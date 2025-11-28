Wonderland Lisboa no top 5 dos Best Christmas Markets in Europe 2026

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O Wonderland Lisboa acaba de alcançar um reconhecimento histórico ao conquistar o top 5 no ranking dos Best Christmas Markets in Europe 2026, uma distinção atribuída pela prestigiada plataforma European Best Destinations (EBD). Esta é a primeira vez que o Wonderland Lisboa participa na competição que reúne anualmente alguns dos mercados de Natal mais emblemáticos da Europa.

Ao posicionar-se entre os cinco melhores Mercados de Natal da Europa, o Wonderland Lisboa superou destinos de tradição natalícia consolidada, como Viena, Colónia, Dresden ou Paris. Este resultado reforça a crescente projeção internacional do evento e confirma a preferência dos viajantes europeus por Lisboa durante a época festiva.

A distinção agora atribuída soma-se ao reconhecimento prévio da EBD, que identificou o Wonderland Lisboa como “Europe’s Best Sunny Christmas Market”, destacando o clima ameno da cidade, o ambiente festivo e a experiência diferenciadora que o evento proporciona a residentes e visitantes.

Entre os fatores que contribuíram para este triunfo estão a atmosfera calorosa de Lisboa, as instalações criativas, as atividades pensadas para toda a família e a localização privilegiada do evento. Elementos que têm gerado entusiasmo e uma participação expressiva de público nacional e internacional, só na última edição, o Wonderland Lisboa recebeu mais de 1 milhão de visitantes.

Para Nuno Santana, CEO da NIU Experience Agency, “este resultado reflete a energia contagiante do Wonderland Lisboa e o carinho do público, que todos os anos transforma este evento num lugar de celebração, alegria e espírito natalício. No ano da 10ª edição, é um enorme orgulho ver o Wonderland Lisboa e cidade reconhecidos entre os cinco melhores destinos de Natal da Europa.”

Com este reconhecimento, o Wonderland Lisboa consolida a sua posição como um dos eventos festivos mais relevantes da Europa, reforçando o compromisso de continuar a apostar na qualidade, na inovação e na promoção de experiências memoráveis para todos os visitantes.

Horários



Wonderland Lisboa oferece diversão com pista de gelo e iluminação festiva

Dias úteis até 12 dezembro

Segunda a quinta - 16 às 22h

Sexta - 16h às 23h

Dias úteis a partir 15 dezembro

Segunda a quinta - 15 às 22h

Sexta - 15h às 24h

Domingo - 10h às 22h

Sábado e véspera feriado (30nov e 7dez) - 10h às 23h

Datas especiais

Segunda Feriado 1 e 8 dezembro - 10h às 22h

Quarta 24 e 31 dezembro - 10h-16h

Quinta 25 dezembro e 1 janeiro - 16h-22h

---