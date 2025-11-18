DeHouse abre novo espaço de coworking no WOW, em Gaia

A DeHouse, empresa especializada na gestão integral de
espaços de coworking, anuncia a abertura do DeHouse WOW, um novo espaço de
coworking e escritórios flexíveis integrado no WOW, o quarteirão cultural de
Vila Nova de Gaia.
Localizado num dos polos culturais mais dinâmicos da região,
o DeHouse WOW oferece vistas privilegiadas sobre o Rio Douro e o centro
histórico do Porto, bem como boas acessibilidades a partir de toda a Área
Metropolitana. O espaço está próximo das estações de metro e comboio de General
Torres e dispõe de estacionamento próprio.
Concebido para equipas em modelo híbrido de trabalho, o
DeHouse WOW reflete a visão “Flex Office Space” da marca, mas com uma vibe mais
boutique. O espaço distingue-se pelo seu design cuidadosamente pensado,
combinando um look & feel contemporâneo com uma atmosfera conceptual e
inspiradora, pensada para quem valoriza ambientes com identidade, conforto e
estética diferenciadora. Cada detalhe, da iluminação às texturas passando pelo
mobiliário, foi desenhado para estimular a criatividade e o bem-estar.
Combinando escritórios privados, postos flexíveis, salas de
reunião, phone booths e cozinha partilhada, o ambiente privilegia a mobilidade,
a inovação e o bem-estar, promovendo uma comunidade ativa com workshops,
sessões de ioga e eventos de networking regulares.
A unidade conta com 240 workstations, nove escritórios
privados e sete salas de reunião, além de uma sala de comunidade e zonas
informais de trabalho. A pensar nas famílias, há ainda uma sala de atividades
para crianças destinada aos filhos de clientes. Integrado no quarteirão WOW, o
espaço permite o acesso a restaurantes, museus, bares e espaços de lazer, além
de parcerias exclusivas com marcas e negócios locais.
Segundo Bernardo Marquez, diretor geral do WOW, “o WOW
nasceu com a missão de dar nova vida a Vila Nova de Gaia e de criar um
ecossistema onde a cultura, o talento e a criatividade se encontram. A parceria
com a DeHouse reforça exatamente isso: queremos que o WOW seja um destino de
lazer e cultura, mas também um espaço inspirador”.
Os membros do DeHouse WOW beneficiam ainda da multi-location
membership, que garante acesso aos restantes espaços DeHouse no Porto
(Trindade, Downtown, Península) Braga, e, em breve, Lisboa. A gestão é
feita através da plataforma digital DeHouse, que permite gerir reservas e
acompanhar a utilização dos espaços em tempo real.
Para o CEO da DeHouse, Tiago Carvalho de Araújo, “o futuro
do trabalho nasce onde a cultura e a comunidade se cruzam. O WOW é o lugar
perfeito para isso. Esta parceria é mais do que um simples espaço de trabalho,
representa a criação de um novo ponto de encontro entre pessoas, ideias e
projetos com impacto”.
Com a nova abertura, a DeHouse reforça o seu posicionamento
como ecossistema de trabalho premium em Portugal, promovendo produtividade,
bem-estar e ligação à comunidade local. “É um passo natural na missão da
DeHouse: transformar espaços em experiências. O WOW reflete o que mais
valorizamos: comunidade, criatividade e propósito”, conclui o CEO.
