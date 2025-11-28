Wonderland Lisboa no top 5 dos Best Christmas Markets in Europe 2026

O Wonderland Lisboa acaba de alcançar um
reconhecimento histórico ao conquistar o top 5 no ranking dos Best Christmas
Markets in Europe 2026, uma distinção atribuída pela prestigiada
plataforma European Best Destinations (EBD). Esta é a primeira vez que o
Wonderland Lisboa participa na competição que reúne anualmente alguns dos
mercados de Natal mais emblemáticos da Europa.
Ao posicionar-se entre os cinco melhores Mercados de Natal da
Europa, o Wonderland Lisboa superou destinos de tradição natalícia consolidada,
como Viena, Colónia, Dresden ou Paris. Este resultado reforça a crescente
projeção internacional do evento e confirma a preferência dos viajantes
europeus por Lisboa durante a época festiva.
A distinção agora atribuída soma-se ao reconhecimento prévio da EBD, que
identificou o Wonderland Lisboa como “Europe’s Best Sunny Christmas
Market”, destacando o clima ameno da cidade, o ambiente festivo e a experiência
diferenciadora que o evento proporciona a residentes e visitantes.
Entre os fatores que contribuíram para este triunfo estão a atmosfera calorosa de Lisboa, as instalações criativas, as atividades pensadas para toda a família e a localização privilegiada do evento. Elementos que têm gerado entusiasmo e uma participação expressiva de público nacional e internacional, só na última edição, o Wonderland Lisboa recebeu mais de 1 milhão de visitantes.
Para Nuno Santana, CEO da NIU
Experience Agency, “este resultado reflete a energia contagiante do Wonderland Lisboa
e o carinho do público, que todos os anos transforma este evento num lugar de
celebração, alegria e espírito natalício. No ano da 10ª edição, é um enorme
orgulho ver o Wonderland Lisboa e cidade reconhecidos entre os cinco melhores
destinos de Natal da Europa.”
Com este reconhecimento, o Wonderland Lisboa consolida a sua posição
como um dos eventos festivos mais relevantes da Europa, reforçando o
compromisso de continuar a apostar na qualidade, na inovação e na promoção
de experiências memoráveis para todos os visitantes.
Horários
Wonderland Lisboa oferece diversão com pista de gelo e iluminação festiva
Dias úteis até 12 dezembro
Segunda a quinta - 16 às 22h
Sexta - 16h às 23h
Dias úteis a partir 15 dezembro
Segunda a quinta - 15 às 22h
Sexta - 15h às 24h
Domingo - 10h às 22h
Sábado e véspera feriado (30nov e 7dez) - 10h às 23h
Datas especiais
Segunda Feriado 1 e 8 dezembro - 10h às
22h
Quarta 24 e 31 dezembro -
10h-16h
Quinta 25 dezembro e 1
janeiro - 16h-22h
---
