Centro de Portugal lidera turismo náutico com nova estação

Região certifica maior Estação Náutica do país, reforçando oferta estruturada e aposta no turismo ativo e sustentável.
O Centro de
Portugal consolidou esta quinta-feira a sua posição como a região com maior
oferta estruturada de turismo náutico, com a certificação da Estação Náutica da
Região de Coimbra – a maior do país, envolvendo 19 municípios, três polos
territoriais e 132 parceiros.
Na cerimónia,
realizada na Praia Fluvial do Vimieiro (Penacova), Rui Ventura, presidente da
Turismo Centro de Portugal, destacou que a região é “a que tem mais Estações
Náuticas do país”, fruto de uma estratégia clara no turismo ativo e desportivo.
“Falamos de uma região que se afirma como referência nacional e internacional.
As Estações Náuticas são essenciais para criar riqueza nos territórios, do
litoral ao interior”, afirmou.
Com esta
certificação, o Centro de Portugal reforça uma rede que já lidera a nível
nacional, concentrando um terço das Estações Náuticas certificadas. No litoral,
estão certificadas seis na Ria de Aveiro (Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Ovar e Vagos) e a do Oeste. No interior, destacam-se Alto Côa/Sabugal, Carregal
do Sal, Castelo do Bode, Oleiros, Pedrógão Grande, Penamacor, Proença-a-Nova e
São Pedro do Sul. Em processo de certificação estão Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Gouveia, Guarda, Marinha Grande, Santa Comba Dão e Tondela,
havendo interesse de Covilhã e Vila Velha de Ródão.
Segundo Rui
Ventura, esta aposta responde às novas tendências: “Os turistas procuram água,
paisagem, tranquilidade e experiências ligadas à natureza. O Centro de Portugal
tem tudo isso e estrutura a oferta com visão estratégica, alinhada com
sustentabilidade e combate às alterações climáticas”.
A náutica de
recreio representa cerca de 556 milhões de euros em Portugal (1,2% da indústria
do turismo). “Projetos como este estruturam produto, criam dinâmicas económicas
e reforçam a identidade dos lugares”, concluiu Ventura, garantindo a
disponibilidade da Turismo Centro de Portugal para continuar a trabalhar com
comunidades intermunicipais, municípios e parceiros.
A nova Estação
Náutica integra recursos marítimos e fluviais, praias, marinas e zonas
balneares, distribuídos por três polos: Costa Atlântica (Cantanhede, Figueira
da Foz, Mira), Aguieira/Mondego (Coimbra, Condeixa, Mealhada, Montemor-o-Velho,
Mortágua, Penacova, Soure, Tábua) e Pinhal Interior (Arganil, Góis, Lousã,
Miranda do Corvo, Penela, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Vila Nova
de Poiares).
A sessão contou
com intervenções de representantes municipais, da CIM Região de Coimbra, do
Fórum Oceano, do PROVERE Náutica Centro e do Programa Regional Centro 2030,
encerrando com o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro.
As Estações
Náuticas são uma rede nacional certificada que valoriza recursos náuticos e
oferece serviços complementares – alojamento, restauração e animação turística
–, garantindo experiências completas. A iniciativa integra o projeto Portugal
Náutico, promovido pela Associação Empresarial de Portugal e pelo Fórum Oceano,
com o objetivo de estruturar e potenciar o turismo náutico como vetor de
desenvolvimento sustentável.
LEGENDAS:
Foto 1: Praia
Fluvial do Vimieiro no Rio Mondego em Penacova
Foto 2: Cerimónia
de certificação contou com diversas personalidades
Foto 3: Rui
Ventura, Presidente da Turismo Centro de Portugal
Centro de Portugal lidera turismo náutico com nova estação