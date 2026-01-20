BEKO ELEITA “ESCOLHA SUSTENTÁVEL” 2026

A Beko, marca global de eletrodomésticos, foi distinguida com o prémio Escolha Sustentável, um selo que reconhece produtos, serviços e marcas que cumprem critérios exigentes ao nível ambiental, social e económico, com base na avaliação de consumidores e especialistas.



Eletrodomésticos Beko com eficiência energética e materiais reciclados

Este reconhecimento reforça o posicionamento da Beko como uma das marcas de eletrodomésticos mais bem classificadas em matéria de sustentabilidade no mercado nacional, destacando-se pela aposta contínua em soluções energeticamente eficientes, acessíveis e pensadas para reduzir o impacto ambiental no dia a dia das famílias.

O prémio Escolha Sustentável, promovido pela Consumer Choice, distingue marcas que integram boas práticas ao longo de toda a cadeia de valor, desde o desenvolvimento dos produtos até às políticas empresariais. No caso da Beko, esta distinção reflete uma estratégia consistente focada na eficiência energética, na poupança de recursos e na promoção de um consumo mais responsável, alinhada com a ambição da marca de tornar a sustentabilidade uma escolha fácil para os consumidores.

Segundo Nuno Costa, Diretor de Marketing da Beko Portugal, “este prémio é um reconhecimento muito relevante para a Beko, pois valida o nosso compromisso em disponibilizar eletrodomésticos eficientes e acessíveis, que ajudam as famílias a reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental, sem comprometer o desempenho ou a inovação”.

A distinção agora alcançada em Portugal enquadra-se numa visão mais ampla da Beko, que integra a sustentabilidade em todas as áreas do seu negócio, desde o design e produção até às práticas de gestão e responsabilidade social. A marca tem vindo a afirmar-se como uma referência na adoção de tecnologias que promovem a eficiência energética e a redução de emissões, contribuindo ativamente para um futuro mais sustentável.

Além do reconhecimento em Portugal com o prémio Escolha Sustentável, a Beko tem sido também destacada a nível internacional pela sua liderança em sustentabilidade. Em 2025, a marca voltou a integrar a lista das Empresas Mais Sustentáveis do Mundo, elaborada pela TIME, um reconhecimento que reforça a consistência e a credibilidade da sua estratégia global em matéria de eficiência energética, redução de emissões e inovação responsável.

Ao unir tecnologia, acessibilidade e responsabilidade ambiental, a Beko continua a afirmar-se como um exemplo de como é possível gerar impacto positivo, colocando a sustentabilidade no centro das escolhas do dia a dia.