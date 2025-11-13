Kit de emergência KSB para caves inundadas

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Em tempos de chuvas intensas, a KSB desenvolveu um kit de bombagem robusto e eficiente, para ajudar as populações a protegerem os seus bens
Face
à ao aumento da frequência de chuvas intensas, cada vez mais difíceis de lidar
pelos residentes e comerciantes localizados em zonas baixas, as medidas
públicas de controlo de inundações não conseguem evitar muitas inundações. É
por isso extremamente importante que as populações e empresas encontrem formas
– fiáveis e eficientes – de protegerem, não só os seus bens, muitos
insubstituíveis e de valor incalculável, mas também a sua saúde, o seu conforto
e a sua rentabilidade.
Kit de emergência KSB Flood Fighter protege bens em inundações
Para
ajudar a combater este “novo” flagelo natural, a KSB desenvolveu um novo
produto, o KSB Flood Fighter, um kit de emergência capaz de drenar rapidamente
qualquer zona inundada, recorrendo não só à sua bomba de drenagem mais robusta
e eficiente, mas juntando-lhe uma mangueira de 15 metros, uma caixa de
segurança e filtragem, e umas luvas para proteger o utilizador.
Qualidade Alemã com fabrico em Portugal
A
KSB é uma empresa familiar com 153 anos, e um dos fabricantes de bombas
centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais
próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (ela
própria com 52 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto. Esta respeitosa
idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e
longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.
Apesar
de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4
milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes
para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra),
as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.
Kit de bombagem robusto e fácil de usar
O
coração do KSB Flood Fighter, uma solução de nível profissional, é a potente
bomba submersível de drenagem modelo AmaDrainer 507, desenvolvido e fabricado
na Alemanha, um modelo com uma impressionante capacidade de bombar 28.000
litros por hora (cerca de 150 banheiras, 7 vezes mais que as bombas vendidas
nas grandes superfícies!), de funcionamento contínuo e com uma longa vida útil:
a KSB dá para esta bomba 5 anos de garantia!
A bomba,
que possui um cabo eléctrico de 20 metros resistente à água, é transportada e
funciona dentro da caixa com orifícios, que também serve como filtro de
protecção da bomba. A mangueira de drenagem de 15 metros possui acoplamentos
rápidos (tipo Storz C) em cada extremo, que permitem uma ligação fácil à bomba
e a eventuais extensões. As luvas de segurança protegem as mãos do utilizador e
garantem o bom manuseamento dos equipamentos, mesmo em ambientes com água ou
lama. Opcionalmente, pode ser fornecido um gerador, que permite a utilização do
Flood Fighter se a rede eléctrica não estiver disponível.
Única com ass. técnica própria e centro
de decisão em Portugal
A KSB é a única empresa especializada em sistemas de bombagem de
nível internacional com, há mais de 20 anos, assistência técnica própria e
centro de decisão em Portugal, o que lhe permite tomar decisões rápidas e adequadas ao
mercado nacional, incluindo questões de garantia,
com elevados ganhos de eficiência e satisfação para os seus colaboradores e
clientes.
Presente nas maiores indústrias
Os
produtos da KSB estão presentes em todas as grandes indústrias do nosso país
(EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), incluindo abastecimento de água e
tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos
edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).
Neutralidade carbónica, solidariedade
social e melhor empresa para trabalhar
No
âmbito dos seus valores e da sua responsabilidade social, a KSB já atingiu em
2024 o difícil objectivo de Neutralidade
Carbónica, de acordo com a norma ISO 14064, o que implicou a mudança, com
custos acrescidos, para um fornecedor de energia eléctrica totalmente de origem
renovável, aumento esse que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço
de participação na sustentabilidade do nosso planeta.
Para
compensar a emissão anual de gases com efeito de estufa que ainda não conseguiu
evitar, a KSB investiu 10.000 Euros num projecto com forte componente de solidariedade:realização de 60 furos com bombas manuais numa zona rural do
Uganda, que disponibilizam água limpa, para eliminar as emissões causadas pelo
actual fervimento de água através de lenha e carvão. Além da redução das
emissões de CO2, este projecto tem um forte impacto nas condições de vida de
120.000 pessoas: redução do nº de doenças por ingestão de água imprópria e por
intoxicação resultante da queima de lenha em casa, aumento do nº de pessoas com
água potável a menos de 1 km de distância, e aumento do nº de pessoas com emprego
digno.
Em
Outubro de 2024 realizou-se o último inquérito de satisfação de colaboradores do Grupo KSB, tendo a KSB em Portugal
obtido um resultado de 88%, o 3º mais elevado dos mais de 30 países na Europa
onde a KSB está presente, e bastante acima da excelente média de 75% de todo o
Grupo KSB, que já de si compara positivamente com uma média de 65% em toda a
indústria metalomecânica.
Este
resultado de 88% representa o índice de empenhamento dos 20 colaboradores da
KSB em Portugal, o qual é avaliado através de 3 áreas: se os colaboradores
sentem que a sua voz é ouvida (Say), se consideram que a empresa os inspira a
darem o seu melhor (Strive), e como avaliam a sua vontade de ficar (Stay).
Legenda da foto: Os 5 RdDs da KSB, da
esquerda para a direita: Henrique Marques, Gonçalo Garcia, Nuno Aleixo, Munira
Bhudaraly e Alexandre Silva.
