades a partir de toda a Área Metropolitana. O espaço está próximo das estações de metro e comboio de General Torres e dispõe de estacionamento próprio.

Concebido para equipas em modelo híbrido de trabalho, o DeHouse WOW reflete a visão “Flex Office Space” da marca, mas com uma vibe mais boutique. O espaço distingue-se pelo seu design cuidadosamente pensado, combinando um look & feel contemporâneo com uma atmosfera conceptual e inspiradora, pensada para quem valoriza ambientes com identidade, conforto e estética diferenciadora. Cada detalhe, da iluminação às texturas passando pelo mobiliário, foi desenhado para estimular a criatividade e o bem-estar.

Combinando escritórios privados, postos flexíveis, salas de reunião, phone booths e cozinha partilhada, o ambiente privilegia a mobilidade, a inovação e o bem-estar, promovendo uma comunidade ativa com workshops, sessões de ioga e eventos de networking regulares.

A unidade conta com 240 workstations, nove escritórios privados e sete salas de reunião, além de uma sala de comunidade e zonas informais de trabalho. A pensar nas famílias, há ainda uma sala de atividades para crianças destinada aos filhos de clientes. Integrado no quarteirão WOW, o espaço permite o acesso a restaurantes, museus, bares e espaços de lazer, além de parcerias exclusivas com marcas e negócios locais.

Segundo Bernardo Marquez, diretor geral do WOW, “o WOW nasceu com a missão de dar nova vida a Vila Nova de Gaia e de criar um ecossistema onde a cultura, o talento e a criatividade se encontram. A parceria com a DeHouse reforça exatamente isso: queremos que o WOW seja um destino de lazer e cultura, mas também um espaço inspirador”.

Os membros do DeHouse WOW beneficiam ainda da multi-location membership, que garante acesso aos restantes espaços DeHouse no Porto (Trindade, Downtown, Península) Braga, e, em breve, Lisboa. A gestão é feita através da plataforma digital DeHouse, que permite gerir reservas e acompanhar a utilização dos espaços em tempo real.

Para o CEO da DeHouse, Tiago Carvalho de Araújo, “o futuro do trabalho nasce onde a cultura e a comunidade se cruzam. O WOW é o lugar perfeito para isso. Esta parceria é mais do que um simples espaço de trabalho, representa a criação de um novo ponto de encontro entre pessoas, ideias e projetos com impacto”.

Com a nova abertura, a DeHouse reforça o seu posicionamento como ecossistema de trabalho premium em Portugal, promovendo produtividade, bem-estar e ligação à comunidade local. “É um passo natural na missão da DeHouse: transformar espaços em experiências. O WOW reflete o que mais valorizamos: comunidade, criatividade e propósito”, conclui o CEO.