Kit de emergência KSB para caves inundadas

Em tempos de chuvas intensas, a KSB desenvolveu um kit de bombagem robusto e eficiente, para ajudar as populações a protegerem os seus bens

Face à ao aumento da frequência de chuvas intensas, cada vez mais difíceis de lidar pelos residentes e comerciantes localizados em zonas baixas, as medidas públicas de controlo de inundações não conseguem evitar muitas inundações. É por isso extremamente importante que as populações e empresas encontrem formas – fiáveis e eficientes – de protegerem, não só os seus bens, muitos insubstituíveis e de valor incalculável, mas também a sua saúde, o seu conforto e a sua rentabilidade.



Kit de emergência KSB Flood Fighter protege bens em inundações

Para ajudar a combater este “novo” flagelo natural, a KSB desenvolveu um novo produto, o KSB Flood Fighter, um kit de emergência capaz de drenar rapidamente qualquer zona inundada, recorrendo não só à sua bomba de drenagem mais robusta e eficiente, mas juntando-lhe uma mangueira de 15 metros, uma caixa de segurança e filtragem, e umas luvas para proteger o utilizador.

Qualidade Alemã com fabrico em Portugal

A KSB é uma empresa familiar com 153 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (ela própria com 52 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto. Esta respeitosa idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Kit de bombagem robusto e fácil de usar

O coração do KSB Flood Fighter, uma solução de nível profissional, é a potente bomba submersível de drenagem modelo AmaDrainer 507, desenvolvido e fabricado na Alemanha, um modelo com uma impressionante capacidade de bombar 28.000 litros por hora (cerca de 150 banheiras, 7 vezes mais que as bombas vendidas nas grandes superfícies!), de funcionamento contínuo e com uma longa vida útil: a KSB dá para esta bomba 5 anos de garantia!

A bomba, que possui um cabo eléctrico de 20 metros resistente à água, é transportada e funciona dentro da caixa com orifícios, que também serve como filtro de protecção da bomba. A mangueira de drenagem de 15 metros possui acoplamentos rápidos (tipo Storz C) em cada extremo, que permitem uma ligação fácil à bomba e a eventuais extensões. As luvas de segurança protegem as mãos do utilizador e garantem o bom manuseamento dos equipamentos, mesmo em ambientes com água ou lama. Opcionalmente, pode ser fornecido um gerador, que permite a utilização do Flood Fighter se a rede eléctrica não estiver disponível.

Única com ass. técnica própria e centro de decisão em Portugal

A KSB é a única empresa especializada em sistemas de bombagem de nível internacional com, há mais de 20 anos, assistência técnica própria e centro de decisão em Portugal, o que lhe permite tomar decisões rápidas e adequadas ao mercado nacional, incluindo questões de garantia, com elevados ganhos de eficiência e satisfação para os seus colaboradores e clientes.

Presente nas maiores indústrias

Os produtos da KSB estão presentes em todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), incluindo abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

Neutralidade carbónica, solidariedade social e melhor empresa para trabalhar

No âmbito dos seus valores e da sua responsabilidade social, a KSB já atingiu em 2024 o difícil objectivo de Neutralidade Carbónica, de acordo com a norma ISO 14064, o que implicou a mudança, com custos acrescidos, para um fornecedor de energia eléctrica totalmente de origem renovável, aumento esse que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.

Para compensar a emissão anual de gases com efeito de estufa que ainda não conseguiu evitar, a KSB investiu 10.000 Euros num projecto com forte componente de solidariedade: realização de 60 furos com bombas manuais numa zona rural do Uganda, que disponibilizam água limpa, para eliminar as emissões causadas pelo actual fervimento de água através de lenha e carvão. Além da redução das emissões de CO2, este projecto tem um forte impacto nas condições de vida de 120.000 pessoas: redução do nº de doenças por ingestão de água imprópria e por intoxicação resultante da queima de lenha em casa, aumento do nº de pessoas com água potável a menos de 1 km de distância, e aumento do nº de pessoas com emprego digno.

Em Outubro de 2024 realizou-se o último inquérito de satisfação de colaboradores do Grupo KSB, tendo a KSB em Portugal obtido um resultado de 88%, o 3º mais elevado dos mais de 30 países na Europa onde a KSB está presente, e bastante acima da excelente média de 75% de todo o Grupo KSB, que já de si compara positivamente com uma média de 65% em toda a indústria metalomecânica.

Este resultado de 88% representa o índice de empenhamento dos 20 colaboradores da KSB em Portugal, o qual é avaliado através de 3 áreas: se os colaboradores sentem que a sua voz é ouvida (Say), se consideram que a empresa os inspira a darem o seu melhor (Strive), e como avaliam a sua vontade de ficar (Stay).

Legenda da foto: Os 5 RdDs da KSB, da esquerda para a direita: Henrique Marques, Gonçalo Garcia, Nuno Aleixo, Munira Bhudaraly e Alexandre Silva.