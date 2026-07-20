CAPRICCIOSA E TORRES NOVAS JUNTAM-SE NUM LANÇAMENTO EXCLUSIVO

A parceria dá origem a uma coleção de praia exclusiva e assinala o lançamento de novas funcionalidades na app Capricciosa, com novos benefícios para os clientes.

A Capricciosa anuncia o lançamento da sua Coleção de Verão - uma iniciativa que combina um novo programa de fidelização na App Capricciosa com uma coleção exclusiva de peças de praia, criada em parceria com a Torres Novas. A campanha decorre de 26 de junho a 31 de agosto de 2026.



Crianças com toalhas listradas na praia, a receber caixas Capricciosa 1

Em colaboração com a Torres Novas, marca portuguesa de têxteis de qualidade, a Capricciosa criou uma coleção exclusiva de peças de praia que transporta o espírito das suas cinco unidades para os dias de sol em família. A coleção inclui:

Toalha de adulto: disponível em 5 cores, representando cada uma das Capricciosas (Carcavelos, Cascais, Doca de Santo, Cais do Sodré e Parque das Nações).

Saco de praia: disponível em 3 cores, ideal para levar todos os essenciais de verão.

Toalha infantil: versão mais pequena da toalha adulto, também disponível nas 5 cores.

Poncho de bebé: pensado para crianças entre os 3 e os 4 anos, ideal para a praia ou a piscina.

NOVO PROGRAMA DE PONTOS NA APP CAPRICCIOSA

Para aceder à Coleção de Verão, os clientes podem participar através do novo sistema de pontos disponível na App Capricciosa. Para cada visita a qualquer restaurante do grupo, basta apresentar a app ou o número de telefone para acumular pontos - e girar a roda para se habilitar a ganhar pontos extra.

O mecanismo é simples e intuitivo:

1. Descarregar a App Capricciosa e fazer o registo.

2. Acumular pontos nas visitas, entre 26 de junho e 31 de agosto.

3. Escolher a peça favorita no catálogo da App.

4. Levantar a peça na loja, no imediato - os pontos são descontados no restaurante e o cliente paga apenas o valor remanescente.

“Queremos que a Capricciosa esteja presente nos melhores momentos dos nossos clientes - da mesa à praia. Com esta coleção e com as novas funcionalidades da app, estamos também a criar mais motivos para visitar os nossos restaurantes, tornando cada experiência no grupo Capricciosa ainda mais recompensadora.”, afirma Mafalda Zuzarte Reis, Head of Marketing, Sales & Communication.