MITO OU NÃO, O BACALHAU QUE ESTÁ A DAR QUE FALAR ANTES DE PORTUGAL JOGAR É DO CONTINENTE

Continente lança campanha multimeios e reforça a ligação emocional com os adeptos e a Seleção Nacional.



Bacalhau do Continente para Portugal ganhar Radar

Entre tradição e superstição, o Continente propõe um ritual coletivo à mesa nos dias de jogo para alimentar a fome de vencer — dentro e fora de campo.

Antes do apito inicial, já há um ritual que está a conquistar Portugal. Entre histórias que passam de geração em geração e coincidências que ninguém consegue ignorar, o bacalhau volta a assumir um papel inesperado na narrativa do futebol português. O Continente lança o “Bacalhau da Sorte” e convida a apoiar a equipa das Quinas no Mundial 2026.

Ao longo da história da Seleção Nacional, mudaram jogadores, táticas e gerações. Mas há símbolos e superstições que não se quebraram. O bacalhau é um deles. Um clássico da gastronomia que, ao longo dos anos, foi associado a momentos de glória e a grandes feitos no futebol nacional.

Reza a lenda que, em 1966, os jogadores comeram bacalhau antes de todos os jogos — exceto antes do fatídico encontro frente à Inglaterra. Coincidência? Em 2002, diz-se que apenas um jogador não tocou na travessa. Em 2004, há quem brinque que o bacalhau “foi intercetado” pela Grécia. Já em 2016, contam-se histórias de barriga cheia… antes de uma vitória histórica.

Mito ou não, uma coisa é certa: o bacalhau está outra vez a dar que falar.

E é precisamente nesta fronteira entre tradição, memória coletiva e superstição que o Continente entra em campo com o “Bacalhau da Sorte” — um novo ritual pensado para dar sorte à Nossa Seleção e unir os portugueses à mesa, nos dias de jogo, rumo à vitória.

Disponível na Cozinha Continente e pronto a comer, ou através de receita em continente.pt, o “Bacalhau da Sorte” apresenta-se numa versão de bacalhau espiritual — uma proposta reconfortante, familiar e carregada de simbolismo, pensada para alimentar a fome de vencer.

O lançamento deste ritual é acompanhado por uma campanha multimeios com criatividade da FUEL. Presente em televisão, rádio, digital, folheto e ativações em loja, pretende reforçar a ligação emocional entre um dos ícones da gastronomia portuguesa e os momentos de maior união coletiva do país. Não é à toa que o bacalhau espiritual é uma das receitas de maior sucesso da Cozinha Continente e que marca presença em muitos lares de norte a sul do país. Com um tom próximo e leve, a campanha é um convite aos portugueses para se unirem através de uma experiência que contribui para uma alimentação equilibrada.

Com esta iniciativa, o Continente reforça o seu posicionamento como parceiro alimentar da Seleção Nacional, marcando presença num dos maiores momentos de mobilização nacional: o apoio à equipa das Quinas num dos maiores palcos de futebol do mundo.

E enquanto o país se prepara para os próximos desafios — já com os olhos postos no Mundial de 2026 — uma coisa é certa: Antes do apito inicial, o jogo já começou. E começa à mesa com o “Bacalhau da Sorte”.

Filipa Appleton, Head of Brand & Marketing do Continente, reforça que “No Continente, acreditamos que há rituais que passam de geração em geração e o de comer bacalhau é um dos que melhor nos definem. Mais do que uma tradição, o bacalhau é presença assídua na mesa das nossas casas, onde nos reencontramos e celebramos juntos. E quando nos juntamos e torcemos por Portugal, alimentamos a crença de que, unidos, vamos sempre mais longe. Num momento em que o país inteiro partilha a mesma paixão, estes rituais ganham ainda mais força e significado. O “Bacalhau da Sorte” é, por isso, um convite a viver tudo isto de forma ainda mais intensa para apoiar a vitória da Seleção Nacional”.