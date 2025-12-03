E se nos contassem a história dos leitores que transformaram?
Neste Natal, a Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros convida-nos a
olhar para os livros de uma nova forma. Não apenas como objetos, mas como
pontes que unem os leitores às suas próprias histórias. Não ouvimos os livros a
falar de si mesmos, mas sim sobre as pessoas que os receberam nas suas mãos,
que os devoraram página a página, e que foram transformadas pela sua leitura.
Os livros não são
apenas transmissores de histórias. Têm o poder de nos fazer aprender, evoluir e
olhar o mundo com outros olhos. Um livro acompanha-nos, desafia-nos, e, quando
o fechamos, já não somos os mesmos.
Neste Natal,
queremos celebrar esses encontros invisíveis entre o livro e o leitor.
Qual foi o livro
que mais o inspirou?
Que personagem de
uma história o fez mudar de pensamento?
De que forma a
leitura o ajudou a superar desafios?
O estudo sobre Hábitos de Compra e Leitura de Livros em Portugal, apresentado em
setembro no Book 2.0, revela que 79% dos portugueses têm o hábito da
leitura, e que 82% dos livros comprados é para consumo próprio. Por
isso, o livro é mais do que um presente: é uma garantia de sucesso, uma vez que
a grande maioria gosta de ler e compra para si próprio. E para que acerte em
cheio, deixamos-lhe ainda mais uma dica – estes são os géneros preferidos
dos portugueses:
Este Natal,
ofereça um livro e com ele a oportunidade de transformar.
Ofereça uma
história que mais do que lida, é também vivida.
E se as personagens saíssem dos livros e nos falassem sobre quem as leu?
