Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O Carnaval Infantil está de volta ao Coliseu Micaelense!

72 anos após a primeira edição, regressa ao Coliseu Micaelense uma tradição histórica para encher a nossa casa de alegria, fantasia e magia, num evento pensado especialmente para as crianças e as suas famílias.

Num espaço encantado, onde os mais pequenos são convidados a viver uma experiência única, repleta de cor, música e diversão, não faltarão oportunidades para criar e registar memórias inesquecíveis. Ao longo do dia, haverá muita animação para os mais novos, com atividades interativas, personagens divertidas, música contagiante e momentos pensados para surpreender e encantar.

Mais do que uma festa, este é o regresso de uma tradição que marcou o Coliseu Micaelense, agora renovada e adaptada aos tempos atuais, sem perder o seu valor cultural e educativo. Garanta já os seus bilhetes e faça parte deste momento especial!



O Coliseu Micaelense recebe baile infantil de Carnaval em fevereiro de 2026

NOTAS SUPLEMENTARES

A compra de bilhete não dispensa a leitura do Regulamento Oficial, disponível aqui:

https://coliseumicaelense.pt/wp-content/uploads/2026/01/Regulamento-Carnaval-Infantil-assinado.pdf

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Entrada gratuita | criança (0-2 anos)

5,00€ | bilhete individual de criança (3-12 anos)

10,00€ | bilhete individual (idade a partir 13 anos)

40,00€ | mesa de pista para 4 pessoas

60,00€ | mesa de 1º Balcão para 6 pessoas

40,00€ | mesa de 2º Balcão para 4 pessoas (a abertura desde balcão será de acordo com o decorrer da venda)