NOVA COLEÇÃO DE SELOS DO CONTINENTE COM A SMEG JUNTA TODOS À MESA

A
nova campanha de fidelização do Continente promete tornar cada refeição ainda
mais especial. A partir de hoje, e até 22 de fevereiro de 2026, os clientes
poderão colecionar um faqueiro exclusivo da icónica marca SMEG, reconhecida
pelo seu design inovador e qualidade premium.
Continente e Smeg unem-se para campanha de faqueiros exclusivos
A
coleção inclui cinco produtos distintos, entre os quais talheres de refeição,
facas de carne, talheres de servir e talheres de salada, em aço polido de
elevada qualidade, e um suporte de talheres disponível em três cores: creme,
azul e preto.
Com
um design contemporâneo e ergonómico, esta coleção complementa
qualquer mesa com a combinação perfeita entre praticidade, estética e
sofisticação. O suporte conta com uma pega integrada, que permite transportar
facilmente os talheres para qualquer divisão da casa, tornando-o ideal para
refeições partilhadas em família ou com amigos.
Por
cada 20 euros em compras, os clientes recebem um selo para adquirir os produtos
da Coleção Continente com
a SMEG. Nesta coleção, todos os selos contam, já que um conjunto de
duas facas de carne é gratuito apenas com a troca de 20 selos.
Além
disso, é possível ganhar selos extra, através da compra de diferentes produtos
de marcas como Lays, Sumol, Neoblanc, Oikos, Compal da Horta, Damm, Airwick e
Merci, ou por cada 20 euros em compras com a utilização do serviço Click&Go
(encomenda online e recolha grátis em loja).
A
campanha está disponível em todas as lojas Continente e, através da App, os
clientes podem gerir e transferir os seus selos de forma rápida e conveniente.
O Continente é a marca de retalho
alimentar da MC. A celebrar 40 anos, foi a primeira cadeia de hipermercados em
Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza cerca de 400 lojas em
todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e responde a
diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente Modelo (Grande
Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança). Sustentabilidade,
Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em todos os formatos.
NOVA COLEÇÃO DE SELOS DO CONTINENTE COM A SMEG JUNTA TODOS À MESA
Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.