Conferência GUARDIÕES: Sines lidera a dupla transição energética e digital

Realizou-se em Sines, no passado dia 3 de junho, a II Energy & Climate Summit, no âmbito do projeto GUARDIÕES, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).

O evento contou com a presença de João Galamba, Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, e Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, bem como de especialistas do setor privado e investigadores para debater as melhores práticas e as inovações nas áreas da energia solar e eólica, armazenamento de energia, hidrogénio e gases renováveis, e o fundo para a transição justa.

Na conferência foi destacado que Sines lidera a dupla transição energética e digital, estando em curso fortes investimentos na transição verde, com produção de H2 amónia verde e gases renováveis, reforçado com o lançamento do projeto MadoquaPower 2x para instalar 500 MW de capacidade de produção, evitando a emissão de mais de 600 mil toneladas de dióxido de carbono.

No que respeita ao Fundo para a Transição Justa, foi dado o exemplo de que este está a permitir mitigar o impacto social nos trabalhadores e empresas prestadoras de serviços da Central Termoelétrica de Sines EDP, do Pego e Matosinhos.





Durante o evento foi também debatido o papel assumido pelo armazenamento de energia para a transição energética, nomeadamente a necessidade de regulação, essencial para a estabilidade do uso de renováveis.

O evento debateu ainda os desafios e oportunidades da energia eólica e solar em Portugal.

Ao longo do próximo ano, o Projeto GUARDIÕES vai promover ainda três conferências, nomeadamente a 20 e 21 de outubro, em Beja, a 26 e 27 de janeiro 2023, em Évora, e a 22 e 23 abril 2023, em Portalegre.

Sobre o Projeto GUARDIÕES





O Projeto GUARDIÕES tem como objetivo gerar elevado impacto na sensibilização e informação da sociedade civil para o problema das alterações climáticas, gerando conteúdos, promovendo ações junto das pessoas, procurando apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável.

Sobre o Fórum da Energia e Clima





O Fórum de Energia e Clima nasce da vontade da sociedade civil de todos os países pertencentes à CPLP para, num abraço fraterno e em português, aprofundar laços e lutar em conjunto pela vitória na Crise Climática.