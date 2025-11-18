Rubro celebra a época festiva com 5 menus irresistíveis

Os
convívios à volta de uma mesa recheada de bons sabores ibéricos fazem parte do
dia-a-dia do restaurante RUBRO desde a sua génese, com irresistíveis menus de grupo a serem o mote perfeito para
os encontros de amigos e família nesta época festiva.
Num espaço
amplo e acolhedor, sobressaem as mesas corridas em madeira e nelas as várias
opções de uma carta que valoriza a Cozinha de Produto, um estilo culinário que
coloca os ingredientes no centro da criação, fazendo sobressair essencialmente
a sua qualidade, sabor e respeito pela sazonalidade. De uma carta variada
destacam-se os fantásticos grelhados no ponto certo, de que é exemplo máximo o
Chuletón de Buey, tão requisitado pelos habitués.
Os menus
de grupo estão disponiveis nos dois Rubro – Campo Pequeno e Avenida - e são um retrato fiel do conceito do
restaurante, e uma forma prática de organizar os encontros tão característicos
do Natal. Para um evento 100% exclusivo o Rubro Avenida oferece ainda a
possibilidade de reservar uma sala privada com capacidade até 100 pessoas e com
bar e cozinha dedicados. Uma segunda casa, ao lado da avenida mais icónica de
Lisboa.
O Menu
Tapas e Petiscos, perfeito para partilhar e desfrutar sem pressas, é
constituído por entradas quentes e frias, como carpaccio de buey, pimentos de
padrón e croquetes de alheira, seguidos de petiscos clássicos, como queijo
provolone na chapa, revueltos de farinheira, cogumelos salteados, pica-pau de
buey e ovos rotos.
O Menu
Rubro é uma viagem de intensos sabores onde a carne é a protagonista. Como
prato principal, o destaque vai para o famoso Chuleton de Buey, grelhado no seu
ponto favorito e servido com salada mista.
Também
para os amantes de carne, o Menu Solomillo de Buey, inclui uma seleção de
entradas irresistíveis, desde a tábua de ibéricos e queijos até aos revueltos
de farinheira e gambas al ajillo. De sabor intenso e textura suculenta, o
Solomillo de Buey é o prato principal deste menu, criado a partir de um dos
cortes mais nobres e tenros da carne bovina, macia, de baixo teor de gordura e
sabor refinado.
Rubro
significa cor de fogo, vinho, festa, raça e força e como tal, não poderia
faltar um menu dedicado ao néctar dos deuses. O Menu Prova de Vinhos foi criado
para celebrar a harmonia entre sabores e vinhos portugueses.
Inicia-se
com um welcome drink composto por tábuas de ibéricos e queijo Manchego,
acompanhadas de espumante Palacio de Bornos. Segue-se uma delicada de empada de
cogumelos, harmonizada com Tons de Duorum Branco (Douro). Como pratos
principais, o contraste de sabores ganha destaque com bacalhau fresco e
Chuletón de Buey.
Os menus
do Rubro fecham com a doçura de uma sobremesa, o sorvete Rubro, no caso do Menu
Tapas e Petiscos. De textura cremosa, o bolo de chocolate do Rubro é o
best-seller que encerra a experiência nos restantes menus. Todos eles incluem
bebidas que vão de cerveja e sangria a água, refrigerantes, vinhos tintos e
brancos do Douro, Dão e Alentejo, terminando com café. Podem ser reservados
para grupos a partir de 12 pessoas, e os valores variam entre os 30 e os 50
euros.
MENU NATAL
2025
Para esta
época especial o Rubro apresenta uma seleção especial com sabores tradicionais
e sofisticados, que integra tábua de ibéricos e queijos, croquetes de buey e
pão com azeite, tendo como prato principal bacalhau fresco e Solomillo de Buey.
Para terminar, bolo de chocolate e café encerram uma experiência recheada de
sabores genuínos e equilibrados da qual fazem parte pratos festivos.
Fica feito
o convite para celebrar a vida e criar boas memórias, num ambiente informal e
descontraído, fazendo do Rubro o ponto de encontro, seja no Campo Pequeno ou na
Avenida.
Sobre o
restaurante RUBRO
Os
restaurantes Rubro foram criados por Luís Pereira e João Magalhães, que tinham
em comum uma vasta experiência na grande distribuição e um sonho de se lançarem
na restauração. Uma viagem a Espanha, onde conhecerem as tendências na área
trouxe um impulso crucial e o conceito de criar um projecto gastronómico que
oferecesse cozinha de produto agregando três eixos essenciais: Grelha, Tapas e
Vinho. O nome surgiu naturalmente. Rubro significa: cor de fogo, vinho, festa,
raça e força.
O primeiro
Rubro surgiu em 2006, na Praça de Touros do Campo Pequeno. Dois anos depois o
segundo restaurante abriu no nº 33-35 da Rua Rodrigues Sampaio, num edifício
galardoado com o Prémio Valmor em 1915.
Desde a
abertura que o Rubro aposta na carne maturada, área na qual se especializou,
tendo na sua ementa o famoso Chuletón de Buey, um dos ex-libris do restaurante.
Os
restaurantes Rubro são ponto de encontro de todas as pessoas que valorizam uma
cozinha autêntica que valoriza a qualidade dos ingredientes, a simplicidade e o
convívio.
RESTAURANTES
RUBRO
RUBRO
CAMPO PEQUENO
Morada: Praça
de Touros do Campo Pequeno, 1000-082 Lisboa
Loja 607,
Piso Térreo
Horários:
De
segunda-feira a domingo
Das 12h30
às 23h00
Reservas:
+351 210
191 191
reservas@restauranterubro.com
RUBRO
AVENIDA
Morada: Rua
Rodrigues Sampaio, n 33-35, Lisboa
Horários:
De
segunda-feira a domingo:
Almoços –
Das 12h30 às 15h00
Jantares –
Das 19h00 às 23h00
Encerra –
Sábado ao almoço e Domingo
Reservas:
+351 213
144 656
reservas@restauranterubro.com
