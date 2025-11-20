Sábado – Pense por si

NOVA COLEÇÃO DE SELOS DO CONTINENTE COM A SMEG JUNTA TODOS À MESA

A nova campanha de fidelização do Continente promete tornar cada refeição ainda mais especial. A partir de hoje, e até 22 de fevereiro de 2026, os clientes poderão colecionar um faqueiro exclusivo da icónica marca SMEG, reconhecida pelo seu design inovador e qualidade premium.

A coleção inclui cinco produtos distintos, entre os quais talheres de refeição, facas de carne, talheres de servir e talheres de salada, em aço polido de elevada qualidade, e um suporte de talheres disponível em três cores: creme, azul e preto.

Com um design contemporâneo e ergonómico, esta coleção complementa qualquer mesa com a combinação perfeita entre praticidade, estética e sofisticação. O suporte conta com uma pega integrada, que permite transportar facilmente os talheres para qualquer divisão da casa, tornando-o ideal para refeições partilhadas em família ou com amigos.

Por cada 20 euros em compras, os clientes recebem um selo para adquirir os produtos da Coleção Continente com a SMEG. Nesta coleção, todos os selos contam, já que um conjunto de duas facas de carne é gratuito apenas com a troca de 20 selos.

Além disso, é possível ganhar selos extra, através da compra de diferentes produtos de marcas como Lays, Sumol, Neoblanc, Oikos, Compal da Horta, Damm, Airwick e Merci, ou por cada 20 euros em compras com a utilização do serviço Click&Go (encomenda online e recolha grátis em loja).

A campanha está disponível em todas as lojas Continente e, através da App, os clientes podem gerir e transferir os seus selos de forma rápida e conveniente.

O Continente é a marca de retalho alimentar da MC. A celebrar 40 anos, foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza cerca de 400 lojas em todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e responde a diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente Modelo (Grande Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança). Sustentabilidade, Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em todos os formatos.

