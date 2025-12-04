Pêpê Rapazote é o novo rosto do Beirão D’Honra, que regressa com garrafa totalmente renovada

“Abrir para Fechar em Grande” é o mote da nova campanha que celebra os pequenos grandes momentos com sofisticação e um toque de humor.

O Beirão D’Honra regressa este Natal com uma nova garrafa e uma campanha de comunicação protagonizada por Pêpê Rapazote. Mais elegante e distinta, a nova imagem reforça o posicionamento sofisticado deste licor; criado para brindar aos momentos que merecem ser fechados… em grande!

O design renovado da garrafa, com linhas modernas e detalhes como o medalhão e o lacre distintivo, eleva a experiência à altura do líquido e reflete o cuidado artesanal e a história da marca. É também o resultado de um processo onde o trabalho manual e a dedicação a cada detalhe acompanham cada garrafa. Uma homenagem ao fundador José Carranca Redondo; mantendo o espírito inovador que sempre guiou O Licor de Portugal.

Sob o conceito “Abrir para Fechar em Grande”, a campanha — protagonizada por Pêpê Rapazote — capta situações do quotidiano que ganham novo significado: o jantar adiado que finalmente aconteceu, o lanche a despachar que se prolongou noite dentro, o reencontro inesperado à mesa. Momentos que pedem um brinde especial.

É aí que surge Pêpê Rapazote, reconhecido pelas suas interpretações em séries internacionais da Netflix e Showtime, que com o seu carisma, credibilidade e humor inteligente dá corpo ao espírito sofisticado, mas próximo, que se pretende para o Beirão D’Honra. Como anfitrião improvável, relembra-nos que o final de uma refeição pode (e deve) ser o ponto alto de qualquer encontro.

O Beirão D'Honra reafirma-se assim como o digestivo português de excelência; pensado para quem valoriza os pequenos rituais com significado. Ideal para partilhar à mesa, e uma escolha de bom gosto para assinalar qualquer celebração.

Sobre o Beirão D’Honra

O Beirão D’Honra tem uma nova garrafa, mas o espírito mantém-se intacto. É o Beirão pensado para ser apreciado sem gelo. Criado pelo filho e pelo neto do fundador d’O Licor de Portugal, como homenagem aos 100 anos do seu nascimento — celebrado em 2016 — apresenta uma receita enriquecida com aguardente vínica envelhecida; o final perfeito para fechar em grande qualquer encontro especial.https://youtu.be/lGvN6F-o678