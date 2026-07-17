FICAVOUGA 2026: Sever do Vouga celebra cultura regional

De 28 de julho a 2 de agosto, o Parque Severi acolhe a FICAVOUGA 2026, com música, gastronomia e entrada gratuita.
O concelho de
Sever do Vouga prepara-se para acolher a maior montra do seu dinamismo
cultural, social e económico. A FICAVOUGA 2026 – Festival Intercultural das
Comunidades e do Associativismo promete transformar o Parque Severi num ponto
de encontro obrigatório para milhares de visitantes, apostando num cartaz
multifacetado que concilia grandes nomes da música nacional com a valorização
da identidade regional. Com uma organização focada na proximidade e na
dinamização do território, a autarquia assegura o acesso gratuito a todas as
atividades do evento.
O cartaz musical
deste ano reflete uma forte diversidade geracional e estilística. A abertura
formal, a 28 de julho, arranca com um registo de proximidade e tradição,
destacando-se o 'Warm Up' com o artista DUDA, as Marchas Populares das IPSS, o
coletivo One Grupo e o Grupo Canto e Cordas U.S. Rotary. No dia seguinte, 29 de
julho, as sonoridades urbanas dominam o palco principal com as atuações de
Plutónio e do DJ Dadda, antecedidos pelo Grupo de Cantares de Rocas. A noite de
quinta-feira, 30 de julho, será dedicada à 'prata da casa', unindo as
prestigiadas Bandas Filarmónicas locais — a Banda Filarmónica Severense e a
Banda União Musical Pessegueirense — num momento de consagração da tradição
musical do concelho.
O fim de semana
traz os cabeças de cartaz mais aguardados. Na sexta-feira, 31 de julho, Marisa
Liz sobe ao palco para um concerto emotivo, dividindo as atenções com o Torneio
Interfreguesias. Sábado, 1 de agosto, será a noite da mítica banda pop Delfins,
que promete revisitar os grandes hinos que marcam a história da música
portuguesa. O encerramento do certame, no domingo, 2 de agosto, faz-se ao som
do 'Pink Floyd Reverence Show - Tributus', precedido por uma tarde recreativa
com uma atividade de enigmas promovida pelo Vouga Sport Clube.
Para lá da
vertente musical, a FICAVOUGA afirma-se como um pilar essencial da economia
local. O recinto contará com uma vasta área expositiva onde dezenas de artesãos
regionais vão trabalhar ao vivo, preservando artes antigas. As tradicionais
tasquinhas, inteiramente exploradas pelas associações locais, serão o coração
gastronómico do evento, oferecendo iguarias típicas e o famoso mirtilo da
região. Esta dinâmica associativa funciona não só como motor de angariação de
fundos para as coletividades, mas também como um reflexo do espírito
comunitário severense.
Integrado na
região turística das 'Montanhas Mágicas', o festival serve de alavanca para o
turismo. A gratuitidade do certame fomenta a inclusão social e atrai públicos
de vários pontos do país, impulsionando a hotelaria e a restauração. A
FICAVOUGA 2026 reafirma-se como um evento estratégico para a afirmação de Sever
do Vouga como um território vibrante, orgulhoso do seu passado e focado no
futuro das suas gentes.
FICAVOUGA 2026: Sever do Vouga celebra cultura regional