CONTINENTE CELEBRA 40 ANOS E FAZ A FESTA COM OS CLIENTES

No dia do seu 40.º
Aniversário, o Continente vai oferecer experiências únicas e descontos em loja
e na app.
A loja de Matosinhos, onde
tudo começou, será o palco principal desta festa.
Amanhã,
dia 10 de dezembro, o Continente comemora quatro décadas de história, inovação
e proximidade com as famílias. Sob o mote “Há
40 anos à mesa, com todos”, a marca convida os clientes a viver um dia
especial, com experiências únicas, momentos de nostalgia e muitas ofertas em
loja.
A
celebração terá como palco principal a loja de Matosinhos, a primeira loja do
Continente, inaugurada em 1985. Aqui, os visitantes vão encontrar um ambiente
festivo e cheio de surpresas: desde a receção com chá e café, às tradicionais
castanhas assadas. Ao longo do dia, vão ser oferecidos 40 carrinhos de compras
repletos de produtos e haverá ainda uma Roda de Prémios, onde os clientes
poderão ganhar descontos exclusivos.
Para
tornar este dia ainda mais memorável, em Matosinhos, os colaboradores vão
vestir as fardas originais de 1985 e as emblemáticas patinadoras regressam para
animar os corredores. A loja contará também com um Palco 40 Anos, com diversas
animações e a presença das mascotes Leopoldina e Popota.
A
festa estende-se também à rádio, com transmissões em direto a partir da loja
nos programas “As Três da Manhã” (Rádio Renascença) e “Tá Bonito” (RFM).
Às
18:00, todas as lojas Continente do país irão unir-se num momento simbólico:
clientes e equipas vão cantar os Parabéns em simultâneo, celebrando juntos
quatro décadas de proximidade.
Mas
a celebração não se limita às lojas físicas. Na App Cartão Continente, o
Calendário do Advento vai oferecer um cupão especial de 25% de desconto em
cartão em bolo e espumantes nacionais. Já no Continente Online, as entregas
serão gratuitas para compras acima de 75€.
Com
estas iniciativas, o Continente agradece a todos os que fazem parte desta
história e reforça o seu compromisso, oferecendo qualidade, variedade e preços
baixos. Este marco não é apenas uma celebração, é uma oportunidade para estreitar laços emocionais com os clientes e
comunidade.
O Continente é a marca de
retalho alimentar da MC. A celebrar 40 anos, foi a primeira cadeia de
hipermercados em Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza cerca
de 400 lojas em todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e
responde a diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente
Modelo (Grande Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança).
Sustentabilidade, Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em
todos os formatos.
