DECENIO LANÇA CAMPANHA DE BLACK WEEK COM DESCONTOS IMPERDÍVEIS

A Decenio dá as boas-vindas à época de compras mais esperada do ano, com uma campanha especial que celebra a chegada da Black Week. Entre 20 a 30 de novembro, os clientes terão a oportunidade de usufruir de descontos exclusivos na coleção FW25 da Decenio, com destaque para peças como outerwear e malhas, ideais para enfrentar o inverno com estilo.

De 20 a 23 de novembro, os clientes registados terão acesso exclusivo a 30% de desconto em toda a coleção FW25 (exceto meias). Nesta fase inicial da Black Week, os membros da comunidade Decenio serão os primeiros a desfrutar destas vantagens, incluindo o desconto exclusivo nos essenciais.

De 24 a 30 de novembro, a campanha estende-se a todos os clientes, com 30% de desconto na coleção FW25, excluindo os essenciais.

A coleção FW25 da Decenio oferece uma seleção de peças versáteis e sofisticadas. Dos casacos e sobretudos, que aliam funcionalidade com design requintado, às malhas confortáveis que se tornam essenciais no guarda-roupa de inverno, cada peça reflete a qualidade, sofisticação e intemporalidade da marca.

Esta coleção é a combinação perfeita entre a leveza do estilo de vida mediterrâneo e o dinamismo das grandes cidades, pensada para quem valoriza autenticidade e peças que duram.

Sobre a Decenio

A Decenio é uma marca portuguesa que usa o estilo de vida mediterrâneo como inspiração, com coleções para mulher e homem, que personificam a sofisticação, elegância e qualidade, com um toque contemporâneo. O estilo descontraído e versátil é reflexo de uma postura casual chic, que não renuncia, nem o conforto, nem a elegância no seu dia a dia.

Com mais de 30 anos de experiência no setor da moda, a Decenio procura ser uma experiência sensorial, que transcende a moda, adaptando-se aos gostos e necessidades dos seus clientes.

Atualmente, a marca tem um total de 36 lojas físicas de norte a sul do país, a par da loja online em decenio.com.