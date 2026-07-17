FICAVOUGA 2026: Sever do Vouga celebra cultura regional

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O concelho de Sever do Vouga prepara-se para acolher a maior montra do seu dinamismo cultural, social e económico. A FICAVOUGA 2026 – Festival Intercultural das Comunidades e do Associativismo promete transformar o Parque Severi num ponto de encontro obrigatório para milhares de visitantes, apostando num cartaz multifacetado que concilia grandes nomes da música nacional com a valorização da identidade regional. Com uma organização focada na proximidade e na dinamização do território, a autarquia assegura o acesso gratuito a todas as atividades do evento.

O cartaz musical deste ano reflete uma forte diversidade geracional e estilística. A abertura formal, a 28 de julho, arranca com um registo de proximidade e tradição, destacando-se o 'Warm Up' com o artista DUDA, as Marchas Populares das IPSS, o coletivo One Grupo e o Grupo Canto e Cordas U.S. Rotary. No dia seguinte, 29 de julho, as sonoridades urbanas dominam o palco principal com as atuações de Plutónio e do DJ Dadda, antecedidos pelo Grupo de Cantares de Rocas. A noite de quinta-feira, 30 de julho, será dedicada à 'prata da casa', unindo as prestigiadas Bandas Filarmónicas locais — a Banda Filarmónica Severense e a Banda União Musical Pessegueirense — num momento de consagração da tradição musical do concelho.

O fim de semana traz os cabeças de cartaz mais aguardados. Na sexta-feira, 31 de julho, Marisa Liz sobe ao palco para um concerto emotivo, dividindo as atenções com o Torneio Interfreguesias. Sábado, 1 de agosto, será a noite da mítica banda pop Delfins, que promete revisitar os grandes hinos que marcam a história da música portuguesa. O encerramento do certame, no domingo, 2 de agosto, faz-se ao som do 'Pink Floyd Reverence Show - Tributus', precedido por uma tarde recreativa com uma atividade de enigmas promovida pelo Vouga Sport Clube.

Para lá da vertente musical, a FICAVOUGA afirma-se como um pilar essencial da economia local. O recinto contará com uma vasta área expositiva onde dezenas de artesãos regionais vão trabalhar ao vivo, preservando artes antigas. As tradicionais tasquinhas, inteiramente exploradas pelas associações locais, serão o coração gastronómico do evento, oferecendo iguarias típicas e o famoso mirtilo da região. Esta dinâmica associativa funciona não só como motor de angariação de fundos para as coletividades, mas também como um reflexo do espírito comunitário severense.

Integrado na região turística das 'Montanhas Mágicas', o festival serve de alavanca para o turismo. A gratuitidade do certame fomenta a inclusão social e atrai públicos de vários pontos do país, impulsionando a hotelaria e a restauração. A FICAVOUGA 2026 reafirma-se como um evento estratégico para a afirmação de Sever do Vouga como um território vibrante, orgulhoso do seu passado e focado no futuro das suas gentes.