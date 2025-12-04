Incubadora Taguspark apoia startups com novo laboratório de prototipagem e formação especializada

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Incubadora Taguspark viu aprovada a sua candidatura ao projeto “Vale Incubadoras e Aceleradoras”, promovido pelo IAPMEI, tendo obtido um financiamento de 150 mil euros.

Este projeto vem reforçar o posicionamento da Incubadora Taguspark como um polo de inovação tecnológica e de apoio ao empreendedorismo, criando condições para atrair e impulsionar start-ups com ambição global.O projeto permite à incubadora reforçar as condições de apoio às startups através de duas grandes vertentes: o reforço tecnológico e a capacitação empreendedora.

No âmbito tecnológico, a Incubadora Taguspark investiu na aquisição de equipamentos de laboratório de última geração, destinados a empreendedores das áreas da biotecnologia, saúde, ambiente e indústria alimentar. Entre os recursos disponíveis destacam-se: NanoDrop, autoclave, centrifugadora refrigerada e rotor, banho ultrassónico, microscópio de fluorescência e arca -80 A. Em conjunto, estes equipamentos formam um núcleo tecnológico inovador preparado para poiar a experimentação e o desenvolvimento de novos produtos.

Foi igualmente criado um laboratório de prototipagem totalmente equipado, com impressoras 3D, osciloscópios, óculos de realidade virtual, estações de soldadura, máquina de corte e gravação a laser, entre outros equipamentos laboratoriais de precisão. Este novo espaço vai permitir a empreendedores e startups transformar rapidamente ideias em protótipos físicos, testar conceitos de forma prática, e validar antes de avançar para a produção em escala.

Um espaço aberto à inovação, ideal para quem quer ver, experimentar e fazer acontecer.

A vertente de capacitação empreendedora incluiu formações especializadas e programas adaptados às necessidades das startups instaladas na Incubadora Taguspark.

Entre as ações formativas realizadas, destacam-se os módulos dedicados a liderança, contabilidade e fiscalidade, marketing, comunicação e vendas, bem como uma formação em Pitch Mentoring, centrada na preparação de empreendedores para contextos de apresentação a investidores, concursos de inovação e programas de aceleração.

“Este projeto reforça o papel da Incubadora Taguspark enquanto espaço de inovação e empreendedorismo tecnológico, preparado com tecnologia de vanguarda para apoiar ideias disruptivas e empresas com ambição global”, afirma Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark.

Desde a sua criação, em 1999, a Incubadora Taguspark já apoiou mais de 200 startups e é reconhecida por ter sido o berço de um dos primeiros unicórnios nacionais. Após o fim do ciclo de incubação, 90% das startups fixam-se no Taguspark – Cidade do Conhecimento, onde continuam a crescer como empresas de base científica e tecnológica.

Visitar a Incubadora Taguspark é descobrir onde o futuro das startups portuguesas está a ser criado.