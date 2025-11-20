+ de 200 postos de jogo, + de 30 simuladores e dezenas de títulos imperdíveis.

O Lisboa
Games Week (LGW), o maior evento de videojogos, em Portugal, regressa
à FIL – Parque das Nações de 20 a 23 de Novembro para celebrar a
sua 10ª edição.
Lisboa Games Week regressa à FIL, com novidades e muitos jogos.
O
evento volta a transformar Lisboa na capital nacional do gaming, reunindo
milhares de fãs, jogadores, criadores, estúdios, marcas tecnológicas e
profissionais da indústria numa experiência imersiva e única no país.
Os
visitantes terão acesso às maiores novidades do universo dos videojogos,
distribuídas por mais de200 postos de jogo, incluindo títulos
recentemente lançados e mais de 30 simuladores de última geração. A
experiência completa-se com áreas temáticas dedicadas aos esports, cosplay,
realidade virtual, retrogaming, cultura pop, boardgames, garantindo conteúdos
para todos os fãs, de todas as idades.
A Nintendo volta
a ser um dos grandes destaques do evento e escolhe o LGW para apresentar uma
novidade exclusiva: pela primeira vez em Portugal, será possível jogar Metroid
Prime 4: Beyond - no stand oficial da marca - que contará também com
vários títulos disponíveis e jogáveis pelo público: Mario Kart World, Donkey
Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition, Super Mario
Galaxy+Super Mario Galaxy 2, Hyrule Warriors, Cyberpunk 2077, Hollow Knight
Silksong, Hades II, Star Wars Outlaws, Street Fighter VI, Hogwarts Legacy.
A Lenovo
é outro dos destaques do evento e este ano assume chancela de Tech Partner
Com uma área superior a 130 m2 promete levar os visitantes ao limite da
experiência gaming! No espaço dedicado à linha Legion, os fãs poderão testar os
equipamentos mais recentes, viver demonstrações cheias de adrenalina e
participar em ativações exclusivas que prometem momentos imperdíveis.
Jogos
para todos os gostos e gerações. Os visitantes poderão experimentar títulos como
Gran Turismo 7, Fortnite, Volarant, Rocket League, Mortal Kombat, Super Smash
Bros Ultimate, Street Fighter 6, Teken 8, entre muitos outros!
As
equipas esports voltam a marcar forte presença, com destaque também para os
torneios de esports estarão no centro das atenções com a agenda competitiva a assumir um papel
de destaque, com finais nacionais e internacionais de esports, incluindo a
Final NBA 2K – Portugal vs Turquia, a Final Europeia da OMEN RETAKE S11 com
algumas das melhores equipas de Counter-Strike europeias.
O Sim
Racing, regressa também ao evento com uma área renovada! Aqui os
visitantes vão encontrar simuladores ligados em simultâneo onde os
participantes podem competir online. A grande novidade desta edição é a
protagonizada pela Alfa Romeo que marca presença como patrocinador oficial da
área de Sim Racing e do Campeonato Portugal Gran Turismo (CPGT) – Road to
Lisboa Games Week powered by Alfa Romeo. A fase final será disputada ao vivo no
evento, permitindo ao público acompanhar a emoção das corridas, mas também
ficar a conhecer o desempenho do novo Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 280.
A arena
EAFC 26 é sempre um dos locais de destaques do Lisbon Games Week com
postos de jogo disponíveis em modo free to play, onde os visitantes podem
competir e divertir-se em duelos de futebol virtual. Este ano com o apoio da
Telepizza, este é o espaço ideal para desafiar amigos, celebrar vitórias e
desfrutar de bons momentos entre jogos e sabores irresistíveis.
Os
entusiastas dos Jogos de Tabuleiro, RPGs e TCGs,
encontrarão uma zona de Boardgames, com mais de 100 mesas onde o
principal lema será “aproveita esta oportunidade para jogar, aprender e
conviver cara a cara”. É o encontro perfeito entre gerações, amigos e família.
O Cosplay
está de volta com ainda mais cor e energia, este ano com a presença
especial das cosplayers internacionais Yuji Koi e Neko Yona. No sábado
realiza-se a qualificação para o ICL – International Cosplay League, enquanto o
domingo será dedicado a um concurso mais “descontraído” sob o mote “Just Have
Fun”, onde a celebração é a paixão dos fãs por darem vida às suas personagens
favoritas.
Todos
aqueles que querem reviver a energias dos salões de jogos dos anos 80 e 90, o Retro
Gaming apresenta-se em espaço próprio, com mais de 50 arcades
clássicas e, claro, o legado histórico do gaming será uma vez mais celebrado
através do Museu LOAD ZX Spectrum.
Marcas
e Entidades com conteúdos e experiências para todos os gostos:
A Rádio
Popular marca presença com uma área de mais de 250m², cheia de postos
de jogo, prémios e muitas surpresas para todos os visitantes.
A FNAC
vai desafiar os visitantes no Main Stage do LGW com vários desafios e conta
com mais de 1000€ em prémios!
A Red
Bull, com um stand de mais de 200m², confirma a presença dos criadores
FOX e Movemind, e o imperdível Desafio Red Bull Tetris, cujo vencedor vai
representar Portugal no Dubai!
O Exército
e a Marinha marcam presença com várias experiências imersivas como
realidade virtual, simulação de armas de tiro tenso (Laser), demonstração de
visão noturna - e ainda uma tenda de Airsoft, zona física de treino, torre de
escalada e pista de carros telecomandados.
Na
vertente educativa, confirmada a participação da Universidade de Lisboa com
5 escolas, a Universidade de Aveiro, a Universidade Lusíada,
o ISEL, o Piaget, os Politécnicos de Leiria, Portalegre
e ainda do Vale do Cávado e do Ave. Confirmados também milhares de
alunos e professores, de todo o país, destacando-se igualmente a vinda de mais
de uma centena de estudantes de escolas espanholas, o que reforça o
posicionamento internacional do evento. A oferta educativa, para alunos e
professores, complementa-se com um programa de serviço educativo, promovido
pelas entidades Happy Code, Elemento e Sharkoders.
Sendo
já uma presença assídua, o LGW Show regressa com muitas
personalidades, dos mais variados ramos culturais e sociais.
Promovido
pela Fundação AIP, o LGW é organizado pela Lisboa- FCE, e
decorre na FIL, de 20 a 23 de Novembro. A venda de bilhetes decorre em www.tickets.fil.pt e o programa completo
pode ser consultado em www.lisboagamesweek.fil.pt
