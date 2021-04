Deco e Mercadona assinam protocolo de colaboração

A Mercadona tem, desde sempre, o "Chefe" (cliente) no centro das suas decisões, sendo este o primeiro componente do seu Modelo, motivo pelo qual a DECO e a Mercadona avançaram com a assinatura deste acordo que se concretizará num conjunto de ações focadas no consumidor.

Para a empresa, o compromisso com os seus clientes, as suas opiniões e participação são essenciais, pois permitem introduzir melhorias que contribuem para reforçar a sua ética empresarial, passando a Mercadona a contar com a colaboração da DECO neste compromisso.

O acordo entre a Mercadona e a DECO ajudará a reforçar o trabalho desenvolvido em conjunto por ambas as organizações e a materialização de ações formativas e informativas em benefício do consumidor.



Com esta colaboração, a Mercadona consolida a sua posição no mercado nacional no que se refere à salvaguarda dos clientes, um dos elementos-chave no seu modelo de negócio. A este nível, refira-se que a cadeia de supermercados desenvolve a atividade comercial segundo o Modelo de Qualidade Total, cujo objetivo é satisfazer plenamente os "Chefes", garantindo a máxima qualidade a preços imbatíveis.





Este acordo materializar-se-á na realização de jornadas, seminários, encontros e outros eventos nos quais se debatam e exponham temas e questões relacionadas com os interesses dos consumidores. Com esta parceria, a Mercadona e a DECO dispõem de um canal aberto, de diálogo permanente e transparente, que permite uma melhor e mais eficiente articulação na gestão de processos que envolvam os consumidores.





Ana Tapadinhas, Diretora-Geral da Associação para a Defesa do Consumidor (DECO), refere: "A melhor forma de defender os direitos e legítimos interesses dos consumidores é, na verdade, através da prevenção dos conflitos. Ao longo dos anos, a DECO tem construído um diálogo bastante profícuo e contínuo com as empresas no sentido de melhorar a informação e a qualidade dos seus serviços e bens. O estabelecimento desta parceria com a Mercadona constitui mais um braço da Associação na proteção dos consumidores e na garantia de um mercado mais dinâmico, inovador e garante dos consumidores."





Ana Carreto, Diretora de Associações de Consumidores da Mercadona, refere: "Esta parceria reforça o compromisso da Mercadona com os seus "Chefes" (clientes) de manter uma relação de estreita confiança, transparência e melhoria constante junto com os mesmos. Para isso, fomenta uma atitude de diálogo permanente no qual está envolvida toda a empresa. Com a celebração deste protocolo de colaboração com a DECO, a mais antiga e representativa Associação de Defesa do Consumidor em Portugal, damos também continuidade ao trabalho que desenvolvemos de formar e informar o consumidor".