Centro de Portugal lidera turismo náutico com nova estação

Região certifica maior Estação Náutica do país, reforçando oferta estruturada e aposta no turismo ativo e sustentável.

O Centro de Portugal consolidou esta quinta-feira a sua posição como a região com maior oferta estruturada de turismo náutico, com a certificação da Estação Náutica da Região de Coimbra – a maior do país, envolvendo 19 municípios, três polos territoriais e 132 parceiros.

Na cerimónia, realizada na Praia Fluvial do Vimieiro (Penacova), Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, destacou que a região é “a que tem mais Estações Náuticas do país”, fruto de uma estratégia clara no turismo ativo e desportivo. “Falamos de uma região que se afirma como referência nacional e internacional. As Estações Náuticas são essenciais para criar riqueza nos territórios, do litoral ao interior”, afirmou.

Com esta certificação, o Centro de Portugal reforça uma rede que já lidera a nível nacional, concentrando um terço das Estações Náuticas certificadas. No litoral, estão certificadas seis na Ria de Aveiro (Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar e Vagos) e a do Oeste. No interior, destacam-se Alto Côa/Sabugal, Carregal do Sal, Castelo do Bode, Oleiros, Pedrógão Grande, Penamacor, Proença-a-Nova e São Pedro do Sul. Em processo de certificação estão Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Gouveia, Guarda, Marinha Grande, Santa Comba Dão e Tondela, havendo interesse de Covilhã e Vila Velha de Ródão.

Segundo Rui Ventura, esta aposta responde às novas tendências: “Os turistas procuram água, paisagem, tranquilidade e experiências ligadas à natureza. O Centro de Portugal tem tudo isso e estrutura a oferta com visão estratégica, alinhada com sustentabilidade e combate às alterações climáticas”.

A náutica de recreio representa cerca de 556 milhões de euros em Portugal (1,2% da indústria do turismo). “Projetos como este estruturam produto, criam dinâmicas económicas e reforçam a identidade dos lugares”, concluiu Ventura, garantindo a disponibilidade da Turismo Centro de Portugal para continuar a trabalhar com comunidades intermunicipais, municípios e parceiros.

A nova Estação Náutica integra recursos marítimos e fluviais, praias, marinas e zonas balneares, distribuídos por três polos: Costa Atlântica (Cantanhede, Figueira da Foz, Mira), Aguieira/Mondego (Coimbra, Condeixa, Mealhada, Montemor-o-Velho, Mortágua, Penacova, Soure, Tábua) e Pinhal Interior (Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Penela, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares).

A sessão contou com intervenções de representantes municipais, da CIM Região de Coimbra, do Fórum Oceano, do PROVERE Náutica Centro e do Programa Regional Centro 2030, encerrando com o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro.

As Estações Náuticas são uma rede nacional certificada que valoriza recursos náuticos e oferece serviços complementares – alojamento, restauração e animação turística –, garantindo experiências completas. A iniciativa integra o projeto Portugal Náutico, promovido pela Associação Empresarial de Portugal e pelo Fórum Oceano, com o objetivo de estruturar e potenciar o turismo náutico como vetor de desenvolvimento sustentável.

LEGENDAS:

Foto 1: Praia Fluvial do Vimieiro no Rio Mondego em Penacova

Foto 2: Cerimónia de certificação contou com diversas personalidades

Foto 3: Rui Ventura, Presidente da Turismo Centro de Portugal