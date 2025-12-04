Incubadora Taguspark apoia startups com novo laboratório de prototipagem e formação especializada

A Incubadora
Taguspark viu aprovada a sua candidatura ao projeto “Vale Incubadoras e
Aceleradoras”, promovido pelo IAPMEI, tendo obtido um financiamento de 150 mil
euros.
Este projeto vem
reforçar o posicionamento da Incubadora Taguspark como um polo de inovação
tecnológica e de apoio ao empreendedorismo, criando condições para atrair e
impulsionar start-ups com ambição global.O projeto permite à incubadora
reforçar as condições de apoio às startups através de duas grandes vertentes: o
reforço tecnológico e a capacitação empreendedora.
No âmbito
tecnológico, a Incubadora Taguspark investiu na aquisição de equipamentos de
laboratório de última geração, destinados a empreendedores das áreas da
biotecnologia, saúde, ambiente e indústria alimentar. Entre os recursos
disponíveis destacam-se: NanoDrop, autoclave, centrifugadora refrigerada e
rotor, banho ultrassónico, microscópio de fluorescência e arca -80 A. Em
conjunto, estes equipamentos formam um núcleo tecnológico inovador preparado
para poiar a experimentação e o desenvolvimento de novos produtos.
Foi igualmente
criado um laboratório de prototipagem totalmente equipado, com impressoras 3D,
osciloscópios, óculos de realidade virtual, estações de soldadura, máquina de
corte e gravação a laser, entre outros equipamentos laboratoriais de precisão.
Este novo espaço vai permitir a empreendedores e startups transformar
rapidamente ideias em protótipos físicos, testar conceitos de forma prática, e
validar antes de avançar para a produção em escala.
Um espaço aberto
à inovação, ideal para quem quer ver, experimentar e fazer acontecer.
A vertente de
capacitação empreendedora incluiu formações especializadas e programas
adaptados às necessidades das startups instaladas na Incubadora Taguspark.
Entre as ações
formativas realizadas, destacam-se os módulos dedicados a liderança,
contabilidade e fiscalidade, marketing, comunicação e vendas, bem como uma
formação em Pitch Mentoring, centrada na preparação de empreendedores para
contextos de apresentação a investidores, concursos de inovação e programas de
aceleração.
“Este projeto
reforça o papel da Incubadora Taguspark enquanto espaço de inovação e
empreendedorismo tecnológico, preparado com tecnologia de vanguarda para apoiar
ideias disruptivas e empresas com ambição global”, afirma Eduardo Baptista
Correia, CEO do Taguspark.
Desde a sua
criação, em 1999, a Incubadora Taguspark já apoiou mais de 200 startups e é
reconhecida por ter sido o berço de um dos primeiros unicórnios nacionais. Após
o fim do ciclo de incubação, 90% das startups fixam-se no Taguspark – Cidade do
Conhecimento, onde continuam a crescer como empresas de base científica e
tecnológica.
Visitar a
Incubadora Taguspark é descobrir onde o futuro das startups portuguesas está a
ser criado.
