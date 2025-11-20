+ de 200 postos de jogo, + de 30 simuladores e dezenas de títulos imperdíveis.

O maior evento de videojogos está de volta à FIL!

O Lisboa Games Week (LGW), o maior evento de videojogos, em Portugal, regressa à FIL – Parque das Nações de 20 a 23 de Novembro para celebrar a sua 10ª edição.



Lisboa Games Week regressa à FIL, com novidades e muitos jogos.

O evento volta a transformar Lisboa na capital nacional do gaming, reunindo milhares de fãs, jogadores, criadores, estúdios, marcas tecnológicas e profissionais da indústria numa experiência imersiva e única no país.

Os visitantes terão acesso às maiores novidades do universo dos videojogos, distribuídas por mais de 200 postos de jogo, incluindo títulos recentemente lançados e mais de 30 simuladores de última geração. A experiência completa-se com áreas temáticas dedicadas aos esports, cosplay, realidade virtual, retrogaming, cultura pop, boardgames, garantindo conteúdos para todos os fãs, de todas as idades.

A Nintendo volta a ser um dos grandes destaques do evento e escolhe o LGW para apresentar uma novidade exclusiva: pela primeira vez em Portugal, será possível jogar Metroid Prime 4: Beyond - no stand oficial da marca - que contará também com vários títulos disponíveis e jogáveis pelo público: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition, Super Mario Galaxy+Super Mario Galaxy 2, Hyrule Warriors, Cyberpunk 2077, Hollow Knight Silksong, Hades II, Star Wars Outlaws, Street Fighter VI, Hogwarts Legacy.

A Lenovo é outro dos destaques do evento e este ano assume chancela de Tech Partner Com uma área superior a 130 m2 promete levar os visitantes ao limite da experiência gaming! No espaço dedicado à linha Legion, os fãs poderão testar os equipamentos mais recentes, viver demonstrações cheias de adrenalina e participar em ativações exclusivas que prometem momentos imperdíveis.

Jogos para todos os gostos e gerações. Os visitantes poderão experimentar títulos como Gran Turismo 7, Fortnite, Volarant, Rocket League, Mortal Kombat, Super Smash Bros Ultimate, Street Fighter 6, Teken 8, entre muitos outros!

As equipas esports voltam a marcar forte presença, com destaque também para os torneios de esports estarão no centro das atenções com a agenda competitiva a assumir um papel de destaque, com finais nacionais e internacionais de esports, incluindo a Final NBA 2K – Portugal vs Turquia, a Final Europeia da OMEN RETAKE S11 com algumas das melhores equipas de Counter-Strike europeias.

O Sim Racing, regressa também ao evento com uma área renovada! Aqui os visitantes vão encontrar simuladores ligados em simultâneo onde os participantes podem competir online. A grande novidade desta edição é a protagonizada pela Alfa Romeo que marca presença como patrocinador oficial da área de Sim Racing e do Campeonato Portugal Gran Turismo (CPGT) – Road to Lisboa Games Week powered by Alfa Romeo. A fase final será disputada ao vivo no evento, permitindo ao público acompanhar a emoção das corridas, mas também ficar a conhecer o desempenho do novo Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 280.

A arena EAFC 26 é sempre um dos locais de destaques do Lisbon Games Week com postos de jogo disponíveis em modo free to play, onde os visitantes podem competir e divertir-se em duelos de futebol virtual. Este ano com o apoio da Telepizza, este é o espaço ideal para desafiar amigos, celebrar vitórias e desfrutar de bons momentos entre jogos e sabores irresistíveis.

Os entusiastas dos Jogos de Tabuleiro, RPGs e TCGs, encontrarão uma zona de Boardgames, com mais de 100 mesas onde o principal lema será “aproveita esta oportunidade para jogar, aprender e conviver cara a cara”. É o encontro perfeito entre gerações, amigos e família.

O Cosplay está de volta com ainda mais cor e energia, este ano com a presença especial das cosplayers internacionais Yuji Koi e Neko Yona. No sábado realiza-se a qualificação para o ICL – International Cosplay League, enquanto o domingo será dedicado a um concurso mais “descontraído” sob o mote “Just Have Fun”, onde a celebração é a paixão dos fãs por darem vida às suas personagens favoritas.

Todos aqueles que querem reviver a energias dos salões de jogos dos anos 80 e 90, o Retro Gaming apresenta-se em espaço próprio, com mais de 50 arcades clássicas e, claro, o legado histórico do gaming será uma vez mais celebrado através do Museu LOAD ZX Spectrum.

Marcas e Entidades com conteúdos e experiências para todos os gostos:

A Rádio Popular marca presença com uma área de mais de 250m², cheia de postos de jogo, prémios e muitas surpresas para todos os visitantes.

A FNAC vai desafiar os visitantes no Main Stage do LGW com vários desafios e conta com mais de 1000€ em prémios!

A Red Bull, com um stand de mais de 200m², confirma a presença dos criadores FOX e Movemind, e o imperdível Desafio Red Bull Tetris, cujo vencedor vai representar Portugal no Dubai!

O Exército e a Marinha marcam presença com várias experiências imersivas como realidade virtual, simulação de armas de tiro tenso (Laser), demonstração de visão noturna - e ainda uma tenda de Airsoft, zona física de treino, torre de escalada e pista de carros telecomandados.

Na vertente educativa, confirmada a participação da Universidade de Lisboa com 5 escolas, a Universidade de Aveiro, a Universidade Lusíada, o ISEL, o Piaget, os Politécnicos de Leiria, Portalegre e ainda do Vale do Cávado e do Ave. Confirmados também milhares de alunos e professores, de todo o país, destacando-se igualmente a vinda de mais de uma centena de estudantes de escolas espanholas, o que reforça o posicionamento internacional do evento. A oferta educativa, para alunos e professores, complementa-se com um programa de serviço educativo, promovido pelas entidades Happy Code, Elemento e Sharkoders.

Sendo já uma presença assídua, o LGW Show regressa com muitas personalidades, dos mais variados ramos culturais e sociais.

Promovido pela Fundação AIP, o LGW é organizado pela Lisboa- FCE, e decorre na FIL, de 20 a 23 de Novembro. A venda de bilhetes decorre em www.tickets.fil.pt e o programa completo pode ser consultado em www.lisboagamesweek.fil.pt