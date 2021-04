A combinação perfeita para os seus sonhos

Velas e música, livros e chá ou…. Cama e colchão Emma. A combinação perfeita para uma melhor. Agora já é mais fácil com a cama Emma, que se veio juntar ao premiado colchão Emma Original.

Emma, a marca de descanso mais premiada em Portugal, têm agora a seu dispor o conjunto cama e colchão Emma para que possa facilmente revolucionar o conforto do seu quarto com um simples clique no seu site.





À semelhança do colchão Emma que vem convenientemente enrolado a vácuo dentro de uma caixa, a inovadora cama da Emma é-lhe também entregue em casa, tudo num só. Esta cama foi desenhada para complementar o premiado colchão Emma e assim responder aos requisitos dos apaixonados da Emma.





Agora pode assim combinar o conforto do colchão Emma Original com o estilo simples e moderno da cama Emma. E o melhor de tudo, é que todo o processo de compra e montagem é incrivelmente simples. Pode adquirir todos estes produtos no site do colchão Emma e em 4 dias poderá receber a sua encomenda em casa. A montagem da cama é feita em 40 minutos e pode usufruir do colchão Emma na mesma noite que o abrir. Este conjunto pode ser adquirido a partir de 888€ e pode ainda adicionar a almofada Emma, eleita "Escolha do consumidor", para um sono ainda mais revitalizante.





A Emma está assim um passo mais próxima de cumprir com a sua missão de "melhorar a qualidade de vida das pessoas elevando a sua experiência de sono", trazendo o conforto e inovação até a sua casa de forma rápida e eficaz.