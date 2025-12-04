Sábado – Pense por si

Associação Salvador apoia Dinis no acesso a terapias

O Dinis é um menino de 3 anos, com um diagnóstico de Leucomalácia Periventricular tipo II, uma condição que afeta o controlo muscular e limita os movimentos, principalmente dos membros inferiores. Apesar de ser seguido no SNS, para não comprometer o seu progresso, a família sentiu necessidade de recorrer a terapias extra no setor privado. 

Dinis sorri enquanto assiste a um jogo de futsal, com apoio da Associação Salvador.
 Uma vez que os custos destas terapias são muito elevados, a família do Dinis pediu apoio à Associação Salvador para conseguir angariar o valor necessário. Com uma campanha de angariação de fundos online, a Associação Salvador conseguiu recolher 4.393€. 

