Crise climática debatida por especialistas internacionais no Alentejo

Energy and Climate Summit junta no Alentejo diversos especialistas nacionais e internacionais nas áreas da educação, ciência e ambiente para debater os desafios das alterações climáticas e o contributo da Investigação e Ciência para as soluções no futuro.

Vai decorrer nos próximos dias 21 e 22 de abril, no Campus Politécnico de Portalegre, a primeira edição do Energy & Climate Summit, realizada no âmbito do Projeto GUARDIÕES, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).

A iniciativa conta com a participação do Ministro do Ambiente da Guiné-Bissau, da Secretária de Estado do Ambiente de Angola e da Secretária de Estado do Ensino Superior de Cabo Verde, entre muitos outros especialistas, nacionais e internacionais do espaço da CPLP, nas áreas de educação, ciência e ambiente.

"Com esta iniciativa, pretendemos debater soluções para os desafios das alterações climáticas, aproximando ainda mais as instituições de ensino superior do espaço da CPLP na promoção de investigação e ofertas formativas que acelerem a transição energética e a transição para uma economia mais sustentável", afirma Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima, sublinhando a "importância da capacidade de transferir este conhecimento para o desenvolvimento económico e social dos diferentes países".

No primeiro dia do evento será debatido o papel da ciência na crise climática, a investigação e as novas soluções para o futuro, bem como a nova economia verde e circular. No segundo dia, o evento irá abordar os temas da biodiversidade e a crise de recursos, e os desafios regionais na sustentabilidade.

"Esta é a primeira conferência que junta no Alentejo vários especialistas para debater o impacto da Educação e da Formação no combate às alterações climáticas, tirando partido de um projeto que tem como principal objetivo tornar o Alentejo num laboratório vivo em torno destes domínios", afirma Luis Loures, presidente do IPP e coordenador do GUARDIÕES. Refere ainda "esta conferência vem reforçar a posição do IPP enquanto instituição pioneira ao nível da formação, investigação e desenvolvimento aplicado no domínio das alterações climáticas, da descarbonização e da transição energética".

Jorge Martins, Gestor do GUARDIÕES, explica que o projeto, criado em 2021, "tem como objetivo criar valor e gerar informação para a sociedade civil sobre o impacto das alterações climáticas. Através de conteúdos e ações procuramos apresentar soluções que possam fazer da região do Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável".

A primeira edição do Energy and Climate Summit vai contar com a participação de representantes de diversas entidades, representantes governamentais e reitores de universidades de Portugal e do espaço da CPLP, de que são exemplo:

Viriato Cassamá, Ministro do Ambiente da Guiné-Bissau

Paula Coelho, Secretária de Estado do Ambiente de Angola

Eurídice Monteiro, Secretária de Estado do Ensino Superior de Cabo Verde

Hugo Hilário, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Ricardo Pinheiro, Deputado da Assembleia da República

Alexandra Carvalho, Secretária-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

Carmen Van-Dumen Santos, Reitora da Universidade do Namibe Angola

Pimenta Machado, Vice-Presidente da APA (Agência Portuguesa do Ambiente)

Adriano Sousa, Especialista em Mobilidade Urbana

Sobre o Projeto GUARDIÕES

O Projeto GUARDIÕES tem como objetivo gerar elevado impacto na sensibilização e informação da sociedade civil para o problema das alterações climáticas, gerando conteúdos, promovendo ações junto das pessoas, procurando apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável.

Sobre o Fórum da Energia e Clima

O Fórum de Energia e Clima nasce da vontade da sociedade civil de todos os países pertencentes à CPLP para, num abraço fraterno e em português, aprofundar laços e lutar em conjunto pela vitória na Crise Climática.