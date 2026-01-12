O Carnaval
Infantil está de volta ao Coliseu Micaelense!
72 anos após a primeira edição, regressa ao Coliseu Micaelense uma tradição
histórica para encher a nossa casa de alegria, fantasia e magia, num evento
pensado especialmente para as crianças e as suas famílias.
Num espaço encantado, onde os mais pequenos são convidados a viver uma
experiência única, repleta de cor, música e diversão, não faltarão
oportunidades para criar e registar memórias inesquecíveis. Ao longo do dia,
haverá muita animação para os mais novos, com atividades interativas,
personagens divertidas, música contagiante e momentos pensados para surpreender
e encantar.
Mais do que uma festa, este é o regresso de uma tradição que marcou o Coliseu
Micaelense, agora renovada e adaptada aos tempos atuais, sem perder o seu valor
cultural e educativo. Garanta já os seus bilhetes e faça parte deste momento
especial!
O Coliseu Micaelense recebe baile infantil de Carnaval em fevereiro de 2026
NOTAS SUPLEMENTARES
A compra de
bilhete não dispensa a leitura do Regulamento Oficial, disponível aqui:
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por
favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone
296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade
reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
Preços
Entrada gratuita | criança (0-2 anos)
5,00€ | bilhete individual de criança (3-12 anos)
10,00€ | bilhete individual (idade a partir 13 anos)
40,00€ | mesa de pista para 4 pessoas
60,00€ | mesa de 1º Balcão para 6 pessoas
40,00€ | mesa de 2º Balcão para 4 pessoas (a abertura desde balcão será
de acordo com o decorrer da venda)
