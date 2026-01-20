BEKO ELEITA “ESCOLHA SUSTENTÁVEL” 2026

A Beko, marca global de eletrodomésticos, foi distinguida
com o prémio Escolha Sustentável, um selo que reconhece produtos, serviços e
marcas que cumprem critérios exigentes ao nível ambiental, social e económico,
com base na avaliação de consumidores e especialistas.
Eletrodomésticos Beko com eficiência energética e materiais reciclados
Este reconhecimento reforça o posicionamento da Beko como
uma das marcas de eletrodomésticos mais bem classificadas em matéria de
sustentabilidade no mercado nacional, destacando-se pela aposta contínua em
soluções energeticamente eficientes, acessíveis e pensadas para reduzir o
impacto ambiental no dia a dia das famílias.
O prémio Escolha Sustentável, promovido pela Consumer
Choice, distingue marcas que integram boas práticas ao longo de toda a cadeia
de valor, desde o desenvolvimento dos produtos até às políticas empresariais.
No caso da Beko, esta distinção reflete uma estratégia consistente focada na
eficiência energética, na poupança de recursos e na promoção de um consumo mais
responsável, alinhada com a ambição da marca de tornar a sustentabilidade uma
escolha fácil para os consumidores.
Segundo Nuno Costa, Diretor de Marketing da Beko Portugal,
“este prémio é um reconhecimento muito relevante para a Beko, pois valida o
nosso compromisso em disponibilizar eletrodomésticos eficientes e acessíveis,
que ajudam as famílias a reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental,
sem comprometer o desempenho ou a inovação”.
A distinção agora alcançada em Portugal enquadra-se numa
visão mais ampla da Beko, que integra a sustentabilidade em todas as áreas do
seu negócio, desde o design e produção até às práticas de gestão e
responsabilidade social. A marca tem vindo a afirmar-se como uma referência na
adoção de tecnologias que promovem a eficiência energética e a redução de
emissões, contribuindo ativamente para um futuro mais sustentável.
Além do reconhecimento em Portugal com o prémio Escolha
Sustentável, a Beko tem sido também destacada a nível internacional pela sua
liderança em sustentabilidade. Em 2025, a marca voltou a integrar a lista das
Empresas Mais Sustentáveis do Mundo, elaborada pela TIME, um reconhecimento que
reforça a consistência e a credibilidade da sua estratégia global em matéria de
eficiência energética, redução de emissões e inovação responsável.
Ao unir tecnologia, acessibilidade e responsabilidade
ambiental, a Beko continua a afirmar-se como um exemplo de como é possível
gerar impacto positivo, colocando a sustentabilidade no centro das escolhas do
dia a dia.