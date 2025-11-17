UAU ADAPTA “THE LADYKILLERS” E APRESENTA “UM QUINTETO DE MORTE”

Este
ano assinalam-se os 70 anos da estreia do filme “The Ladykillers” no grande
ecrã e o centenário de Peter Sellers, um dos mais extraordinários atores de
comédia do século XX e figura incontornável do cinema britânico.
Para
assinalar esta dupla efeméride, a UAU apresenta a comédia “UM QUINTETO DE
MORTE”, uma adaptação teatral do clássico, com estreia marcada para 29 de
novembro, no Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista. A produção chega em
2026 ao Porto
ELENCO
DE LUXO EM PALCO
Florbela Queiroz, José Raposo, Carlos Areia, Heitor
Lourenço, Miguel Raposo, Ricardo Raposo, António Machado e Fátima Severino
compõem um elenco que reúne gerações distintas de humor e representação, num
encontro raro entre tradição, irreverência e vitalidade teatral.
Esta produção destaca-se por juntar num único espetáculo
Florbela Queiróz, José Raposo e Carlos Areia, o que é por si só um
acontecimento artístico e cultural - um encontro entre a história da comédia
portuguesa, o presente vivo do teatro e o afeto de gerações de espectadores.
UMA
PEÇA COM HISTÓRIA - E COM AUTOR DE REFERÊNCIA
A
versão teatral original, assinada por Graham Linehan — um dos mais influentes
criadores de comédia britânica contemporânea, responsável por séries de culto
como Father Ted, Black Books, The Fast Show (O Riso ao Poder) ou The IT Crowd
(A Malta das T.I.) — inspira-se no argumento de William Rose para o icónico
filme dos Ealing Studios.
Para
esta produção, o texto foi traduzido e adaptado por Frederico Corado, que
assina também a encenação.
A
HISTÓRIA: HUMOR BRITÂNICO COM SABOR PORTUGUÊS
Um
grupo de criminosos disfarçados de músicos instala-se na casa de uma doce e
aparentemente ingénua velhinha. A intenção: planear dali um golpe perfeito. Mas
quando a dona da casa descobre o esquema, os bandidos percebem que o crime pode
ser muito mais difícil do que tinham imaginado — sobretudo quando a adversária
se revela, afinal, invencível. Entre equívocos, reviravoltas e humor negro, a
peça faz rir da fragilidade dos planos “infalíveis”.
A
encenação destaca o ritmo, ironia e subtileza típicos da comédia britânica,
herdeira direta da tradição dos Ealing Studios, valorizando o detalhe, o caos
meticulosamente construído, a caricatura e o jogo de personalidades.
TRADIÇÃO,
HUMOR E UM LUGAR COM SIGNIFICADO
Esta
produção estreia-se no Teatro Armando Cortez, inserido na Casa do Artista,
reforçando a ligação entre palco, comunidade e memória. Numa comédia onde uma
velhinha ingénua se transforma na força central da ação, torna-se especialmente
simbólico apresentá-la num espaço que celebra a vida, o trabalho e o legado de
quem dedicou a vida ao palco. Aqui, a comédia encontra também o afeto e a
história dialoga com o presente.
Os
bilhetes para “Um Quinteto de Morte” estão disponíveis em ticketline.pt e em lojas parceiras.
