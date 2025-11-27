Campanha de Natal da Ponto Verde dá prémios de 40 mil euros na app

A um mês do Natal, a Ponto Verde lança uma nova campanha especial alusiva a esta época festiva, onde há, tradicionalmente, um aumento significativo no consumo de embalagens. Decorre na app da Ponto Verde entre 24 de novembro e 21 de dezembro, com os objetivos de sensibilizar os cidadãos para a importância de reciclarem corretamente estes resíduos e recompensar quem comprovar que sabe mais sobre o tema. Os utilizadores habilitam-se a ganhar cartões de supermercado até 500€, aspiradores robô ou consolas.

Apenas quem jogar na app da Ponto Verde e acumular mais pontos sai vencedor, mostrando que é um verdadeiro expert no que toca à reciclagem de embalagens. Estão em jogo 40 mil euros, distribuídos pelos vários prémios. No total há 150 cartões de supermercado, dos quais os primeiros 35 classificados recebem 500 euros (€) em cartão e os segundos 115 classificados seguintes ganham 200 euros em cartão. Paralelamente, ao longo das quatro semanas vão ser oferecidos 40 aspiradores robô, 10 atribuídos por semana, e para os últimos dois fins de semana está reservada uma dinâmica interativa que possibilita aos participantes ganhar consolas.

Para reforçar a sua abordagem criativa e incentivar à participação dos cidadãos neste movimento coletivo que é a reciclagem de embalagens, a Ponto Verde lança uma nova campanha de comunicação com o mote “Neste Natal marca pontos para chegarmos ao ponto”, que conta com a criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais da LPM.



Ponto Verde: joga, aprende a reciclar e habilita-te a ganhar prémios

Esta campanha será veiculada a partir de hoje, em televisão, rádio, publicidade de exterior e no digital, com particular foco nas plataformas próprias. Assenta em momentos de convívio associados à época natalícia, num tom divertido e interativo, onde os utilizadores da app Ponto Verde podem aprender mais sobre reciclagem de embalagens enquanto jogam, ao mesmo tempo que se habilitam a ganhar prémios.

A Ponto Verde vai ainda levar a experiência de gamificação aos visitantes de dois mercados de Natal: Wonderland Lisboa, no Parque Educardo VII (de 28 de novembro a 4 de janeiro) e Cascais Christmas Village, no Parque Marechal Carmona (nos dois primeiros fins-de-semana de dezembro).

“Acreditamos que, para conseguirmos mudar comportamentos é fundamental estarmos mais próximos das pessoas, e a app Ponto Verde permite-nos exatamente isso: estar literalmente nas mãos dos cidadãos a dar-lhes conteúdo sobre a reciclagem de embalagens de forma leve, envolvente e orientada para a ação. É esta proximidade que o País precisa neste momento para acelerar e chegarmos ao ponto pretendido no cumprimento das metas deste fluxo de resíduos urbanos”,

afirma o Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos até agora com esta aplicação, que materializa muito bem a estratégia de inovação da Sociedade Ponto Verde, naquilo que diz respeito ao uso de tecnologia e digitalização. Desde o lançamento, em 2023, que a app Ponto Verde já registou mais de 131 mil utilizadores únicos a jogar, e temos tido uma excelente recetividade nos períodos de campanha. Por isso, estamos com uma boa expectativa e esperamos envolver o maior número de participantes de sempre”, conclui Ricardo Sacoto Lagoa.

A app Ponto Verde, agora com foco na campanha de Natal, está permanentemente disponível para ensinar sobre reciclagem de embalagens. Artigos, dicas e curiosidades, mas também passatempos esporádicos são alguns dos conteúdos ao dispor dos utilizadores. Merece destaque uma rubrica específica dedicada ao vidro e ao alumínio, materiais infinitamente recicláveis e que precisam de ser colocados nos respetivos ecopontos com mais frequência, para acelerar o cumprimento das metas fixadas para este tipo de embalagens.

A app Ponto Verde é gratuita e está disponível na Google Play e na App Store.