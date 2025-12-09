CONTINENTE CELEBRA 40 ANOS E FAZ A FESTA COM OS CLIENTES

No dia do seu 40.º Aniversário, o Continente vai oferecer experiências únicas e descontos em loja e na app.



Continente Matosinhos.jpeg

A loja de Matosinhos, onde tudo começou, será o palco principal desta festa.

Amanhã, dia 10 de dezembro, o Continente comemora quatro décadas de história, inovação e proximidade com as famílias. Sob o mote “Há 40 anos à mesa, com todos”, a marca convida os clientes a viver um dia especial, com experiências únicas, momentos de nostalgia e muitas ofertas em loja.

A celebração terá como palco principal a loja de Matosinhos, a primeira loja do Continente, inaugurada em 1985. Aqui, os visitantes vão encontrar um ambiente festivo e cheio de surpresas: desde a receção com chá e café, às tradicionais castanhas assadas. Ao longo do dia, vão ser oferecidos 40 carrinhos de compras repletos de produtos e haverá ainda uma Roda de Prémios, onde os clientes poderão ganhar descontos exclusivos.

Para tornar este dia ainda mais memorável, em Matosinhos, os colaboradores vão vestir as fardas originais de 1985 e as emblemáticas patinadoras regressam para animar os corredores. A loja contará também com um Palco 40 Anos, com diversas animações e a presença das mascotes Leopoldina e Popota.

A festa estende-se também à rádio, com transmissões em direto a partir da loja nos programas “As Três da Manhã” (Rádio Renascença) e “Tá Bonito” (RFM).

Às 18:00, todas as lojas Continente do país irão unir-se num momento simbólico: clientes e equipas vão cantar os Parabéns em simultâneo, celebrando juntos quatro décadas de proximidade.

Mas a celebração não se limita às lojas físicas. Na App Cartão Continente, o Calendário do Advento vai oferecer um cupão especial de 25% de desconto em cartão em bolo e espumantes nacionais. Já no Continente Online, as entregas serão gratuitas para compras acima de 75€.

Com estas iniciativas, o Continente agradece a todos os que fazem parte desta história e reforça o seu compromisso, oferecendo qualidade, variedade e preços baixos. Este marco não é apenas uma celebração, é uma oportunidade para estreitar laços emocionais com os clientes e comunidade.

O Continente é a marca de retalho alimentar da MC. A celebrar 40 anos, foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza cerca de 400 lojas em todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e responde a diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente Modelo (Grande Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança). Sustentabilidade, Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em todos os formatos.